На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
«Затем мы отправимся в сердце залива Халонг — на комфортабельной яхте проплывём среди величественных карстовых скал, исследуем скрытые пещеры и отдохнём в тёплых водах Лан Ха»
16 сен в 16:00
6 окт в 16:00
€1490 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«Первая остановка дня — пещера Света и Тьмы»
4 сен в 10:00
$999 за человека
Экспресс-тур во Вьетнам: круиз на лайнере 5* по бухте Халонг и знакомство с Ханоем в мини-группе
Побывать на жемчужной ферме, исследовать пещеру Тхиенкунг и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
«После завтрака вы сойдёте на берег и отправитесь на экскурсию в одну из крупнейших пещер бухты со сталактитами и сталагмитами»
28 авг в 10:00
2 сен в 10:00
45 400 ₽ за человека
