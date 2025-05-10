Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
За один день в Далате вас ждут водопады, монастыри и уникальная архитектура. Откройте для себя этот живописный уголок Вьетнама
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
«На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления»
14 июн в 05:00
20 июн в 05:00
$231 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
14 июн в 05:00
15 июн в 05:00
$420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Отправиться в город вечной весны и увидеть его самые интересные места в душевной компании
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
«Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов»
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
14 июн в 05:30
17 июн в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий10 мая 2025Огромная благодарность Михаилу! Интереснейшая поездка, качественная подача материала в совокупности с жизненными историями! За время поездки Вы узнаете не только про Далат, но и про другие города Вьетнама, об истории государства, его культуре и людях! С радостью рекомендую всем!
- ППолянская5 мая 2025Были на экскурсии в апреле 25г. Михаил - отличный гид, очень интересно рассказывает о Вьетнаме! Отвечал на все наши вопросы,
- ЕЕвгения29 апреля 2025Впечатляющая экскурсия, где мы смогли насладиться и природными видами и городскими, а также попробовать кофе лювак, побывать в необычной гостинице
- ККирилл18 апреля 2025В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
- ААлёна5 февраля 2025Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2025
Сейчас в Муйне в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 420. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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