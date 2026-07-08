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Из Камрани - в речные джунгли Меконга

Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Совершите прыжок из Камрани в сердце дельты Меконга и ритмы южного Вьетнама! Ночь в комфортабельном слипбасе, рассвет в Хошимине, плавучие деревни, фруктовые сады, пасеки, конные повозки и лодки — всё это ждёт вас в программе.

Вы увидите, как живут люди на воде, познакомитесь с ремёслами, попробуете экзотические фрукты и чай с мёдом.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Из Камрани - в речные джунгли Меконга

Описание экскурсии

19:00–20:00 — отправление из Камрани на слипбасе накануне экскурсии

Это самый удобный способ передвижения по стране: вы отдыхаете на кровати, пока за окном сменяются пейзажи ночного Вьетнама.

6:00–7:30 — встреча с гидом в Хошимине

Мы начнём утро как местные — с ароматного супа фо или хрустящего багета бань ми и крепкого вьетнамского кофе.

7:30–9:00 — дорога к дельте

Переезд в город Митхо — «ворота» великого Меконга. По пути вы послушаете о жизни южных провинций и узнаете, почему Меконг называют рекой девяти драконов.

9:00–12:00 — сердце Меконга и насыщенная водная программа

  • Прогулка на катере: плавучие фермы и жизнь людей, чей быт неразрывно связан с водой
  • Фруктовые сады и пасека: дегустация экзотических плодов и чая с мёдом под звуки традиционной музыки
  • Конная повозка: путешествие по деревенским дорогам, где замерло время
  • Гребная лодка: проход на сампане по узким каналам, скрытым в тени кокосовых пальм
  • Местные ремёсла: семейная фабрика кокосовых ирисок

12:00–13:00 — обед

13:00–14:00 — посещение пагоды Винь Чанг, где вы увидите знаменитые гигантские статуи Будды

14:00–15:30 — возвращение в Хошимин

15:30–19:30 — свободное время или обзорная экскурсия

Вы можете самостоятельно исследовать город или заказать у нас прогулку с гидом — за доплату.

20:00–21:00 — посадка в слипбас

Прибытие в Камрань — в 7:00.

Вы узнаете:

  • как река Меконг сформировала характер местных жителей и почему их уклад жизни так сильно отличается от северян
  • как в дельте используют каждое дерево и растение — от целебного мёда до строительства домов из кокосовых пальм
  • как во Вьетнаме уживаются буддизм, католицизм и местные верования и почему статуи Будды здесь именно такие
  • как «Париж Востока» превратился в современный мегаполис и где в этом хаосе прячется настоящая душа города

Организационные детали

  • В стоимость входит: билет на слипбас Камрань — Хошимин — Камрань, трансфер на минивэне, аренда катера, моторной и гребной лодок в дельте Меконга, все дегустации по программе (фрукты, мёд, чай, сладости), посещение пагоды Винь Чанг, прогулка на конной повозке
  • Отдельно по желанию оплачивается: завтрак в Хошимине (от $5 за чел.), традиционный обед в дельте Меконга (от $10 за чел.), обзорная экскурсия по Хошимину в свободное время ($120 за 1–2 чел. или $50 за чел., если вас 3 и более)
  • Маршрут подходит участникам всех возрастов и не требует специальной физической подготовки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2435 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
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будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом. В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.

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