8 дней
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«В окрестностях Дананга вы увидите знаменитый Золотой мост, живописные Мраморные горы и статую Будды высотой 27 метров»
19 мая в 10:00
10 июн в 10:00
$990 за человека
14 дней
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Исследовать заливы на корабле, подняться на Золотой мост и погулять по Хошимину
Начало: Аэропорт Ханоя, время зависит от времени вашего пр...
«Мы увидим Японский крытый мост 16 века, храм Фук Киен, старинные китайские дома с богато украшенными интерьерами»
1 мар в 10:00
15 мар в 10:00
$4000 за человека
8 дней
Золотой треугольник Вьетнама и круиз по заливу: Ханой, Дананг и Хошимин
Увидеть собор Нотр-Дам, пройтись по Золотому мосту и побывать на жемчужной ферме
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«Здесь вы сможете пройтись по французской деревне — точной копии деревни колониальной эпохи, увидеть статую Будды высотой 27 метров и храм Надгробия, погулять по Золотому мосту»
7 мар в 10:00
$990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Мосты»
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