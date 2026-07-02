Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Камрани на русском языке, цены от $295. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Из Камрани - в речные джунгли Меконга Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам» «Прогулка на катере: плавучие фермы и жизнь людей, чей быт неразрывно связан с водой» от $400 за всё до 2 чел. На катере 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани Путешествие на катере с трансфером из Камрани «Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции» от $390 за всё до 4 чел. На машине Канатная дорога 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани Прокатиться по канатной дороге и на аттракционах, посетить аквапарк, океанариум и другие активности Начало: У вашего отеля в Камрани от $295 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Камрани

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