Обойти самые интересные места города, узнать его историю и познакомиться с укладом жизни сайгонцев
Эта экскурсия понравится путешественникам, которые хотят получить общее понятие о городе и его истории, чтобы потом продолжить осмотр самостоятельно.
Вы увидите старинные здания и современные небоскрёбы, посетите китайский семейный храм, побываете на колоритном рынке и сделаете фото у фонтана в виде лотоса. После прогулки вы почувствуете себя в Хошимине как дома!
Вы увидите старинные здания и современные небоскрёбы, посетите китайский семейный храм, побываете на колоритном рынке и сделаете фото у фонтана в виде лотоса. После прогулки вы почувствуете себя в Хошимине как дома!
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами пройдём по главным улицам и взглянем на самые знаковые достопримечательности Хошимина — города, который во времена французского колониального господства именовали не иначе как «Париж Индокитая». Вы ознакомитесь с традиционным укладом жизни сайгонцев: посмотрите, в каких домах они живут, на чём передвигаются, что пьют и едят, в каких храмах молятся, в каких парках занимаются утренней гимнастикой, где, что и почём покупают и как принято торговаться на традиционных рынках. Итак, в программе:
- Вы увидите наследие французской колониальной архитектуры — здание городской ратуши и театра, собор Сайгонской Богоматери, почтамт и отели начала 20 века.
- Пройдёте мимо современных небоскрёбов, бросите взгляд на набережную реки Сайгон и новые микрорайоны на её противоположном берегу.
- Сфотографируетесь на фоне памятника Хошимину и у фонтана в виде лотоса.
- Осмотрите необычный дом, в котором все квартиры превращены в кафе и ресторанчики.
- Посетите китайский семейный храм (больше 2 сотен лет он принадлежит представителям одного китайского рода), побываете на рынке Бен Тхань и изучите архитектуру старинного французского шопхауса.
- Отыщете мусульманскую мечеть в укромном уголке в центре города, увидите самое старое учебное заведение на территории французского Индокитая и самый старый и красивый парк города.
Организационные детали
- Возьмите с собой шляпу от солнца, зонтик или плащ (в сезон дождей). Не лишней будет бутылка воды, так как климат у нас жаркий и душный.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14-15 лет
- Экскурсию можно провести в любое время начиная с 8 утра и до 18 вечера. Комфортнее всего гулять по городу с 8 до 11 и после 15.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы можете взять по дороге кофе или мороженое (оплачиваются отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хошимине
Провела экскурсии для 555 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимине c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Я постараюсь сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз!
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