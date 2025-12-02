Насладитесь лодочной
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также завтрак, обед и ужин во время круиза по бухте Халонг. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером и круизный лайнер. В стоимость также включены внутренний авиаперелёт Ханой — Дананг — Ханой компанией Vietnam Airlines с багажом 23 кг.
Дети. Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Виза. Граждане РФ имеют право находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
По прибытии в Ханой встреча в аэропорту и трансфер в отель. После заселения будет время на отдых перед началом экскурсионной программы.
Первая прогулка по Ханою пройдёт на велорикше. Во время поездки вы увидите Ханойский оперный театр (осмотр снаружи), проедете по Старому кварталу, знаменитому своими узкими улицами и исторической архитектурой, увидите ворота Куан Чуонг и остановитесь у рынка Донг Суан — одного из крупнейших рынков города.
На ужин отправимся на улицу Ta Hien — центр ночной жизни Старого квартала. Здесь сосредоточено множество баров, пабов, ресторанов, а также художественные галереи и площадки с живой музыкой.
Экскурсия по Ханою
После завтрака в отеле отправимся на экскурсию по знаковым местам Ханоя. Будем посещать культурные достопримечательности и наблюдать за повседневной жизнью местных жителей.
Начнём с Мавзолея Хо Ши Мина (осмотр снаружи) — усыпальницы первого президента Северного Вьетнама. Затем посетим Дом Хо Ши Мина на сваях, где он жил, избегая роскоши официальных резиденций. Продолжим маршрут у Пагоды на одном столбе, построенной в 1049 году. Это уникальное сооружение на сваях символизирует цветок лотоса и является одной из самых узнаваемых буддийских святынь Вьетнама.
Проведём экскурсию в Ван Миеу — первую среднюю школу Вьетнама, основанную в 11 веке как конфуцианский храм и образовательный центр. После обеда заглянем в музей Хилтон Ханой, который хранит воспоминания о 2 войнах во Вьетнаме.
Живописные пейзажи Ниньбиня и буддийские святыни
После завтрака в отеле отправимся на юг, в Ниньбинь — регион, известный своими живописными ландшафтами и древними реликвиями.
Первым пунктом маршрута станет пагода Бай Динь — крупнейшая буддийская пагода во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. Она славится своими резными фигурами и скульптурами.
Далее нас ждёт 2-часовая лодочная прогулка по Транг Ан. Плывя по реке, мы будем любоваться потрясающими пейзажами: карстовыми горами, покрытыми густой зеленью, и извилистыми водными путями.
После прогулки остановимся на обед в Ниньбине, где можно будет попробовать местное фирменное блюдо — козлятину, которой славится этот регион (обед не включён в стоимость).
Во второй половине дня поднимемся на вершину Ханг Муа, преодолев несколько сотен ступенек. С высоты откроется панорамный вид на Ниньбинь, раскинувшийся среди гор и рек. Перед возвращением в Ханой у пристани можно будет приобрести местные сувениры.
Ночь в Ханое.
Круиз по бухте Халонг - жемчужине ЮНЕСКО
После завтрака в отеле отправимся в бухту Халонг — одно из самых живописных мест Вьетнама, внесённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд займёт около 2,5 часов.
По прибытии заселимся на круизный корабль, который станет нашим домом на ближайшие сутки. Начнётся круиз по заливу, усыпанному тысячами островков с отвесными скалами и пышной зеленью. Во время плавания нас ждёт обед в формате шведского стола с блюдами из свежих морепродуктов.
После обеда можно отдохнуть на палубе, наслаждаясь видами бухты, а затем отправиться на плавание на каяках, чтобы приблизиться к уединённым островкам и скалистым гротам. На закате на борту пройдёт кулинарный мастер-класс, где можно будет узнать секреты вьетнамской кухни. Вечер продолжится ужином из морепродуктов, а после желающие смогут поучаствовать в рыбалке на кальмаров.
Ночь на корабле.
Обратите внимание: программа развлечений может отличаться в зависимости от корабля.
Пещера Света и Тьмы, жемчужная ферма и прибытие в Дананг
После завтрака желающие могут принять участие в утренней зарядке с прекрасными видами.
Первая остановка дня — пещера Света и Тьмы. Здесь можно выбрать один из вариантов знакомства с местностью: покататься на байдарке или бамбуковой лодке, проплывая среди величественных скал, либо искупаться в чистой, прохладной воде.
Далее отправимся на жемчужную ферму, где узнаем о процессе выращивания жемчуга и сможем приобрести изделия, созданные местными мастерами.
Пообедаем на борту, после чего круиз завершится, и мы отправимся на берег. Затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Дананг. По прибытии — трансфер в отель, заселение и свободное время для отдыха или самостоятельного изучения города.
Музей Чамов, Мраморные горы и развлекательный комплекс
После завтрака в отеле начнём экскурсия по Данангу с музея Чамов. Его в 1920-х годах основали французские археологи и историки. Здесь хранятся коллекции, посвящённые народу Чамов, который долгое время был под влиянием индуизма и Брахмы.
Затем отправимся к Мраморным горам — комплексу из 5 вершин, символизирующих основные элементы природы в азиатской культуре: Ким (Железная гора), Мок (Деревянная гора), Тхуи (Водная гора), Хоа (Огненная гора), Тху (Земляная гора). А ещё посетим таинственные пещеры.
Далее поедем в развлекательный комплекс Sun World Ba Na Hills. Здесь находятся французская деревня — точная копия поселения эпохи средневековья, статуя Будды высотой 27 метров, храм Надгробия и знаменитый Золотой мост — архитектурное чудо, которое привлекает туристов со всего мира.
После завершения экскурсии вернёмся в отель и насладимся временем для отдыха.
Перелёт в Ханой
После завтрака — свободное время, чтобы отдохнуть на пляже. Затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Ханой. По прилёте отвезём вас в отель.
По желанию можно добавить пляжные дни в Дананге.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, завтрак, обед и ужин во время круиза
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внутренний перелёт Ханой-Дананг-Ханой с багажом 23 кг
- Услуги профессиональных русскоговорящих гидов
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Круиз, прогулка на лодке
- Страховка от принимающего туроператора
- Государственный налог (8%)
Что не входит в цену
- Билеты до Ханоя и обратно из вашего города
- Обеды и ужины (кроме круиза)
- Доплата за 1-местное размещение
- Чаевые гидам, водителям или обслуживающему персоналу
- Личные расходы