Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по зелёным оазисам и высотным точкам Хошимина, где история и современность переплетаются в едином ритме.
Парк Тао Дан, с его вековыми деревьями и орхидеями, напомнит о читать дальшеуменьшить
колониальном прошлом, а Ботанический сад раскроет всё многообразие флоры и фауны Юго-Восточной Азии.
Центральный парк, раскинувшийся на берегу реки Сайгон, поразит вас своими фонтанами, скульптурами и прудами с золотыми карпами.
Завершит наш маршрут подъём на смотровую площадку небоскрёба Битекско, откуда открывается дыхание захватывающий вид на город.
Все перемещения между локациями осуществляются на машине для вашего удобства, а входные билеты уже включены в стоимость экскурсии.
Это идеальный способ познакомиться с Хошимином, его историей и культурой, не торопясь наслаждаться красотой и атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
🌳 Уникальные парки и сады
🏙 Потрясающие виды с высоты
🚗 Комфортное перемещение на машине
🎟 Включены все билеты и транспорт
👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
Парк Тао Дан
Ботанический сад
Центральный парк
Смотровая площадка небоскреба Битекско
Описание экскурсии
Парк Тао Дан. Мы прогуляемся по старейшему парку города, основанному ещё французскими колонистами. Между собой они называли его Булонским лесом. В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц.
Ботанический сад. Место, где максимально полно представлена флора и фауна не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.
Центральный парк. Это самый большой и современный парк города, возведённый на берегу реки Сайгон. Вместе мы полюбуемся красивыми фонтанами, скульптурами, прудом с золотыми карпами, красными мостиками и клумбами с экзотическими растениями. А также поднимемся на небольшую смотровую площадку с видом на реку.
Смотровая площадка небоскреба Битекско. Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города.
Организационные детали
От парка к парку мы перемещаемся на машине, а сами парки осматриваем во время неспешной прогулки
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь читать дальшеуменьшить
сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.
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