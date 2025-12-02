Мои заказы

Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы

Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
В туре вы увидите главные достопримечательности Ханоя, прокатитесь по его атмосферным улочкам на велорикше, осмотрите мавзолей Хо Ши Мина, пагоду на одном столбе и школу, основанную в 11 веке.

Насладитесь лодочной
читать дальше

прогулкой по реке Транг Ан, полюбуетесь пейзажами Ниньбиня и, преодолев множество ступеней, окажетесь на вершине горы Ханг Муа.

А ещё вас ждёт круиз на лайнере по бухте Халонг, во время которого вы сможете поплавать на каяках к скалистым гротам, посетить кулинарный мастер-класс и половить кальмаров.

В окрестностях Дананга вы увидите знаменитый Золотой мост, живописные Мраморные горы и статую Будды высотой 27 метров.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также завтрак, обед и ужин во время круиза по бухте Халонг. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и круизный лайнер. В стоимость также включены внутренний авиаперелёт Ханой — Дананг — Ханой компанией Vietnam Airlines с багажом 23 кг.

Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Виза. Граждане РФ имеют право находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

По прибытии в Ханой встреча в аэропорту и трансфер в отель. После заселения будет время на отдых перед началом экскурсионной программы.

Первая прогулка по Ханою пройдёт на велорикше. Во время поездки вы увидите Ханойский оперный театр (осмотр снаружи), проедете по Старому кварталу, знаменитому своими узкими улицами и исторической архитектурой, увидите ворота Куан Чуонг и остановитесь у рынка Донг Суан — одного из крупнейших рынков города.

На ужин отправимся на улицу Ta Hien — центр ночной жизни Старого квартала. Здесь сосредоточено множество баров, пабов, ресторанов, а также художественные галереи и площадки с живой музыкой.

2 день

Экскурсия по Ханою

После завтрака в отеле отправимся на экскурсию по знаковым местам Ханоя. Будем посещать культурные достопримечательности и наблюдать за повседневной жизнью местных жителей.

Начнём с Мавзолея Хо Ши Мина (осмотр снаружи) — усыпальницы первого президента Северного Вьетнама. Затем посетим Дом Хо Ши Мина на сваях, где он жил, избегая роскоши официальных резиденций. Продолжим маршрут у Пагоды на одном столбе, построенной в 1049 году. Это уникальное сооружение на сваях символизирует цветок лотоса и является одной из самых узнаваемых буддийских святынь Вьетнама.

Проведём экскурсию в Ван Миеу — первую среднюю школу Вьетнама, основанную в 11 веке как конфуцианский храм и образовательный центр. После обеда заглянем в музей Хилтон Ханой, который хранит воспоминания о 2 войнах во Вьетнаме.

3 день

Живописные пейзажи Ниньбиня и буддийские святыни

После завтрака в отеле отправимся на юг, в Ниньбинь — регион, известный своими живописными ландшафтами и древними реликвиями.

Первым пунктом маршрута станет пагода Бай Динь — крупнейшая буддийская пагода во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. Она славится своими резными фигурами и скульптурами.

Далее нас ждёт 2-часовая лодочная прогулка по Транг Ан. Плывя по реке, мы будем любоваться потрясающими пейзажами: карстовыми горами, покрытыми густой зеленью, и извилистыми водными путями.

После прогулки остановимся на обед в Ниньбине, где можно будет попробовать местное фирменное блюдо — козлятину, которой славится этот регион (обед не включён в стоимость).

Во второй половине дня поднимемся на вершину Ханг Муа, преодолев несколько сотен ступенек. С высоты откроется панорамный вид на Ниньбинь, раскинувшийся среди гор и рек. Перед возвращением в Ханой у пристани можно будет приобрести местные сувениры.

Ночь в Ханое.

4 день

Круиз по бухте Халонг - жемчужине ЮНЕСКО

После завтрака в отеле отправимся в бухту Халонг — одно из самых живописных мест Вьетнама, внесённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд займёт около 2,5 часов.

По прибытии заселимся на круизный корабль, который станет нашим домом на ближайшие сутки. Начнётся круиз по заливу, усыпанному тысячами островков с отвесными скалами и пышной зеленью. Во время плавания нас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами из свежих морепродуктов.

После обеда можно отдохнуть на палубе, наслаждаясь видами бухты, а затем отправиться на плавание на каяках, чтобы приблизиться к уединённым островкам и скалистым гротам. На закате на борту пройдёт кулинарный мастер-класс, где можно будет узнать секреты вьетнамской кухни. Вечер продолжится ужином из морепродуктов, а после желающие смогут поучаствовать в рыбалке на кальмаров.

Ночь на корабле.

Обратите внимание: программа развлечений может отличаться в зависимости от корабля.

5 день

Пещера Света и Тьмы, жемчужная ферма и прибытие в Дананг

После завтрака желающие могут принять участие в утренней зарядке с прекрасными видами.

Первая остановка дня — пещера Света и Тьмы. Здесь можно выбрать один из вариантов знакомства с местностью: покататься на байдарке или бамбуковой лодке, проплывая среди величественных скал, либо искупаться в чистой, прохладной воде.

Далее отправимся на жемчужную ферму, где узнаем о процессе выращивания жемчуга и сможем приобрести изделия, созданные местными мастерами.

Пообедаем на борту, после чего круиз завершится, и мы отправимся на берег. Затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Дананг. По прибытии — трансфер в отель, заселение и свободное время для отдыха или самостоятельного изучения города.

6 день

Музей Чамов, Мраморные горы и развлекательный комплекс

После завтрака в отеле начнём экскурсия по Данангу с музея Чамов. Его в 1920-х годах основали французские археологи и историки. Здесь хранятся коллекции, посвящённые народу Чамов, который долгое время был под влиянием индуизма и Брахмы.

Затем отправимся к Мраморным горам — комплексу из 5 вершин, символизирующих основные элементы природы в азиатской культуре: Ким (Железная гора), Мок (Деревянная гора), Тхуи (Водная гора), Хоа (Огненная гора), Тху (Земляная гора). А ещё посетим таинственные пещеры.

Далее поедем в развлекательный комплекс Sun World Ba Na Hills. Здесь находятся французская деревня — точная копия поселения эпохи средневековья, статуя Будды высотой 27 метров, храм Надгробия и знаменитый Золотой мост — архитектурное чудо, которое привлекает туристов со всего мира.

После завершения экскурсии вернёмся в отель и насладимся временем для отдыха.

7 день

Перелёт в Ханой

После завтрака — свободное время, чтобы отдохнуть на пляже. Затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Ханой. По прилёте отвезём вас в отель.

По желанию можно добавить пляжные дни в Дананге.

8 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, завтрак, обед и ужин во время круиза
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внутренний перелёт Ханой-Дананг-Ханой с багажом 23 кг
  • Услуги профессиональных русскоговорящих гидов
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Круиз, прогулка на лодке
  • Страховка от принимающего туроператора
  • Государственный налог (8%)
Что не входит в цену
  • Билеты до Ханоя и обратно из вашего города
  • Обеды и ужины (кроме круиза)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Чаевые гидам, водителям или обслуживающему персоналу
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Ханоя, время отбытия вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
читать дальше

такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

Тур входит в следующие категории Ханоя

