Эта экскурсия понравится путешественникам, которые хотят получить общее понятие о городе и его истории, чтобы потом продолжить осмотр самостоятельно.
Вы увидите старинные здания и современные небоскрёбы, побываете на колоритном рынке и сделаете фото у фонтана в виде лотоса. После прогулки вы почувствуете себя в Хошимине как дома!
Вы увидите старинные здания и современные небоскрёбы, побываете на колоритном рынке и сделаете фото у фонтана в виде лотоса. После прогулки вы почувствуете себя в Хошимине как дома!
Описание экскурсии
Мы с вами пройдём по главным улицам и взглянем на самые знаковые достопримечательности Хошимина — города, который во времена французского колониального господства именовали не иначе как «Париж Индокитая». Вы ознакомитесь с традиционным укладом жизни сайгонцев: посмотрите, в каких домах они живут, на чём передвигаются, что пьют и едят, где, что и почём покупают и как принято торговаться на традиционных рынках. Итак, в программе:
- Вы увидите наследие французской колониальной архитектуры — здание городской ратуши и театра, собор Сайгонской Богоматери, почтамт и отели начала 20 века.
- Пройдёте мимо современных небоскрёбов, бросите взгляд на набережную реки Сайгон и новые микрорайоны на её противоположном берегу.
- Сфотографируетесь на фоне памятника Хошимину и у фонтана в виде лотоса.
- Осмотрите необычный дом, в котором все квартиры превращены в кафе и ресторанчики.
- Побываете на рынке Бен Тхань и изучите архитектуру старинного французского шопхауса.
Организационные детали
- Программа не предполагает углублённого исторического рассказа и проходит в формате прогулки с местным жителем
- Возьмите с собой шляпу от солнца, зонтик или плащ (в сезон дождей). Не лишней будет бутылка воды, так как климат у нас жаркий и душный
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14-15 лет
- Прогулку можно провести в любое время начиная с 8 утра и до 18 вечера. Комфортнее всего гулять по городу с 8 до 11 и после 15
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете взять по дороге кофе или мороженое (оплачиваются отдельно)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2755 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку позднее уже будет очень душно, и это правда. Изначально хотели
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С
Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также хотелось поближе познакомиться со страной и городом. Выбор был сделан
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Экскурсию проводил гид Виктор. Прекрасный экскурсовод,эрудированный,тактичный, учтивый,хорошо осведомлённый о всех нюансах современного Хошимина, практически энциклопедические знания о истории города и вообще Вьетнама,отличное знание русского языка с пониманием юмора,тонкостей и различных моментов,недоступных для недавно изучающих язык. Великолепный гид,отличная компания,восхитительная экскурсия,я в восторге!
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В
Если Вы впервые в городе или у Вас есть пару свободных часов рекомендую прогулку по Хошимину с Ириной. Не буду раскрывать всего, но Ирина покажет и роскошь города, и колорит. Интересно и содержательно расскажет историю города и Вьетнама, о традициях, и тенденциях.
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Отличная экскурсия. Очень хороший русский у вьетнамского гида.
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I
Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
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Входит в следующие категории Хошимина
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