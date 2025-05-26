6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Желающие смогут погрузиться с аквалангом рядом с островом Хон-Мун и заняться сноркелингом с инструктором»
15 авг в 08:00
18 сен в 08:00
$2400 за человека
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Город примечателен не только пляжами, но и островами, местами для дайвинга и ныряния с трубкой»
15 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$1400 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в SPA и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«Утром отправимся на 6-часовую морскую прогулку в направлении острова Хон Мун, который считается лучшим местом для дайвинга»
4 янв в 08:00
2 мар в 08:00
$2830 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина26 мая 2025Хотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тура. Мы посетили три города, вылечили все зубы, отдохнули, загорели и получили море эмоций и впечатлений. Спасибо большое за прекрасный отпуск❤️🥰
- ММарина6 июля 2024Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Подводное плавание»
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