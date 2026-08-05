Остров Орхидей из Камрани: день среди природы и животных
Самостоятельно исследовать остров с трансфером, аудиогидом и онлайн-поддержкой гида
Я создал формат, который объединяет свободу путешествия, авторский аудиогид, тщательно продуманный маршрут и постоянную дистанционную поддержку.
Именно так я предлагаю вам исследовать Остров Орхидей, где вы сможете пообщаться с его обитателями (слонихой, пятнистыми оленями и другими животными), а также отдохнуть на идеальном пляже.
Описание
Дорога до порта — около 50 мин. Водитель заберёт вас из отеля. Уже по пути вы включите авторский аудиогид и познакомитесь с историей, культурой и современной жизнью Вьетнама.
Переход на катере — около 20 мин. Через живописную бухту Нячанга вы отправитесь к острову Орхидей. По дороге увидите плавучие рыбацкие фермы и острова морского заповедника.
Прогулка по острову — 1,5–2 ч. Вас ждёт большой тропический парк с интерактивной картой и моими подсказками. Вы познакомитесь с пятнистыми оленями, павлинами и другими животными, увидите знаменитую слониху Лену, прогуляетесь среди цветущих орхидей и подниметесь к небольшим водопадам.
Обед — по желанию. На острове можно пообедать в формате шведского стола или перекусить в кафе.
Пляж и свободное время — 1,5–2 ч. Отдохните на одном из самых красивых пляжей бухты.
Возвращение. Катер доставит вас обратно в порт, где уже будет ждать автомобиль. После этого водитель отвезёт вас в отель или в любое другое место в пределах Камрани.
В отличие от классической экскурсии, вы не привязаны к группе и не подстраиваетесь под чужой график. На всём протяжении поездки я остаюсь на связи и при необходимости помогу решить любые вопросы.
Организационные детали
Трансфер для группы до 4 человек — на легковом автомобиле, для 5–7 человек — на минивэне
Детское кресло предоставляется по предварительному запросу при наличии
В стоимость входит
Авторский аудиогид: вам нужно будет скачать приложение, оно работает только с интернетом. В дороге аудиогид проигрывается через аудиосистему автомобиля с устройства водителя. На острове вы сможете открыть приложение, используя местный WiFi — он стабильный и покрывает всю территорию. Каждый участник получает отдельный доступ к приложению
Интерактивная карта острова (в приложении)
Моя поддержка в мессенджере на протяжении всей поездки
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране.
До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит читать дальшеуменьшить
удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида.
Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.
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