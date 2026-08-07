Приглашаем вас на увлекательное путешествие по зелёным оазисам и высотным точкам Хошимина, где история и современность переплетаются в едином ритме.Парк Тао Дан, с его вековыми деревьями и орхидеями, напомнит о

колониальном прошлом, а Ботанический сад раскроет всё многообразие флоры и фауны Юго-Восточной Азии. Центральный парк, раскинувшийся на берегу реки Сайгон, поразит вас своими фонтанами, скульптурами и прудами с золотыми карпами. Завершит наш маршрут подъём на смотровую площадку небоскрёба Битекско, откуда открывается дыхание захватывающий вид на город. Все перемещения между локациями осуществляются на машине для вашего удобства, а входные билеты уже включены в стоимость экскурсии. Это идеальный способ познакомиться с Хошимином, его историей и культурой, не торопясь наслаждаться красотой и атмосферой города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Парк Тао Дан. Мы прогуляемся по старейшему парку города, основанному ещё французскими колонистами. Между собой они называли его Булонским лесом. В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц.

Ботанический сад. Место, где максимально полно представлена флора и фауна не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

Центральный парк. Это самый большой и современный парк города, возведённый на берегу реки Сайгон. Вместе мы полюбуемся красивыми фонтанами, скульптурами, прудом с золотыми карпами, красными мостиками и клумбами с экзотическими растениями. А также поднимемся на небольшую смотровую площадку с видом на реку.

Смотровая площадка небоскреба Битекско. Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города.

Организационные детали