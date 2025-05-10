Религиозные экскурсии по святым местам Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Муйне на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
За один день в Далате вас ждут водопады, монастыри и уникальная архитектура. Откройте для себя этот живописный уголок Вьетнама
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления»
14 июн в 05:00
20 июн в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
14 июн в 05:00
15 июн в 05:00
$420 за всё до 3 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
14 июн в 05:30
17 июн в 05:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    10 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях! С радостью рекомендую всем!
  • П
    Полянская
    5 мая 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
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    весело и с шутками:) В день экскурсии был дождь, и спуск к водопаду Датанла закрыли, но мы смогли вернуться позже, и не пожалели ☺ Масса впечатлений, очень советуем!

    Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! ОтвечалБыли на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал
  • Е
    Евгения
    29 апреля 2025
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
    Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
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    и прогуляться по буддистким храмам. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с конлиционером, что очень важно так дорога длинная и сложная. В обед, включённый в стоимость, подаётся несколько блюд, очень вкусно. Рассказ экскурсовода познавательный, узнали как про историческую и религиозную составляющую, так и об общественной, экономической и бытовой жизни Вьетнама. Экскурсию рекомендую!

    Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювакВпечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак
  • К
    Кирилл
    18 апреля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
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    точно нужно, но на индивидуальную экскурсию. Т. к. самые туристические места мы уже посещали, а интересовал нас в большей степени кофе лювак, Максим подошел к организации нашей экскурсии максимально индивидуально: из тех мест, где мы раньше были, мы посетили только производство кофе и храм с большой статуей золотого Будды, все остальные локации были незнакомы и потому экскурсия проучилась максимально познавательной и интересной. Из необычного: ферма по выращиванию сверчков, где их можно было продегустировать, производство шелка, где можно наглядно увидеть полный цикл изготовления натурального шелка. Были еще красивые локации, а вишенка на торте нашего маленького путешествия в Далат на фото- Храм и статуя Богини Милосердия- это лучший финал экскурсии, который можно себе представить. Отдельно хочется сказать теплые слова в адрес Максима: думающий, интеллектуальный, очень приятный в общении человек, с большим багажом знаний о Вьетнаме, с искренним интересом и горящими глазами ко всему, чем занимается. Искренне благодарим и ждем новых встреч)

    В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решениеВ Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение
  • А
    Алёна
    5 февраля 2025
    Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
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    на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

    Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2025
Сейчас в Муйне в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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