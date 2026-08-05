Выйти в море с удочкой и попробовать свежий улов - из Камрани
Проведите день так, как его проводят вьетнамские рыбаки.
На традиционном баркасе вы выйдете в море, попробуете морскую рыбалку под руководством потомственного рыбака, искупаетесь у островов, заглянете в рыбацкую деревню и завершите путешествие обедом из свежего улова или морепродуктов.
Описание экскурсии
Дорога до причала займет ~1,5 ч.
Выход в море на традиционном баркасе. Из Южного порта Нячанга отправимся к живописным островам на рыбацкой лодке, которой управляет потомственный местный рыбак.
Морская рыбалка. Под руководством рыбака освоите простую донную снасть и попробуете поймать свою первую морскую рыбу. Специальная подготовка не требуется — такой формат подойдёт даже новичкам.
Купание у островов. Во время остановок, если позволит погода, можно будет искупаться в прозрачной морской воде и полюбоваться пейзажами залива.
Рыбацкая деревня. После рыбалки заглянем в настоящую рыбацкую деревню. Вы увидите, как живут местные жители, познакомитесь с их повседневным бытом и традициями.
Обед. В прибрежном кафе для нас приготовят пойманную рыбу — если улов будет удачным. Если нет, вас угостят свежими морепродуктами.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер, снасти и обед со свежим уловом
На борту есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты.
Если вы хотите увидеть настоящий Вьетнам, почувствовать его читать дальшеуменьшить
характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу.
Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу.
Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями.
Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.
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