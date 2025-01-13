Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
«В этой экозоне два водопада: Дамбри, Дасара»
26 фев в 06:00
4 мар в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
Из Муйне - к плантациям, озеру Дами и парку «Дамбри» с водопадами и развлечениями
Начало: У вашего отеля
«13:15–15:30 — водопады Дамбри и Дасара»
2 фев в 06:00
3 фев в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Свет Фантьета: от маяка до водопада (из Муйне)
Приключение на мотобайке: маяк Ке Га, деревенские пейзажи, гора Та Ку и водопад Девы. Узнайте больше о Вьетнаме и его культуре
«Гармония и уединение водопада Девы»
3 фев в 07:00
4 фев в 07:00
$250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККамиль13 января 2025Михаил очень комфортный гид. Дорога длинная, но особо не устали из-за комфортного транспорта. Были остановки по пути в красивых локациях.
- ТТатьяна2 ноября 2024Мы провели великолепный день в сопровождении Михаила!!
Мы не скучали ни одной минуты, было и познавательно, и увлекательно, и очень весело.
- ААлексей4 мая 2024Отличная экскурсия!!!
- ЮЮлия27 марта 2024Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
