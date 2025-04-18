Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Завтра в 05:00
9 июл в 05:00
$420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Посетить кофейные плантации, прокатиться на канатной дороге, увидеть странный отель и зайти в храмы
Начало: По договорённости с организатором
«14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок»
8 июл в 05:30
9 июл в 05:30
от $296 за всё до 80 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено, включая транспорт и обед. Незабываемое путешествие в горы
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
12 июл в 05:30
15 июл в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл18 апреля 2025В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
- ААлёна5 февраля 2025Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в июле 2025
Сейчас в Муйне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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