Описание тура
Организационные детали
За 1,5 месяца до старта будет создан групповой чат, где участники смогут познакомиться, получить список вещей и аптечки, советы по одежде и погоде, узнать, что стоит купить во Вьетнаме, и задать любые вопросы организатору. Полное сопровождение до, во время и при желании — после тура.
После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от
стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*: Silverland Jolie Hotel, Du Park Hotel, Hoi An Beach Resort, Century Riverside Hotel, Tirant Hotel, Aspira Cruise. Coco Island Villa and Hotel.
В азиатских отелях не распространены номера с 2 отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить номера с раздельными спальными местами, но иногда возможен вариант большой кровати с 2 отдельными одеялами.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды включены в экскурсионные дни: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ужины включены в дни: 1, 3, 9. Обеды и ужины вне программы, а также напитки оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Все перемещения по маршруту осуществляются на комфортабельном минивэне (более 4 человек) или легковом автомобиле (до 4 человек). Также включены 2 внутренних авиаперелёта: Далат — Дананг, Хюэ — Ханой (багаж 15 кг + ручная кладь 7 кг), — и поездки по воде: на лодках, катерах, бамбуковых корзинах и т. п.
Возраст участников. 18+.
Виза. Нужна. Организатор предоставляет информацию и помощь в оформлении.
Уровень сложности. Программа насыщенная и подойдёт активным путешественникам. Предусмотрено много пеших прогулок по храмам, природным локациям и городам, но специальная физическая подготовка не требуется. Обращаем ваше внимание, что подземные тоннели Кучи узкие и низкие.
Безопасность. Во время всех водных прогулок проводится инструктаж по технике безопасности. На борту корабля есть спасательные жилеты.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время, ужин на корабле
Встречаемся в аэропорту Хошимина и едем в отель. После размещения у вас будет время, чтобы адаптироваться, прогуляться по городу и приобрести всё необходимое — от сим-карт до подходящей одежды для путешествия. Вечером отправимся на прогулку по реке на кораблике с ужином на борту, во время которой познакомимся друг с другом и обсудим предстоящие дни.
Гора Ба Ден, храм Каодай и туннели Кучи
Ранним утром отправимся в провинцию Тэйнинь. По пути нам откроется живописный южновьетнамский ландшафт с бескрайними полями, плантациями и сельской жизнью.
Первая остановка — гора Ба Ден (Чёрная Дева), самая высокая точка Южного Вьетнама. Канатная дорога поднимет вас на вершину, где вы увидите одну из крупнейших в мире песчаниковых статуй Будды Майтрейи, а также впечатляющую статую Леди Будды. Мы посетим древние храмы, спрятанные в пещерах, и прогуляемся по саду, утопающему в облаках.
После обеда на вершине побываем в храме Каодай — центре одноимённой религии, сочетающей буддизм, христианство, ислам, даосизм, иудаизм и конфуцианство. Если повезёт, застанем службу.
Далее исследуем подземный комплекс Кучи, созданный вьетконговцами во время войны. Пройдём по лабиринтам, увидим ловушки и военные помещения и даже сможем попробовать корень маниока с чаем. Вечером вернёмся в Хошимин.
Дельта Меконга и Танлап
Позавтракав, едем в город Кайбе, где после посещения небольшого кафедрального собора сядем на корабль «Принцесса Кайбе» и отправимся в путешествие по дельте Меконга.
Мы посетим плавучий рынок, покатаемся по узкому рукаву реки и понаблюдаем за повседневной жизнью фермеров на прибрежных фруктовых плантациях. Нас также ждёт визит в дом местных жителей, где пройдёт дегустация сезонных фруктов и мёда с чаем. А ещё мы посмотрим, как вручную делают рисовые хлопья и кокосовые конфеты. На борту предусмотрены удобные лежаки, а команда подаст охлаждённые фрукты.
Затем мы пообедаем во французском ресторане, расположенном на уютной вилле в колониальном стиле среди сада тропических деревьев. После обеда мы отправимся в деревню Танлап (время в пути — около 1,5 часов). По прибытии прокатимся на моторной лодке вокруг парка, а затем — в маленьких гребных лодках по узким каналам, чтобы рассмотреть местную флору и фауну с близкого расстояния.
В деревне нам подадут ужин, в меню — традиционные роллы из лотосовых листьев с начинкой из трав. На закате прогуляемся по лесной тропинке, сделаем фото на память и вернёмся в Хошимин.
Переезд в Далат и достопримечательности по пути
Утром отправимся в Далат. По пути нас ждёт знакомство с природными и духовными жемчужинами Вьетнама. Первой остановкой станут водопады Дамбри и Дасара. Вы узнаете легенду, с ними связанную, и полюбуетесь мощными потоками воды.
Пообедаем в ресторане у водопада, а затем направимся к Понгуа — ещё одному впечатляющему каскаду. Далее заедем в буддийский монастырь Чук Лам, основанный для возрождения школы Сеон 13 века. Он расположен среди соснового леса на высоте 1500 м и поражает садом с необычными растениями и цветами.
Следующая остановка — пагода Линь Фуок, или «Храм из битого стекла». Это рекордсмен по величине колокола и колокольни во Вьетнаме, здесь же воздвигнуты две 17-метровые статуи Бодхисаттвы Куан Ам и Гуанинь. Для облицовки использовали осколки стекла и керамики. Мы сможем загадать желание, прикрепив записку к колоколу, а затем спустимся в подвал, символизирующий мир ада, и пройдём путь очищения, оказавшись в «раю» с восковыми фигурами буддийских монахов.
