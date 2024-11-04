10 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай (из Хошимина)
Погрузиться в религиозную жизнь Вьетнама и увидеть самого большого бронзового Будду Азии
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
5 ноя в 06:00
от $280 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Хошимином
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Отправиться к подземному городу близ Хошимина, который разрушали танками и напалмом - и не разрушили
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «История и архитектура»
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Сейчас в Хошимине в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 280. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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