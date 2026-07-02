Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
«Прогулка на катере: плавучие фермы и жизнь людей, чей быт неразрывно связан с водой»
Завтра в 19:00
4 июл в 19:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
«Хотим устроить вам насыщенный день, в котором есть всё: морская прогулка, отдых на пляже, животные в естественной среде обитания, красивые пейзажи и яркие эмоции»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Прокатиться по канатной дороге и на аттракционах, посетить аквапарк, океанариум и другие активности
Начало: У вашего отеля в Камрани
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Водные развлечения»
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