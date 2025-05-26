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Купание с маской в Хошимине

Найдено 3 тура в категории «Сноркелинг» в Хошимине на русском языке, цены от $1400. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
На машине
12 дней
1 отзыв
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Будете жить на курорте, займётесь сноркелингом с инструктором, подниметесь к Будде, рассмотрите пагоды, увидите кофейные плантации, животных и традиционные танцы»
15 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$1400 за человека
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
На машине
12 дней
4 отзыва
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Желающие смогут погрузиться с аквалангом рядом с островом Хон-Мун и заняться сноркелингом с инструктором»
15 авг в 08:00
18 сен в 08:00
$2400 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
На микроавтобусе
13 дней
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в SPA и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«Вас ждут снорклинг, каньонинг и треккинг, водные прогулки и день в парке аттракционов»
4 янв в 08:00
2 мар в 08:00
$2830 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    26 мая 2025
    Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
    Хотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тура. Мы посетили три города, вылечили все зубы, отдохнули, загорели и получили море эмоций и впечатлений. Спасибо большое за прекрасный отпуск❤️🥰
    Хотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тураХотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тураХотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тураХотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тураХотим выразить большую благодарность гиду Елене, за потрясающий отдых, впечатления и помощь на протяжении всего тура
  • М
    Марина
    6 июля 2024
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
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    дней были насыщенными, атмосферными и при этом умеренно нагружены. Перемещение между регионами и городами на комфортабельных машинах, экскурсии, походы, любимые места местных жителей, море, горы, водопады! Нагрузка средняя, подойдет обычному человеку, ведущему ЗОЖ Пои этом, Елена учитывает пожелания и возможности каждого ❤️ Мы почувствовали Азию в ее самых разных проявлениях,это было безопасно, надежно и интересно! Мы рекомендуем Елену как проверенного гида, благодарим еще раз за наше путешествие! 🤝

    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌
  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
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    ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

  • М
    Марина
    25 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
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    запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать

    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Сноркелинг»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
  2. 6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
  3. Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Сколько стоит тур в Хошимине в июле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 тура от 1400 до 2830. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Сноркелинг», 5 ⭐ отзывов, цены от $1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь