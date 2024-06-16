Экскурсии из центра Хошимина

Найдено 12 экскурсий в категории «Из центра» в Хошимине на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
63 отзыва
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $110 за всё до 10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $110 за всё до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $90 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $220 за всё до 10 чел.
Экскурсия в дельту реки Меконг с обедом + храм Винь Чанг
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Шоппинг в городе Хошимине
Индивидуальная
4 часа
Шоппинг-тур в Хошимине: от эксклюзива до повседневности
Шоппинг в Хошимине - уникальная возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 8ч утра
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$240 за человека
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 19ч
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Сайгону: история, культура и современность
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон»
Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города
Начало: Отель туристов в центре города
Расписание: в любой день и в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Парки и смотровые площадки Хошимина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 июня 2024
    Многоликий Сайгон
    Посетили экскурсию Многоликий Сайгон 7 июня 2024. Очень понравилось! Был русско-говорящий гид Ирина, очень интересно, ничего лишнего рассказала историю, показала
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    интересные места, немного не повезло с погодой, но Ирина поедусмотрительно взяла зонтики, а также платки, чтобы можно было посетить Пагоду. В конце, когда стало жарко попробовали Вьетнамский кофе с яйцом, вкус потрясающий, а также придаёт сил и бодрости, для дальнейшей экскурсии! Совершенно не утомительная ээкскурсия, всем рекомендую! Пешком конечно столько не увидишь и не узнаешь!

  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    Многоликий Сайгон
    Ирина очень подробно и интересно рассказала нам про историю и современную жизнь Хошимина, религиозные нюансы, присущие именно Вьетнаму, печальные подробности
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    военных конфликтов 20 века, а также посоветовала очень хороший пункт обмена валюты, где мы без проблем и по хорошему курсу поменяли доллары старого образца (2002-2009 гг). Рекомендую!

  • В
    Влада
    11 июня 2024
    Многоликий Сайгон
    Ирина-одна из лучших гидов, которых мне довелось встречать! Тот самый случай, когда рассказчик преподносит материал настолько интересно, что полностью погружаешься
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    в его атмосферу, как говорят «заслушиваешься». Отдельное спасибо Ирине за то, что подстроила программу под нас, несмотря на довольно позднее время встречи. Профессионализм, замечательная организация и харизма- то, чем нам запомнилась Ирина. Обязательно будем рекомендовать ее знакомым и друзьям!

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
  • В
    Вадим
    23 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
  • I
    Ivan
    31 марта 2024
    Прогулка по исторической части Хошимина
    Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
  • B
    Boris
    19 марта 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 марта 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Из центра»

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  5. Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июле 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Из центра" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 60 до 240. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 110 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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