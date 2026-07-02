Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Камрани на русском языке, цены от $295. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо «Поедите с видом на реку и горы, затем у вас будет свободное время на территории экопарка15:00 — возвращение в отель» от $380 за всё до 4 чел. На катере 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани Путешествие на катере с трансфером из Камрани от $390 за всё до 4 чел. На машине Канатная дорога 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани Прокатиться по канатной дороге и на аттракционах, посетить аквапарк, океанариум и другие активности Начало: У вашего отеля в Камрани «парк аттракционов с американскими горками, каруселями и 5D-кинотеатром» от $295 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Камрани

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