8 дней
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«Насладитесь лодочной прогулкой по реке Транг Ан, полюбуетесь пейзажами Ниньбиня и, преодолев множество ступеней, окажетесь на вершине горы Ханг Муа»
19 мая в 10:00
10 июн в 10:00
$990 за человека
17 дней
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
«В горах окажемся выше облаков — здесь же пройдёмся по «Золотому мосту», увидим замок и познакомимся с бытом местных в посёлке»
3 мар в 10:00
$1490 за человека
10 дней
Большое путешествие по Вьетнаму: этнические деревни, нацпарки и круиз на корабле
Подняться на гору Фансипан, познакомиться с культурой малых народностей и прокатиться заливу Халонг
Начало: Ханой, аэропорт, день
«Вас ждёт невероятная природа с причудливыми скалами и живописными пещерами, реками и водопадами, горами и террасами рисовых полей»
20 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$3200 за человека
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