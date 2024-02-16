Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями
Научимся выбирать ингредиенты для кулинарных шедевров и приготовим популярные азиатские блюда под руководством шеф-повара из Ханоя.
Посетим столицу, сочетающую в себе несколько культур, и живописную бухту Халонг, где переночуем на борту корабля. Приготовим спринг-роллы и попробуем ханойский кофе.
Прокатимся на зиплайне над кронами деревьев в парке джунглей, накупаемся в Южно-Китайском море и сможем каждый день лакомиться свежайшими дарами океана.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 850
Описание
Организационные детали
Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.
Виза во Вьетнам для граждан России и Республики Беларусь на срок до 45 дней — не нужна. Для граждан Казахстана на срок до 30 дней — не нужна. Для граждан Украины — оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Мегаполис Хошимин
Встречаемся в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле в современный отель, где остановимся на 2 ночи. Отдыхаем после перелёта, акклиматизируемся. Завтра начнём знакомиться с культурным центром и экономической столицей Вьетнама и попробуем азиатские блюда.
Погружение в азиатскую атмосферу
После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.
Остановимся выпить вьетнамский кофе в кафе с бункером, где прятались повстанцы. В музее увидим военную технику, фотографии и вещи времён вьетнамской и индокитайской войн. Зайдём в старинный почтамт за сувенирами, а на обед попробуем знаменитый суп с лапшой — фо. В буддийской пагоде уловим аромат благовоний и сделаем яркие кадры. Вечером прокатимся на речном трамвайчике по самой туристической и яркой улице Сайгона.
Добро пожаловать в экзотический курорт Нячанг
Сегодня мы перелетаем на экзотический курорт Нячанг, где будем жить на побережье Южно-Китайского моря в современном и проверенном отеле с фитнес-залом и бассейном.
Морской курорт Нячанг когда-то был рыбацкой деревушкой. Здесь до сих пор хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Ближайшие 10 дней нас ждёт изысканное гастрономическое путешествие в азиатскую кухню. Организатор порекомендует хорошие места для вашего ужина в пляжной столице Вьетнама.
Отдых на побережье Южно-Китайского моря
Вы проснётесь с шикарным видом из окна, позавтракаете в ресторане отеля.
Сегодня объявляется свободный день для пляжного отдыха, наслаждения солнцем и пальмами, посещения колоритного ночного рынка. По длинному побережью можно расслабленно гулять часами — здесь чистый песок и прозрачная вода. Обязательно полюбуйтесь разноцветными рыбацкими лодочками и проходящими кораблями. Желающие смогут искупаться в море и бассейне, позагорать, попробовать местную кухню, купить сувениры.
Гастрономический сет
Нячанг стал курортом ещё во времена императоров. Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и нырянием с трубкой. В первую половину дня каждый сможет выбрать занятие по душе. Мы рекомендуем не упускать возможность и отправиться любоваться морским дном. Так как не все любят дайвинг, развлечение не включено в стоимость, его можно организовать за дополнительную плату.
Вечером соберёмся вместе и отправимся в ресторан на дегустацию гастрономического сета. Ощутим разнообразие вкусов азиатской кухни. Вы попробуете необычные сочетания, блюда из свежайших продуктов и узнаете особенности местной еды.
Полёт на зиплайне в джунглях
Сегодня отправимся в парк развлечений «Kong Forest» — самый большой во Вьетнаме. Все аттракционы органично вписываются в ландшафт и построены таким образом, чтобы не вредить деревьям. Мы насладимся активным отдыхом посреди живописной природы и пролетим над зелёными кронами на зиплайне. Прогуляемся по территории и сделаем эффектные фотографии.
Пляжи, солнце и море
Сегодня желающие смогут позагорать, искупаться, выспаться и самостоятельно прогуляться по Нячангу. Организатор подскажет интересные и живописные места. В городе находится пагода Лонг Шон, Кафедральный собор со статуями Иисуса Христа и Девы Марии, древние сакральные башни По Нагар. Рядом с последней локацией — грязевые ванны и источники Тхап Ба.
Кулинарный мастер-класс и закупка продуктов с шеф-поваром в Ханое
После завтрака выезжаем из отеля в аэропорт, чтобы перелететь в Ханой.
Столица Вьетнама расположена между реками, что и означает её название. Город заложен в 1010 году. Здесь французские багеты и кофе такие же привычные, как рис и лапша — интересное сочетание французского и азиатского в Ханое. Рынки переполнены свежайшими фруктами и экзотическими цветами.
После самолёта заселимся в отель и отдохнём. Затем отправимся на прогулку-закупку продуктов с шеф-поваром для кулинарного мастер-класса. Уметь выбрать ингредиенты — не менее важный момент. Сегодня узнаем секреты приготовления блюд по оригинальным рецептам и научимся делать популярные азиатские вкусности.
Спринг-роллы и ночёвка на корабле в бухте Халонг
Сегодня нас ждёт путешествие на корабле в бухте, являющейся уникальным природным памятником. Переезжаем на комфортабельном автобусе в Халонг Бей, где пересядем на борт.
С палубы вы осмотрите самый узнаваемый символ Вьетнама, насладитесь видом на острова и утёсы разных форм и размеров. Внутри многих скал скрываются карстовые пещеры. Конечно, не могло обойтись и без легенд, по одной из них — эту бухту создал огромный Красный дракон, спустившийся с небес. В окружении впечатляющих пейзажей мы приготовим спринг-роллы и оценим их на вкус в лучах закатного солнца.
Ночуем на корабле.
Утро в бухте и прогулка по вечернему Ханою
Насладимся неспешным утром с видами на живописную бухту и вернёмся в отель в Ханой. Отдохнём после насыщенной поездки. Вечером прогуляемся по кварталам города, понаблюдаем за чарующими улочками, купим сувениры. Столица известна древней архитектурой и богатой культурой с южно-азиатскими, китайскими и французскими мотивами. Погрузимся в атмосферу и попробуем ханойский кофе.
Отъезд
После завтрака — общий трансфер в аэропорт Ханоя. Счастливые и наполненные новыми впечатлениями, возвращаемся домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённостиЗавершение: Аэропорт Ханоя, 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.