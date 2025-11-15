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в пользу пешеходной экскурсии. Однако, Ирина предложила нам заменить пешеходную на автомобильную и мы это оценили, т. к. пешеходная при данной погоде была для нас пыткой, учитывая то, что после экскурсии у нас был продолжительный полет. А так, мы с удовольствием посетили все важные точки. Ирина давно живет во Вьетнаме и много знает о стране. Спасибо.