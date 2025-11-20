Мои заказы

По Вьетнаму с юга на север: прогулки по рекам и каналам, храмы, традиции и день у моря

Совершить круиз по бухте Халонг, поучиться приготовлению вьетнамских блюд и порыбачить на крабов
Во время нашего насыщенного путешествия вы успеете побывать в старинных святынях Чампы, пройтись по коридорам подземных туннелей Кучи, встретить рассвет на палубе круизного корабля в заливе Халонг, увидеть Золотой мост,
парящий в облаках Бана Хиллс, и отдохнуть на побережье Хойана под шелест волн.

Мы посетим Императорский город Хюэ, проплывём на лодке среди рисовых полей Ниньбиня, заглянем в храмовый комплекс Бай Динь.

Увидим пагоду в виде цветка лотоса и посмотрим, как жители одной из деревень вручную делают ароматические палочки.

Древние традиции, природные красоты, гостеприимство и подлинная атмосфера страны ждут вас в этой поездке!

Ближайшие даты:
28
ноя3
янв28
мар
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

За 1,5 месяца до старта будет создан групповой чат, где участники смогут познакомиться, получить список вещей и аптечки, советы по одежде и погоде, узнать, что стоит купить во Вьетнаме, и задать любые вопросы организатору. Полное сопровождение до, во время и при желании — после тура.

После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от
стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Silverland Jolie Hotel, Du Park Hotel, Hoi An Beach Resort, Century Riverside Hotel, Tirant Hotel, Aspira Cruise. Coco Island Villa and Hotel.
В азиатских отелях не распространены номера с 2 отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить номера с раздельными спальными местами, но иногда возможен вариант большой кровати с 2 отдельными одеялами.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды включены в экскурсионные дни: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ужины включены в дни: 1, 3, 9. Обеды и ужины вне программы, а также напитки оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Все перемещения по маршруту осуществляются на комфортабельном минивэне (более 4 человек) или легковом автомобиле (до 4 человек). Также включены 2 внутренних авиаперелёта: Далат — Дананг, Хюэ — Ханой (багаж 15 кг + ручная кладь 7 кг), — и поездки по воде: на лодках, катерах, бамбуковых корзинах и т. п.

Возраст участников. 18+.

Виза. Нужна. Организатор предоставляет информацию и помощь в оформлении.

Уровень сложности. Программа насыщенная и подойдёт активным путешественникам. Предусмотрено много пеших прогулок по храмам, природным локациям и городам, но специальная физическая подготовка не требуется. Обращаем ваше внимание, что подземные тоннели Кучи узкие и низкие.

Безопасность. Во время всех водных прогулок проводится инструктаж по технике безопасности. На борту корабля есть спасательные жилеты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время, ужин на корабле

Встречаемся в аэропорту Хошимина и едем в отель. После размещения у вас будет время, чтобы адаптироваться, прогуляться по городу и приобрести всё необходимое — от сим-карт до подходящей одежды для путешествия. Вечером отправимся на прогулку по реке на кораблике с ужином на борту, во время которой познакомимся друг с другом и обсудим предстоящие дни.

2 день

Гора Ба Ден, храм Каодай и туннели Кучи

Ранним утром отправимся в провинцию Тэйнинь. По пути нам откроется живописный южновьетнамский ландшафт с бескрайними полями, плантациями и сельской жизнью.

Первая остановка — гора Ба Ден (Чёрная Дева), самая высокая точка Южного Вьетнама. Канатная дорога поднимет вас на вершину, где вы увидите одну из крупнейших в мире песчаниковых статуй Будды Майтрейи, а также впечатляющую статую Леди Будды. Мы посетим древние храмы, спрятанные в пещерах, и прогуляемся по саду, утопающему в облаках.

После обеда на вершине побываем в храме Каодай — центре одноимённой религии, сочетающей буддизм, христианство, ислам, даосизм, иудаизм и конфуцианство. Если повезёт, застанем службу.

Далее исследуем подземный комплекс Кучи, созданный вьетконговцами во время войны. Пройдём по лабиринтам, увидим ловушки и военные помещения и даже сможем попробовать корень маниока с чаем. Вечером вернёмся в Хошимин.

3 день

Дельта Меконга и Танлап

Позавтракав, едем в город Кайбе, где после посещения небольшого кафедрального собора сядем на корабль «Принцесса Кайбе» и отправимся в путешествие по дельте Меконга.

