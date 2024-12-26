Чудесное путешествие по Хошимину

Это уникальная возможность для путешественников познакомиться с Хошимином.
Участники смогут увидеть храм-усыпальницу Ле Ван Зуета, прогуляться по Китайскому кварталу и полюбоваться архитектурой главпочтамта. Экзотическая поездка на рикше по центральным улицам подарит
Участники смогут увидеть храм-усыпальницу Ле Ван Зуета, прогуляться по Китайскому кварталу и полюбоваться архитектурой главпочтамта. Экзотическая поездка на рикше по центральным улицам подарит
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение исторических мест
- 🚴♂️ Поездка на рикше
- 🎭 Уникальный кукольный театр
- 🍽️ Ужин в плавучем ресторане
- 🌆 Виды на реку Сайгон
Что можно увидеть
- Храм-усыпальница Ле Ван Зуета
- Китайский квартал
- Пагода богини Тхиен Хау
- Здание главпочтамта
- Кукольный театр на воде
Описание экскурсии
Вы исследуете значимые места Хошимина — храм-усыпальницу полководца Ле Ван Зует, Китайский квартал с пагодой богини Тхиен Хау и здание главпочтамта.
Покатаетесь на рикше по центральным улицам города. Настоящая экзотика!
Посетите кукольный театр на воде, где насладитесь уникальным представлением.
Поужинаете в плавучем ресторане вьетнамской кухни, неспешно наслаждаясь не только аутентичными блюдами, но и пейзажами реки Сайгон.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Ford Transit, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Toyota Innova
- Дополнительные расходы: безалкогольные и алкогольные напитки во время ужина — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети до 7 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1110 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
26 дек 2024
Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
Егор
28 ноя 2024
Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано
Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно
Ка Мон!)
Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно
Ка Мон!)
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