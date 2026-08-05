Я создал формат, который объединяет свободу путешествия, авторский аудиогид, тщательно продуманный маршрут и постоянную дистанционную поддержку. Именно так я предлагаю вам исследовать Остров Орхидей, где вы сможете пообщаться с его обитателями (слонихой, пятнистыми оленями и другими животными), а также отдохнуть на идеальном пляже.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание

Дорога до порта — около 50 мин. Водитель заберёт вас из отеля. Уже по пути вы включите авторский аудиогид и познакомитесь с историей, культурой и современной жизнью Вьетнама.

Переход на катере — около 20 мин. Через живописную бухту Нячанга вы отправитесь к острову Орхидей. По дороге увидите плавучие рыбацкие фермы и острова морского заповедника.

Прогулка по острову — 1,5–2 ч. Вас ждёт большой тропический парк с интерактивной картой и моими подсказками. Вы познакомитесь с пятнистыми оленями, павлинами и другими животными, увидите знаменитую слониху Лену, прогуляетесь среди цветущих орхидей и подниметесь к небольшим водопадам.

Обед — по желанию. На острове можно пообедать в формате шведского стола или перекусить в кафе.

Пляж и свободное время — 1,5–2 ч. Отдохните на одном из самых красивых пляжей бухты.

Возвращение. Катер доставит вас обратно в порт, где уже будет ждать автомобиль. После этого водитель отвезёт вас в отель или в любое другое место в пределах Камрани.

В отличие от классической экскурсии, вы не привязаны к группе и не подстраиваетесь под чужой график. На всём протяжении поездки я остаюсь на связи и при необходимости помогу решить любые вопросы.

Организационные детали

Трансфер для группы до 4 человек — на легковом автомобиле, для 5–7 человек — на минивэне

Детское кресло предоставляется по предварительному запросу при наличии

В стоимость входит

Авторский аудиогид: вам нужно будет скачать приложение, оно работает только с интернетом. В дороге аудиогид проигрывается через аудиосистему автомобиля с устройства водителя. На острове вы сможете открыть приложение, используя местный WiFi — он стабильный и покрывает всю территорию. Каждый участник получает отдельный доступ к приложению

Интерактивная карта острова (в приложении)

Моя поддержка в мессенджере на протяжении всей поездки

Оплачивается отдельно