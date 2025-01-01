Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Ханое на русском языке, цены от $1270. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Гастрономические»

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ханоя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026