Туры с животными в Хошимине

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Хошимине на русском языке, цены от $1170, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
На машине
12 дней
4 отзыва
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
3 июл в 08:00
16 июл в 08:00
$2250 за человека
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
На машине
12 дней
-
10%
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
1 мая в 08:00
15 мая в 08:00
$1170$1300 за человека
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
На машине
12 дней
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Увидеть значимые места 2 стран, порыбачить с борта в бухте Халонг и попробовать местные блюда
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
«После ужина вас ждёт ночная рыбалка с корабля»
15 мая в 10:00
15 июн в 10:00
$2940 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    6 июля 2024
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
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    дней были насыщенными, атмосферными и при этом умеренно нагружены. Перемещение между регионами и городами на комфортабельных машинах, экскурсии, походы, любимые места местных жителей, море, горы, водопады! Нагрузка средняя, подойдет обычному человеку, ведущему ЗОЖ Пои этом, Елена учитывает пожелания и возможности каждого ❤️ Мы почувствовали Азию в ее самых разных проявлениях,это было безопасно, надежно и интересно! Мы рекомендуем Елену как проверенного гида, благодарим еще раз за наше путешествие! 🤝

    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌
  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
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    ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

  • М
    Марина
    25 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
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    запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать

    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Животные»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
  2. Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
  3. Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Сколько стоит тур в Хошимине в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1170 до 2940 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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