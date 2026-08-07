Мои заказы

Парки и смотровые площадки Хошимина

Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по зелёным оазисам и высотным точкам Хошимина, где история и современность переплетаются в едином ритме.

Парк Тао Дан, с его вековыми деревьями и орхидеями, напомнит о
читать дальшеуменьшить

колониальном прошлом, а Ботанический сад раскроет всё многообразие флоры и фауны Юго-Восточной Азии.

Центральный парк, раскинувшийся на берегу реки Сайгон, поразит вас своими фонтанами, скульптурами и прудами с золотыми карпами.

Завершит наш маршрут подъём на смотровую площадку небоскрёба Битекско, откуда открывается дыхание захватывающий вид на город.

Все перемещения между локациями осуществляются на машине для вашего удобства, а входные билеты уже включены в стоимость экскурсии.

Это идеальный способ познакомиться с Хошимином, его историей и культурой, не торопясь наслаждаться красотой и атмосферой города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные парки и сады
  • 🏙 Потрясающие виды с высоты
  • 🚗 Комфортное перемещение на машине
  • 🎟 Включены все билеты и транспорт
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина
Парки и смотровые площадки Хошимина

Что можно увидеть

  • Парк Тао Дан
  • Ботанический сад
  • Центральный парк
  • Смотровая площадка небоскреба Битекско

Описание экскурсии

Парк Тао Дан. Мы прогуляемся по старейшему парку города, основанному ещё французскими колонистами. Между собой они называли его Булонским лесом. В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц.

Ботанический сад. Место, где максимально полно представлена флора и фауна не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

Центральный парк. Это самый большой и современный парк города, возведённый на берегу реки Сайгон. Вместе мы полюбуемся красивыми фонтанами, скульптурами, прудом с золотыми карпами, красными мостиками и клумбами с экзотическими растениями. А также поднимемся на небольшую смотровую площадку с видом на реку.

Смотровая площадка небоскреба Битекско. Расположенная на 49-м этаже, она подарит вам потрясающие панорамы исторического центра и современных районов города.

Организационные детали

  • От парка к парку мы перемещаемся на машине, а сами парки осматриваем во время неспешной прогулки
  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
читать дальшеуменьшить

сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии на «Парки и смотровые площадки Хошимина»

Трансфер из аэропорта в Хошимин
На машине
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от $31 за всё до 3 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Обойти самые интересные места города и познакомиться с укладом жизни сайгонцев
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от $90 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от $31 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине
от $220 за группу