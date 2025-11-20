Во время нашего насыщенного путешествия вы успеете побывать в старинных святынях Чампы, пройтись по коридорам подземных туннелей Кучи, встретить рассвет на палубе круизного корабля в заливе Халонг, увидеть Золотой мост,

парящий в облаках Бана Хиллс, и отдохнуть на побережье Хойана под шелест волн. Мы посетим Императорский город Хюэ, проплывём на лодке среди рисовых полей Ниньбиня, заглянем в храмовый комплекс Бай Динь. Увидим пагоду в виде цветка лотоса и посмотрим, как жители одной из деревень вручную делают ароматические палочки. Древние традиции, природные красоты, гостеприимство и подлинная атмосфера страны ждут вас в этой поездке!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

За 1,5 месяца до старта будет создан групповой чат, где участники смогут познакомиться, получить список вещей и аптечки, советы по одежде и погоде, узнать, что стоит купить во Вьетнаме, и задать любые вопросы организатору. Полное сопровождение до, во время и при желании — после тура.

После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от

стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.