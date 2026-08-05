Проведите день так, как его проводят вьетнамские рыбаки. На традиционном баркасе вы выйдете в море, попробуете морскую рыбалку под руководством потомственного рыбака, искупаетесь у островов, заглянете в рыбацкую деревню и завершите путешествие обедом из свежего улова или морепродуктов.

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Описание экскурсии

Дорога до причала займет ~1,5 ч.

Выход в море на традиционном баркасе. Из Южного порта Нячанга отправимся к живописным островам на рыбацкой лодке, которой управляет потомственный местный рыбак.

Морская рыбалка. Под руководством рыбака освоите простую донную снасть и попробуете поймать свою первую морскую рыбу. Специальная подготовка не требуется — такой формат подойдёт даже новичкам.

Купание у островов. Во время остановок, если позволит погода, можно будет искупаться в прозрачной морской воде и полюбоваться пейзажами залива.

Рыбацкая деревня. После рыбалки заглянем в настоящую рыбацкую деревню. Вы увидите, как живут местные жители, познакомитесь с их повседневным бытом и традициями.

Обед. В прибрежном кафе для нас приготовят пойманную рыбу — если улов будет удачным. Если нет, вас угостят свежими морепродуктами.

Организационные детали