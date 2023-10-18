Парки и смотровые площадки Хошимина

Погулять по трём живописным паркам и полюбоваться городом со смотровой площадки небоскрёба

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Хошимин — один из самых красивых и зелёных городов Азии.

В его планировке участвовали французские архитекторы, поэтому здесь много парков, бульваров, аллей и садов.

Мы посетим наиболее интересные из них! А также поднимемся на смотровую площадку небоскрёба Битекско, с которой открываются шикарные виды на исторические центр и новые районы.
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
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Описание

Что вас ожидает

Парк Тао Дан. Мы прогуляемся по старейшему парку города, основанному ещё французскими колонистами. Между собой они называли его Булонским лесом. В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц.

Ботанический сад. Место, где максимально полно представлена флора и фауна не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

Центральный парк. Это самый большой и современный парк города, возведённый на берегу реки Сайгон. Вместе мы полюбуемся красивыми фонтанами, скульптурами, прудом с золотыми карпами, красными мостиками и клумбами с экзотическими растениями. А также поднимемся на небольшую смотровую площадку с видом на реку.

Смотровая площадка небоскреба Битекско. Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города.

Организационные детали

  • От парка к парку мы перемещаемся на машине, а сами парки осматриваем во время неспешной прогулки
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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