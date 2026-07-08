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Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону

Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Предлагаю вам увидеть невероятное явление природы — светящийся планктон. Тысячи огоньков в ночи напоминают звёздную пыль, покрывающую воду.

Мы отправимся смотреть на них на сапах: насладимся звёздами, ночным морем, умиротворением и тишиной.
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону

Описание экскурсии

  • Встречаемся в 19:00 или 21:00 на нашей оборудованной базе в Камрани
  • Надеваем спасательные жилеты, проходим инструктаж по правилам безопасности и передвижению на сапборде в море
  • Начинаем движение вглубь моря — 170–200 метров от берега
  • Скрепляем доски, надеваем оборудование и опускаемся в воду
  • Плаваем в тёплом ночном море и наблюдаем, как от движения рук и ног начинает загораться планктон
  • Любуемся невероятной красотой и не спеша возвращаемся на берег

Организационные детали

По запросу могу организовать трансфер из Нячанга — детали в переписке.

ежедневно в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Бай Дай
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Стану вашим проводником в мир серфинга, это увлекательный мир адреналина, чувства баланса и своего тела, медитации и жизни в моменте. Так же люблю Вьетнам и готов показать его через мою призму.
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Живу и работаю гидом здесь с 2021 года. Организацию вашего отдыха возьму на себя. Со мной комфортно и легко, я обо всём позабочусь, Вам нужно будет только довериться и жить в моменте. Приятное времяпровождение гарантировано. Погнали!

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