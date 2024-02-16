После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента. Вы услышите и другие наименования города, узнаете о его прошлом и становлении культуры. Увидите типичные для мегаполисов высотки из стекла и стали, гармонично сочетающиеся с особняками в европейском стиле. Прогуляетесь вдоль оживлённых улиц, по которым несутся роем мотоциклисты, а рядом с вами медленно проплывают элегантные девушки в плетёных конических шляпках и традиционных костюмах аозай.

Остановимся выпить вьетнамский кофе в кафе с бункером, где прятались повстанцы. В музее увидим военную технику, фотографии и вещи времён вьетнамской и индокитайской войн. Зайдём в старинный почтамт за сувенирами, а на обед попробуем знаменитый суп с лапшой — фо. В буддийской пагоде уловим аромат благовоний и сделаем яркие кадры. Вечером прокатимся на речном трамвайчике по самой туристической и яркой улице Сайгона.