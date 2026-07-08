Предлагаю вам увидеть невероятное явление природы — светящийся планктон. Тысячи огоньков в ночи напоминают звёздную пыль, покрывающую воду.
Мы отправимся смотреть на них на сапах: насладимся звёздами, ночным морем, умиротворением и тишиной.
Мы отправимся смотреть на них на сапах: насладимся звёздами, ночным морем, умиротворением и тишиной.
Описание экскурсии
- Встречаемся в 19:00 или 21:00 на нашей оборудованной базе в Камрани
- Надеваем спасательные жилеты, проходим инструктаж по правилам безопасности и передвижению на сапборде в море
- Начинаем движение вглубь моря — 170–200 метров от берега
- Скрепляем доски, надеваем оборудование и опускаемся в воду
- Плаваем в тёплом ночном море и наблюдаем, как от движения рук и ног начинает загораться планктон
- Любуемся невероятной красотой и не спеша возвращаемся на берег
Организационные детали
По запросу могу организовать трансфер из Нячанга — детали в переписке.
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Бай Дай
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Стану вашим проводником в мир серфинга, это увлекательный мир адреналина, чувства баланса и своего тела, медитации и жизни в моменте. Так же люблю Вьетнам и готов показать его через мою призму.
Входит в следующие категории Камрани
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