На подъезде к Далату нас встретит статуя Золотого Будды — величественная фигура, излучающая спокойствие.
Из гор в центральный Вьетнам: Дананг и Хойан
Позавтракав, отправимся в аэропорт и вылетим в Дананг, откуда переедем в Хойан, делая остановки по пути. Первой из них станет Священная земля Мишон — центр древнего государства Чампа. Мы прогуляемся среди индуистских святынь и посмотрим шоу чамских танцев.
Далее нас ждёт катание по кокосовой лагуне в круглых корзинах. Мы понаблюдаем за мастерством рыбаков, сами порыбачим на крабов и побываем в деревне, где производят шёлк. После обеда в местном ресторане, посетим Мраморные горы — пять каменных холмов, символизирующих элементы природы. Здесь осмотрим пещеры с храмами, включая Пещеру ада.
Наконец, мы доберёмся до Хойана — музея под открытым небом, входящего в список ЮНЕСКО. Выпьем кофе с видом на рисовые поля, прогуляемся по Старому городу, продегустируем уличную еду, посетим храм Фук Киен и дома китайских купцов. Ночуем в отеле на берегу моря.
Отдых на побережье
После насыщенных дней мы останемся в отеле на побережье. Можно будет искупаться, позагорать, сходить на массаж или спа-процедуры. Сегодня — время отдыха и восстановления.
Бана Хиллс и переезд в Хюэ
Сегодня посетим парк Бана Хиллс, куда поднимемся по самой длинной и высокой канатной дороге в Азии. На вершине нас ждут Fantasy Park, две пагоды, огромная статуя Будды и знаменитый Золотой мост, поддерживаемый каменными руками.
Мы прогуляемся до старых французских замков, осмотрим руины оперного театра и мост Дебая. Далее посетим Le Jardin, где находятся цветники и старый винный погреб, и зайдём в пагоду Линь Ун для панорамных фото. После отправимся в Хюэ и заселимся в отель у реки.
Императорский Хюэ и перелёт в Ханой
С утра отправимся в императорскую цитадель Хюэ — феодальную столицу и дворец династии Нгуен. Увидим ворота Нго Мон, Запретный город, дворцовые постройки, музей антиквариата, пагоду Тхиен Му и прокатимся на лодке-драконе по реке, чтобы посетить мавзолей Минь Манга.
После обеда — вылет в Ханой.
Круиз по заливу Халонг
После завтрака выезжаем в бухту Халонг (в пути ~2,5 часа), где в 12:00 пройдём регистрацию на 5-звёздочный корабль. Нас встретят приветственным коктейлем, познакомят с командой и расскажут о технике безопасности.
Мы отправимся в круиз по заливу, включённому в список ЮНЕСКО. На корабле мы пообедаем свежими морепродуктами, после чего посетим водную пещеру Света и Тьмы: можем выбрать бамбуковую лодку, где за нас будет грести местный рыбак, либо каяк на 2 человека, где вы сможете грести самостоятельно.
Вечером нас ждёт мастер-класс по приготовлению вьетнамских блюд от шеф-повара. Затем — ужин и свободное время, которое можно провести в спа-салоне или в баре на корабле. Ночь на корабле.
Рассвет в Халонге и поездка в Ниньбинь
На рассвете на верхней палубе пройдёт занятие тайчи. После раннего завтрака корабль отправится в другую часть залива, где можно будет прокатиться на байдарке.
Освободив каюты и пообедав, мы прибудем на берег и поедем в Ниньбинь (~4 часа в пути). После заселения отправимся на лодочную прогулку по пещерам Там Кок, где рассмотрим редкие виды растений и животных, занесённых в Красную книгу.
Далее посетим древнюю столицу Хоалу и храмовый комплекс Бай Динь, крупнейший буддийский ансамбль Вьетнама. Ночь в Ниньбине.
Ниньбинь и возвращение в Ханой
После завтрака осмотрим храмы императоров Динь Тиен Хоанга и Ле Дай Ханя, а затем отправимся в Ханой (~2,5 часа в пути). По прибытии посетим пагоду Чан Куок на острове Западного озера, затем — храм Литературы, бывший первый университет Вьетнама.
Вечером нас ждёт прогулка по Старому кварталу, узкая улица с курсирующим по ней поездом, проходящим впритык к стенам зданий, и кофе в местной кафешке. Ночь в Ханое.
Мавзолей, пагода и озеро в Хошимине, деревня благовоний
Начнём день с посещения мавзолея Хошимина и пагоды на одном столбе — символа чистоты и духовности. Далее — выезд в деревню благовоний, где уже много лет изготавливают ароматические палочки.
Вернувшись, прогуляемся вокруг озера Возвращённого меча с мостами, храмами и уединёнными уголками. Это одно из самых любимых мест ханойцев.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы из аэропорта Хошимина и в аэропорт Ханоя (при прилёте/вылете в день начала/окончания тура)
- 2 внутренних перелёта
- Все переезды по маршруту
- Все водные экскурсии по программе
- Круиз на лайнере 5* в Халонге
- Все входные билеты по маршруту
- Русскоговорящие гиды и турлидер
- Участие в церемониях и пуджах
- Чаевые для обслуживающего персонала
- Сопровождение и консультации до и во время тура
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Хошимин и из Ханоя
- Питание и напитки вне программы
- Визовый сбор
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение (при необходимости)
- Индивидуальные трансферы
- Пожертвования, спа и пр