Мы посетим плавучий рынок, покатаемся по узкому рукаву реки и понаблюдаем за повседневной жизнью фермеров на прибрежных фруктовых плантациях. Нас также ждёт визит в дом местных жителей, где пройдёт дегустация сезонных фруктов и мёда с чаем. А ещё мы посмотрим, как вручную делают рисовые хлопья и кокосовые конфеты. На борту предусмотрены удобные лежаки, а команда подаст охлаждённые фрукты.

Затем мы пообедаем во французском ресторане, расположенном на уютной вилле в колониальном стиле среди сада тропических деревьев. После обеда мы отправимся в деревню Танлап (время в пути — около 1,5 часов). По прибытии прокатимся на моторной лодке вокруг парка, а затем — в маленьких гребных лодках по узким каналам, чтобы рассмотреть местную флору и фауну с близкого расстояния.

В деревне нам подадут ужин, в меню — традиционные роллы из лотосовых листьев с начинкой из трав. На закате прогуляемся по лесной тропинке, сделаем фото на память и вернёмся в Хошимин.

4 день

Переезд в Далат и достопримечательности по пути

Утром отправимся в Далат. По пути нас ждёт знакомство с природными и духовными жемчужинами Вьетнама. Первой остановкой станут водопады Дамбри и Дасара. Вы узнаете легенду, с ними связанную, и полюбуетесь мощными потоками воды.

Пообедаем в ресторане у водопада, а затем направимся к Понгуа — ещё одному впечатляющему каскаду. Далее заедем в буддийский монастырь Чук Лам, основанный для возрождения школы Сеон 13 века. Он расположен среди соснового леса на высоте 1500 м и поражает садом с необычными растениями и цветами.

Следующая остановка — пагода Линь Фуок, или «Храм из битого стекла». Это рекордсмен по величине колокола и колокольни во Вьетнаме, здесь же воздвигнуты две 17-метровые статуи Бодхисаттвы Куан Ам и Гуанинь. Для облицовки использовали осколки стекла и керамики. Мы сможем загадать желание, прикрепив записку к колоколу, а затем спустимся в подвал, символизирующий мир ада, и пройдём путь очищения, оказавшись в «раю» с восковыми фигурами буддийских монахов.

На подъезде к Далату нас встретит статуя Золотого Будды — величественная фигура, излучающая спокойствие.

5 день

Из гор в центральный Вьетнам: Дананг и Хойан

Позавтракав, отправимся в аэропорт и вылетим в Дананг, откуда переедем в Хойан, делая остановки по пути. Первой из них станет Священная земля Мишон — центр древнего государства Чампа. Мы прогуляемся среди индуистских святынь и посмотрим шоу чамских танцев.

Далее нас ждёт катание по кокосовой лагуне в круглых корзинах. Мы понаблюдаем за мастерством рыбаков, сами порыбачим на крабов и побываем в деревне, где производят шёлк. После обеда в местном ресторане, посетим Мраморные горы — пять каменных холмов, символизирующих элементы природы. Здесь осмотрим пещеры с храмами, включая Пещеру ада.

Наконец, мы доберёмся до Хойана — музея под открытым небом, входящего в список ЮНЕСКО. Выпьем кофе с видом на рисовые поля, прогуляемся по Старому городу, продегустируем уличную еду, посетим храм Фук Киен и дома китайских купцов. Ночуем в отеле на берегу моря.

6 день

Отдых на побережье

После насыщенных дней мы останемся в отеле на побережье. Можно будет искупаться, позагорать, сходить на массаж или спа-процедуры. Сегодня — время отдыха и восстановления.

7 день

Бана Хиллс и переезд в Хюэ

Сегодня посетим парк Бана Хиллс, куда поднимемся по самой длинной и высокой канатной дороге в Азии. На вершине нас ждут Fantasy Park, две пагоды, огромная статуя Будды и знаменитый Золотой мост, поддерживаемый каменными руками.

Мы прогуляемся до старых французских замков, осмотрим руины оперного театра и мост Дебая. Далее посетим Le Jardin, где находятся цветники и старый винный погреб, и зайдём в пагоду Линь Ун для панорамных фото. После отправимся в Хюэ и заселимся в отель у реки.

