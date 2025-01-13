читать дальше

Михаил знает историю Вьетнама с V века до н. э.)) И знает ее точно лучше самих Вьетнамцев. Материал преподносит с прекрасным чувством юмора.

Машину водит лучше водителя и в любых погодных условиях, легко меняет колесо огромного внедорожника, на переставая рассказывать при этом уже о новейшей эпохи истории Вьетнама)) Было супер!!! Однозначно рекомендуем! Не пожалейте денег, потратьте деньги на индивидуальную экскурсию с Михаилом. Вьетман в его рассказах значительно интереснее и симпатичнее, чем в реальности