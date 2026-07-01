Индивидуальная
до 10 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
«Аутентичные блюда Далата в местном ресторане»
7 июл в 05:00
8 июл в 05:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
«В стоимость включено: трансфер, питьевая вода, дегустация на винодельне, все входные билеты»
Завтра в 07:00
6 июл в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Камрани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026