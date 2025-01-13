Туры по воде в Хошимине

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Хошимине на русском языке, цены от $2390. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
На машине
1 отзыв
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$2390 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
На машине
16 дней
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
За одно путешествие увидеть лучшее в 2 странах, исследовать бухту на корабле и отдохнуть на пляже
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
«Включены завтраки в отелях, питание во время круиза (4 раза), фуд-тур в Хайфоне (вечер 4-го дня)»
15 мар в 10:00
15 апр в 10:00
$3410 за человека
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
На машине
12 дней
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Увидеть значимые места 2 стран, порыбачить с борта в бухте Халонг и попробовать местные блюда
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
«Включены завтраки в отелях, питание во время круиза (4 раза), фуд-тур в Хайфоне (вечер 4-го дня) и приветственный ужин»
15 мар в 10:00
15 апр в 10:00
$2940 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
    Путешествовали по Вьетнаму с замечательной Еленой! Очень довольны!!! Тур продуман до мелочей. Экскурсии чередовались с отдыхом. Елена позаботилась абсолютно обо
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    всем. У нас получился индивидуальный тур, т. к. мы с мужем были вдвоём. Начиная с первого общения с Леночкой, впечатления были самыми приятными. Точная, ответственная, знающая. Полная консультация и сопровождение по любому вопросу. И Вьетнам Леночка нам показала настоящий! Мы были в таких местах, куда "пакетные" туристы не добираются. Очень благодарны Леночке и желаем ей процветания. Однозначно рекомендуем Елену!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Водные развлечения»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
  2. Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
  3. Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Сколько стоит тур в Хошимине в феврале 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 2390 до 3410. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Хошимине на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025