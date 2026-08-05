Мои заказы

Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком

Выйти в море с удочкой и попробовать свежий улов - из Камрани
Проведите день так, как его проводят вьетнамские рыбаки.

На традиционном баркасе вы выйдете в море, попробуете морскую рыбалку под руководством потомственного рыбака, искупаетесь у островов, заглянете в рыбацкую деревню и завершите путешествие обедом из свежего улова или морепродуктов.
Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком
Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком
Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком

Описание экскурсии

Дорога до причала займет ~1,5 ч.

Выход в море на традиционном баркасе. Из Южного порта Нячанга отправимся к живописным островам на рыбацкой лодке, которой управляет потомственный местный рыбак.

Морская рыбалка. Под руководством рыбака освоите простую донную снасть и попробуете поймать свою первую морскую рыбу. Специальная подготовка не требуется — такой формат подойдёт даже новичкам.

Купание у островов. Во время остановок, если позволит погода, можно будет искупаться в прозрачной морской воде и полюбоваться пейзажами залива.

Рыбацкая деревня. После рыбалки заглянем в настоящую рыбацкую деревню. Вы увидите, как живут местные жители, познакомитесь с их повседневным бытом и традициями.

Обед. В прибрежном кафе для нас приготовят пойманную рыбу — если улов будет удачным. Если нет, вас угостят свежими морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, снасти и обед со свежим уловом
  • На борту есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты. Если вы хотите увидеть настоящий Вьетнам, почувствовать его
читать дальшеуменьшить

характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу. Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу. Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями. Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.

Входит в следующие категории Камрани

Похожие экскурсии на «Рыбалка на баркасе с потомственным рыбаком»

Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
SUP-прогулки
1.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Ночной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
$30 за человека
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
На катере
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани
На катере
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Расслабленный день на острове Хон Там - из Камрани
Уехать из города к пляжу, бассейнам и бирюзовой воде Нячангского залива
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $300 за всё до 2 чел.
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Музыкальные теплоходы
Круизы
На катамаране
5 часов
Групповая
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
$170 за человека
У нас ещё много экскурсий в Камрани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Камрани
$200 за человека