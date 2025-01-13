12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
$2390 за человека
12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
$2250 за человека
скидка
10%
10 дней
Экзотика и история Вьетнама: 4 города, природные оазисы и пляжи
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
27 фев в 08:00
15 мар в 08:00
2190$1971 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 января 2025Путешествовали по Вьетнаму с замечательной Еленой! Очень довольны!!! Тур продуман до мелочей. Экскурсии чередовались с отдыхом. Елена позаботилась абсолютно обо
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «В июле»
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