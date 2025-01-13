Мои заказы

Экскурсии на водопады из Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Муйне на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
«В этой экозоне два водопада: Дамбри, Дасара»
26 фев в 06:00
4 мар в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к плантациям, озеру Дами и парку «Дамбри» с водопадами и развлечениями
Начало: У вашего отеля
«13:15–15:30 — водопады Дамбри и Дасара»
2 фев в 06:00
3 фев в 06:00
$210 за всё до 2 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада (из Муйне)
На машине
10 часов
Индивидуальная
Приключение на мотобайке: маяк Ке Га, деревенские пейзажи, гора Та Ку и водопад Девы. Узнайте больше о Вьетнаме и его культуре
«Гармония и уединение водопада Девы»
3 фев в 07:00
4 фев в 07:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Камиль
    13 января 2025
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Михаил очень комфортный гид. Дорога длинная, но особо не устали из-за комфортного транспорта. Были остановки по пути в красивых локациях.
    читать дальше

    Михаил все подробно рассказывал об истории, о традициях Вьетнама, вопросов без ответов не было) Всегда давал столько времени, сколько нужно было для нашей компаниии отдохнуть, погулять.

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Мы провели великолепный день в сопровождении Михаила!!
    Мы не скучали ни одной минуты, было и познавательно, и увлекательно, и очень весело.
    читать дальше

    Михаил знает историю Вьетнама с V века до н. э.)) И знает ее точно лучше самих Вьетнамцев. Материал преподносит с прекрасным чувством юмора.
    Машину водит лучше водителя и в любых погодных условиях, легко меняет колесо огромного внедорожника, на переставая рассказывать при этом уже о новейшей эпохи истории Вьетнама)) Было супер!!! Однозначно рекомендуем! Не пожалейте денег, потратьте деньги на индивидуальную экскурсию с Михаилом. Вьетман в его рассказах значительно интереснее и симпатичнее, чем в реальности

  • А
    Алексей
    4 мая 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Отличная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Водопады»

