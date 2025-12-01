Приключение 2 в 1: Вьетнам и Камбоджа, круиз по бухте Халонг, экскурсии и погружение в культуру
Заняться каякингом и тайчи, исследовать храмы Ангкора, поучиться готовить местные блюда
Начало: Аэропорт Ханоя, 8:00
«Увидим храм Нефритовой горы и почувствуем особое сочетание покоя и ритма большого города»
1 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1790 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро, точное время по д...
«Начнём с самой высокой пагоды в стране — Бай Динь, расположенной рядом с древним храмом на горе»
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
$3700 за человека
Новогодний комфорт-тур: Вьетнам, Лаос и Камбоджа с круизом 5* по бухте Халонг
Увидеть дворцы, храмы и деревушки, посетить 9 городов и побывать на жемчужной ферме и в саду аистов
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
«Вы посетите храм Литературы 11 века, где находился первый университет Вьетнама»
25 янв в 08:00
22 фев в 08:00
123 442 ₽ за человека
