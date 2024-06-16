1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шоппинг-тур в Хошимине: от эксклюзива до повседневности
Шоппинг в Хошимине - уникальная возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 8ч утра
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$240 за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 19ч
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Сайгону: история, культура и современность
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон»
Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города
Начало: Отель туристов в центре города
Расписание: в любой день и в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия16 июня 2024Посетили экскурсию Многоликий Сайгон 7 июня 2024. Очень понравилось! Был русско-говорящий гид Ирина, очень интересно, ничего лишнего рассказала историю, показала
- ВВиктория11 июня 2024Ирина очень подробно и интересно рассказала нам про историю и современную жизнь Хошимина, религиозные нюансы, присущие именно Вьетнаму, печальные подробности
- ВВлада11 июня 2024Ирина-одна из лучших гидов, которых мне довелось встречать! Тот самый случай, когда рассказчик преподносит материал настолько интересно, что полностью погружаешься
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июле 2024
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