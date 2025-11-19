Мы посетим ближайший к Хошимину морской курорт и традиционное место отдыха для многих южан. Ещё в 18 веке европейские мореплаватели назвали его мысом Святого Жака. Мы поднимемся к статуе Иисуса Христа и смотровой площадке с впечатляющими видами. Посетим музей оружия.
Вы услышите историю старинного портового поселения и увидите, как живёт современный Вунгтау сегодня.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Хошимина
7:00–9:30 — переезд до Вунгтау по современной скоростной трассе
9:30–10:30 — подъём на вершину Малой горы и посещение смотровой площадки внутри статуи Иисуса Христа. Выйдем на неё по винтовой лестнице
11:00–12:00 — осмотр старинной виллы колониальной эпохи на Большой горе
13:00–14:00 — посещение единственного в мире частного музея оружия
14:00–15:00* — обед в местном ресторане
15:00–15:30* — посещение храма кита
15:30–16:30* — прогулка вдоль набережной и купание по желанию. Время, чтобы расслабиться, насладиться морским воздухом и сделать красивые кадры
16:30–19:00* — возвращение в Хошимин
Организационные детали
- В стоимость включены транспорт и входные билеты на объекты
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и напитки
- Мы будем подниматься по 800 ступенькам. Не рекомендуем экскурсию людям в возрасте, с больными ногами, одышкой, повышенным давлением, также детям младше 10 лет
- Для посещения статуи Иисуса Христа нужна одежда с длинным рукавом и длинные брюки (иначе не пустят внутрь на смотровую площадку)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 2104 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
