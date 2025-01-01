Приключение 2 в 1: Вьетнам и Камбоджа, круиз по бухте Халонг, экскурсии и погружение в культуру
Заняться каякингом и тайчи, исследовать храмы Ангкора, поучиться готовить местные блюда
Начало: Аэропорт Ханоя, 8:00
«После сделаем гастрономическую остановку: попробуем кофе с яйцом и бун ча в лучших местных кафе»
1 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1790 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«На закате на борту пройдёт кулинарный мастер-класс, где можно будет узнать секреты вьетнамской кухни»
5 мар в 15:00
$1270 за человека
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
«Отдых на пляжах с белым песком, прогулки на каяках, спа-центр и гастрономические открытия — каждый день этого тура наполнен яркими эмоциями»
16 апр в 08:00
30 апр в 08:00
€1490 за человека
Сколько стоит тур в Ханое в декабре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 1270 до 1790.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ханоя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026