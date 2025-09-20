Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай
Откройте для себя величие горы Баден и уникальную религию Каодай. Погрузитесь в атмосферу легенд и насладитесь природой Южного Вьетнама
Начало: В центре города
«Подъём на современном фуникулёре на вершину горы Баден»
Завтра в 06:00
18 ноя в 06:00
от $299 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Море, горы, солнце - путешествие к мысу Святого Жака из Хошимина
Отправиться в Вунгтау - к статуе Иисуса Христа, красивым видам и спокойному ритму курорта
«7:00 — выезд из Хошимина7:00–9:30 — переезд до Вунгтау по современной скоростной трассе9:30–10:30 — подъём на вершину Малой горы и посещение смотровой площадки внутри статуи Иисуса Христа»
19 ноя в 07:00
20 ноя в 07:00
от $299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Тэйнинь - к вершине горы Чёрная Леди и религии Каодай (всё включено)
Подняться на священную гору и посетить службу в главном каодаистском храме Вьетнама - из Хошимина
«12:30–13:00 — переезд к подножию священной горы Чёрная леди»
18 ноя в 07:00
19 ноя в 07:00
от $299 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса20 сентября 2025Экскурсия интересная, прекрасная организация, завораживающие виды с горы, очень фотографичные локации. Было сделано всё, чтобы нам было комфортно, несмотря на довольно длительный путь. Самостоятельно организовать такой маршрут практически нереально. Очень рекомендую данную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в ноябре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 299. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Горы», 1 ⭐ отзыв, цены от $299. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь