12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$2390 за человека
16 дней
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
За одно путешествие увидеть лучшее в 2 странах, исследовать бухту на корабле и отдохнуть на пляже
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
«Включены завтраки в отелях, питание во время круиза (4 раза), фуд-тур в Хайфоне (вечер 4-го дня)»
15 мар в 10:00
15 апр в 10:00
$3410 за человека
12 дней
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Увидеть значимые места 2 стран, порыбачить с борта в бухте Халонг и попробовать местные блюда
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
«Включены завтраки в отелях, питание во время круиза (4 раза), фуд-тур в Хайфоне (вечер 4-го дня) и приветственный ужин»
15 мар в 10:00
15 апр в 10:00
$2940 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 января 2025Путешествовали по Вьетнаму с замечательной Еленой! Очень довольны!!! Тур продуман до мелочей. Экскурсии чередовались с отдыхом. Елена позаботилась абсолютно обо
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Хошимине в феврале 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 2390 до 3410. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Хошимине на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025