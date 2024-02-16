Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Индивидуальный тур в Хошимине

Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями

Соединим в одном путешествии пляжный отдых, нотки экстрима и погружение в местную кухню. Будем наслаждаться солнцем на морском курорте Вьетнама, как император в давние времена.

Научимся выбирать ингредиенты для кулинарных шедевров и приготовим популярные азиатские блюда под руководством шеф-повара из Ханоя.

Посетим столицу, сочетающую в себе несколько культур, и живописную бухту Халонг, где переночуем на борту корабля. Приготовим спринг-роллы и попробуем ханойский кофе.

Прокатимся на зиплайне над кронами деревьев в парке джунглей, накупаемся в Южно-Китайском море и сможем каждый день лакомиться свежайшими дарами океана.
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Ближайшие даты:
16
фев
27
фев
28
фев
8
мар
19
мар
30
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.

Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Мегаполис Хошимин

Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле в современный отель, где остановимся на 2 ночи. Отдыхаем после перелёта, акклиматизируемся. Завтра начнём знакомиться с культурным центром и экономической столицей Вьетнама и попробуем азиатские блюда.

Мегаполис ХошиминМегаполис ХошиминМегаполис ХошиминМегаполис ХошиминМегаполис ХошиминМегаполис ХошиминМегаполис Хошимин
2 день

Погружение в азиатскую атмосферу

После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.

Остановимся выпить вьетнамский кофе в кафе с бункером, где прятались повстанцы. В музее увидим военную технику, фотографии и вещи времён вьетнамской и индокитайской войн. Зайдём в старинный почтамт за сувенирами, а на обед попробуем знаменитый суп с лапшой — фо. В буддийской пагоде уловим аромат благовоний и сделаем яркие кадры. Вечером прокатимся на речном трамвайчике по самой туристической и яркой улице Сайгона.

Погружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферуПогружение в азиатскую атмосферу
3 день

Добро пожаловать в экзотический курорт Нячанг

Сегодня мы перелетаем на экзотический курорт Нячанг, где будем жить на побережье Южно-Китайского моря в современном и проверенном отеле с фитнес-залом и бассейном.

Морской курорт Нячанг когда-то был рыбацкой деревушкой. Здесь до сих пор хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Ближайшие 10 дней нас ждёт изысканное гастрономическое путешествие в азиатскую кухню. Организатор порекомендует хорошие места для вашего ужина в пляжной столице Вьетнама.

Добро пожаловать в экзотический курорт НячангДобро пожаловать в экзотический курорт НячангДобро пожаловать в экзотический курорт НячангДобро пожаловать в экзотический курорт Нячанг
4 день

Отдых на побережье Южно-Китайского моря

Вы проснётесь с шикарным видом из окна, позавтракаете в ресторане отеля.

Сегодня объявляется свободный день для пляжного отдыха, наслаждения солнцем и пальмами, посещения колоритного ночного рынка. По длинному побережью можно расслабленно гулять часами — здесь чистый песок и прозрачная вода. Обязательно полюбуйтесь разноцветными рыбацкими лодочками и проходящими кораблями. Желающие смогут искупаться в море и бассейне, позагорать, попробовать местную кухню, купить сувениры.

Отдых на побережье Южно-Китайского моряОтдых на побережье Южно-Китайского моряОтдых на побережье Южно-Китайского моряОтдых на побережье Южно-Китайского моря
5 день

Гастрономический сет

Нячанг стал курортом ещё во времена императоров. Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и нырянием с трубкой. В первую половину дня каждый сможет выбрать занятие по душе. Мы рекомендуем не упускать возможность и отправиться любоваться морским дном. Так как не все любят дайвинг, развлечение не включено в стоимость, его можно организовать за дополнительную плату.

Вечером соберёмся вместе и отправимся в ресторан на дегустацию гастрономического сета. Ощутим разнообразие вкусов азиатской кухни. Вы попробуете необычные сочетания, блюда из свежайших продуктов и узнаете особенности местной еды.

Гастрономический сетГастрономический сетГастрономический сетГастрономический сет
6 день

Полёт на зиплайне в джунглях

Сегодня отправимся в парк развлечений «Kong Forest» — самый большой во Вьетнаме. Все аттракционы органично вписываются в ландшафт и построены таким образом, чтобы не вредить деревьям. Мы насладимся активным отдыхом посреди живописной природы и пролетим над зелёными кронами на зиплайне. Прогуляемся по территории и сделаем эффектные фотографии.

Полёт на зиплайне в джунгляхПолёт на зиплайне в джунгляхПолёт на зиплайне в джунгляхПолёт на зиплайне в джунглях
7 день

Пляжи, солнце и море

Сегодня желающие смогут позагорать, искупаться, выспаться и самостоятельно прогуляться по Нячангу. Организатор подскажет интересные и живописные места. В городе находится пагода Лонг Шон, Кафедральный собор со статуями Иисуса Христа и Девы Марии, древние сакральные башни По Нагар. Рядом с последней локацией — грязевые ванны и источники Тхап Ба.

Пляжи, солнце и мореПляжи, солнце и мореПляжи, солнце и мореПляжи, солнце и мореПляжи, солнце и мореПляжи, солнце и море
8 день

Кулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в Ханое

После завтрака выезжаем из отеля в аэропорт, чтобы перелететь в Ханой.

Столица Вьетнама расположена между реками, что и означает её название. Город заложен в 1010 году. Здесь французские багеты и кофе такие же привычные, как рис и лапша — интересное сочетание французского и азиатского в Ханое. Рынки переполнены свежайшими фруктами и экзотическими цветами.

После самолёта заселимся в отель и отдохнём. Затем отправимся на прогулку-закупку продуктов с шеф-поваром для кулинарного мастер-класса. Уметь выбрать ингредиенты — не менее важный момент. Сегодня узнаем секреты приготовления блюд по оригинальным рецептам и научимся делать популярные азиатские вкусности.

Кулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в ХаноеКулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в ХаноеКулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в ХаноеКулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в Ханое
9 день

Спринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте Халонг

Сегодня нас ждёт путешествие на корабле в бухте, являющейся уникальным природным памятником. Переезжаем на комфортабельном автобусе в Халонг Бей, где пересядем на борт.

С палубы вы осмотрите самый узнаваемый символ Вьетнама, насладитесь видом на острова и утёсы разных форм и размеров. Внутри многих скал скрываются карстовые пещеры. Конечно, не могло обойтись и без легенд, по одной из них — эту бухту создал огромный Красный дракон, спустившийся с небес. В окружении впечатляющих пейзажей мы приготовим спринг-роллы и оценим их на вкус в лучах закатного солнца.

Ночуем на корабле.

Спринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте ХалонгСпринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте ХалонгСпринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте ХалонгСпринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте ХалонгСпринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте Халонг
10 день

Утро в бухте и прогулка по вечернему Ханою

Насладимся неспешным утром с видами на живописную бухту и вернёмся в отель в Ханой. Отдохнём после насыщенной поездки. Вечером прогуляемся по кварталам города, понаблюдаем за чарующими улочками, купим сувениры. Столица известна древней архитектурой и богатой культурой с южно-азиатскими, китайскими и французскими мотивами. Погрузимся в атмосферу и попробуем ханойский кофе.

Утро в бухте и прогулка по вечернему ХаноюУтро в бухте и прогулка по вечернему ХаноюУтро в бухте и прогулка по вечернему ХаноюУтро в бухте и прогулка по вечернему ХаноюУтро в бухте и прогулка по вечернему Ханою
11 день

Отъезд

После завтрака — общий трансфер в аэропорт Ханоя. Счастливые и наполненные новыми впечатлениями, возвращаемся домой.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
Завершение: Аэропорт Ханоя, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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