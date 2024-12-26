Чудесное путешествие по Хошимину

Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Это уникальная возможность для путешественников познакомиться с Хошимином.

Участники смогут увидеть храм-усыпальницу Ле Ван Зуета, прогуляться по Китайскому кварталу и полюбоваться архитектурой главпочтамта. Экзотическая поездка на рикше по центральным улицам подарит
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незабываемые впечатления.

В завершение экскурсии - посещение кукольного театра на воде и ужин в плавучем ресторане на реке Сайгон, где подают традиционные вьетнамские блюда. Все это делает экскурсию идеальным выбором для первого знакомства с городом

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение исторических мест
  • 🚴‍♂️ Поездка на рикше
  • 🎭 Уникальный кукольный театр
  • 🍽️ Ужин в плавучем ресторане
  • 🌆 Виды на реку Сайгон
Чудесное путешествие по Хошимину
Чудесное путешествие по Хошимину
Чудесное путешествие по Хошимину
Ближайшие даты:
26
фев27
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мар
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Храм-усыпальница Ле Ван Зуета
  • Китайский квартал
  • Пагода богини Тхиен Хау
  • Здание главпочтамта
  • Кукольный театр на воде

Описание экскурсии

Вы исследуете значимые места Хошимина — храм-усыпальницу полководца Ле Ван Зует, Китайский квартал с пагодой богини Тхиен Хау и здание главпочтамта.

Покатаетесь на рикше по центральным улицам города. Настоящая экзотика!

Посетите кукольный театр на воде, где насладитесь уникальным представлением.

Поужинаете в плавучем ресторане вьетнамской кухни, неспешно наслаждаясь не только аутентичными блюдами, но и пейзажами реки Сайгон.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Ford Transit, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Toyota Innova
  • Дополнительные расходы: безалкогольные и алкогольные напитки во время ужина — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$110
Дети до 7 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
26 дек 2024
Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
Егор
28 ноя 2024
Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано

Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно

Ка Мон!)
Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано

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