🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 63 отзыва Многоликий Сайгон Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса Начало: В отеле в центре города от $ 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 32 отзыва 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем Начало: По вашему адресу в центре Хошимина от $ 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1 от $ 220 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов Начало: В центре города от $ 90 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 5 отзывов Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама Начало: В центре города от $ 220 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день $ 200 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Шоппинг-тур в Хошимине: от эксклюзива до повседневности Шоппинг в Хошимине - уникальная возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день в любое время $ 100 за всё до 5 чел.

Мини-группа 7 часов Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день с 8ч утра $ 240 за человека

Индивидуальная 3 часа Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день с 19ч $ 140 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия по Сайгону: история, культура и современность Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды Начало: Отель туристов в центре города $ 150 за всё до 2 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон» Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города Начало: Отель туристов в центре города Расписание: в любой день и в любое время $ 60 за человека