8 день

Императорский Хюэ и перелёт в Ханой

С утра отправимся в императорскую цитадель Хюэ — феодальную столицу и дворец династии Нгуен. Увидим ворота Нго Мон, Запретный город, дворцовые постройки, музей антиквариата, пагоду Тхиен Му и прокатимся на лодке-драконе по реке, чтобы посетить мавзолей Минь Манга.

После обеда — вылет в Ханой.

9 день

Круиз по заливу Халонг

После завтрака выезжаем в бухту Халонг (в пути ~2,5 часа), где в 12:00 пройдём регистрацию на 5-звёздочный корабль. Нас встретят приветственным коктейлем, познакомят с командой и расскажут о технике безопасности.

Мы отправимся в круиз по заливу, включённому в список ЮНЕСКО. На корабле мы пообедаем свежими морепродуктами, после чего посетим водную пещеру Света и Тьмы: можем выбрать бамбуковую лодку, где за нас будет грести местный рыбак, либо каяк на 2 человека, где вы сможете грести самостоятельно.

Вечером нас ждёт мастер-класс по приготовлению вьетнамских блюд от шеф-повара. Затем — ужин и свободное время, которое можно провести в спа-салоне или в баре на корабле. Ночь на корабле.

10 день

Рассвет в Халонге и поездка в Ниньбинь

На рассвете на верхней палубе пройдёт занятие тайчи. После раннего завтрака корабль отправится в другую часть залива, где можно будет прокатиться на байдарке.

Освободив каюты и пообедав, мы прибудем на берег и поедем в Ниньбинь (~4 часа в пути). После заселения отправимся на лодочную прогулку по пещерам Там Кок, где рассмотрим редкие виды растений и животных, занесённых в Красную книгу.

Далее посетим древнюю столицу Хоалу и храмовый комплекс Бай Динь, крупнейший буддийский ансамбль Вьетнама. Ночь в Ниньбине.

11 день

Ниньбинь и возвращение в Ханой

После завтрака осмотрим храмы императоров Динь Тиен Хоанга и Ле Дай Ханя, а затем отправимся в Ханой (~2,5 часа в пути). По прибытии посетим пагоду Чан Куок на острове Западного озера, затем — храм Литературы, бывший первый университет Вьетнама.

Вечером нас ждёт прогулка по Старому кварталу, узкая улица с курсирующим по ней поездом, проходящим впритык к стенам зданий, и кофе в местной кафешке. Ночь в Ханое.

12 день

Мавзолей, пагода и озеро в Хошимине, деревня благовоний

Начнём день с посещения мавзолея Хошимина и пагоды на одном столбе — символа чистоты и духовности. Далее — выезд в деревню благовоний, где уже много лет изготавливают ароматические палочки.

Вернувшись, прогуляемся вокруг озера Возвращённого меча с мостами, храмами и уединёнными уголками. Это одно из самых любимых мест ханойцев.

13 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы из аэропорта Хошимина и в аэропорт Ханоя (при прилёте/вылете в день начала/окончания тура)
  • 2 внутренних перелёта
  • Все переезды по маршруту
  • Все водные экскурсии по программе
  • Круиз на лайнере 5* в Халонге
  • Все входные билеты по маршруту
  • Русскоговорящие гиды и турлидер
  • Участие в церемониях и пуджах
  • Чаевые для обслуживающего персонала
  • Сопровождение и консультации до и во время тура
Что не входит в цену
  • Международный перелёт в Хошимин и из Ханоя
  • Питание и напитки вне программы
  • Визовый сбор
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение (при необходимости)
  • Индивидуальные трансферы
  • Пожертвования, спа и пр
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, 12:00
Завершение: Ханой, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Хошимине
Всех приветствую! Я мастер по шивананда-йоге и медитации, йогатерапевт, ведический нумеролог, кристаллотерапевт и чакролог. Путешествия — это моя первая любовь, которая началась ещё в юности. В Италии прожила 15 лет,
а последние 2 года живу в Индии. Впервые я посетила Индию в 2017 году, и эта поездка перевернула мою жизнь! Через 5 лет я окончательно переехала в Индию, где начинала всё с нуля. Я нашла работу в ашраме и преподавала будущим учителям йоги. После я захотела объединить мою любовь к йоге, Индии и путешествиям, чтобы делиться любовью и светом с вами. Я познакомилась с удивительным человеком, который уже 10 лет работает в индийском туризме, и мы решили организовывать йога-туры. Индия — очень разная! Она соединяет души и сердца, которые жаждут посетить её и узнать поближе.

