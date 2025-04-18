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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Муйне на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Завтра в 05:00
9 июл в 05:00
$420 за всё до 3 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
На машине
13 часов
Индивидуальная
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Посетить кофейные плантации, прокатиться на канатной дороге, увидеть странный отель и зайти в храмы
Начало: По договорённости с организатором
«14:20–15:00 — храмовый комплекс Линь Фуок»
8 июл в 05:30
9 июл в 05:30
от $296 за всё до 80 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено, включая транспорт и обед. Незабываемое путешествие в горы
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
12 июл в 05:30
15 июл в 05:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    18 апреля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
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    точно нужно, но на индивидуальную экскурсию. Т. к. самые туристические места мы уже посещали, а интересовал нас в большей степени кофе лювак, Максим подошел к организации нашей экскурсии максимально индивидуально: из тех мест, где мы раньше были, мы посетили только производство кофе и храм с большой статуей золотого Будды, все остальные локации были незнакомы и потому экскурсия проучилась максимально познавательной и интересной. Из необычного: ферма по выращиванию сверчков, где их можно было продегустировать, производство шелка, где можно наглядно увидеть полный цикл изготовления натурального шелка. Были еще красивые локации, а вишенка на торте нашего маленького путешествия в Далат на фото- Храм и статуя Богини Милосердия- это лучший финал экскурсии, который можно себе представить. Отдельно хочется сказать теплые слова в адрес Максима: думающий, интеллектуальный, очень приятный в общении человек, с большим багажом знаний о Вьетнаме, с искренним интересом и горящими глазами ко всему, чем занимается. Искренне благодарим и ждем новых встреч)

    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение
  • А
    Алёна
    5 февраля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
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    на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Муйне в июле 2025
Сейчас в Муйне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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