Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Поедите с видом на реку и горы, затем у вас будет свободное время на территории экопарка15:00 — возвращение в отель»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Прокатиться по канатной дороге и на аттракционах, посетить аквапарк, океанариум и другие активности
Начало: У вашего отеля в Камрани
«парк аттракционов с американскими горками, каруселями и 5D-кинотеатром»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Развлечения»
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