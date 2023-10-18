Хошимин — один из самых красивых и зелёных городов Азии. В его планировке участвовали французские архитекторы, поэтому здесь много парков, бульваров, аллей и садов. Мы посетим наиболее интересные из них! А также поднимемся на смотровую площадку небоскрёба Битекско, с которой открываются шикарные виды на исторические центр и новые районы.

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Описание

Что вас ожидает

Парк Тао Дан. Мы прогуляемся по старейшему парку города, основанному ещё французскими колонистами. Между собой они называли его Булонским лесом. В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц.

Ботанический сад. Место, где максимально полно представлена флора и фауна не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

Центральный парк. Это самый большой и современный парк города, возведённый на берегу реки Сайгон. Вместе мы полюбуемся красивыми фонтанами, скульптурами, прудом с золотыми карпами, красными мостиками и клумбами с экзотическими растениями. А также поднимемся на небольшую смотровую площадку с видом на реку.

Смотровая площадка небоскреба Битекско. Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города.

Организационные детали