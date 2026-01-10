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Отель Crazy House – экскурсии в Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Отель Crazy House» в Муйне на русском языке, цены от $276. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
7 июн в 05:00
$276 за всё до 2 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
На машине
Канатная дорога
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
7 июн в 05:30
9 июн в 05:30
от $296 за человека
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
На машине
13 часов
Индивидуальная
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
Самый необычный город Вьетнама: от Crazy House до Долины любви
7 июн в 05:00
8 июн в 05:00
от $380 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Дата посещения: 8 янв 2026
Экскурсия была 8 января 2026 года. Ездили в Далат с Михаилом!!! Нужно понимать, что это не маленькие расстояния на автомобиле,
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по этому рассматривали только индивидуальную поездку. Очень понравилось, комфортно, не спеша, в спокойном темпе. Михаил очень коммуникабельный, спокойный, приятный человек, отлично знает историю страны Вьетнам и не только, приятный собеседник и просто воспитанный и приятный человек во всех отношениях. График посещения, остановки по маршруту, все согласовываются. В экскурсию включено всё! Билеты входные, питание и так далее.
Михаил, еще раз благодарю за поездку. А туристам рекомендую бронировать экскурсии организованные Михаилом очень заранее, (пока Вы еще в России) так у него недели на 2 все расписано.

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А
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата. Экскурсию провел прекрасно говорящий по русски гид Минь Хай. Благодарим за такой приятный день и отдельное спасибо водителю за комфортное вождение 👌
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата.
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата.
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата.
Прекрасная насыщенная экскурсия. Приятно проведено время, а главное без спешки и суеты, в ключевых местах Далата.
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С
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Все прошло супер)
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И
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Замечательная экскурсия! Михаил очень приятный собеседник, знает о Вьетнаме всё и даже больше, готов ответить на любой вопрос. Очень интересные места. Обязательно рекомендую к посещению!
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Александра
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от начала и до конца
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поездка оставила только самые тёплые воспоминания.

Отдельное спасибо гиду Александре: она невероятно позитивная, внимательная и умеет расположить к себе. Общение с ней сделало путешествие ещё приятнее — было легко, весело и очень информативно.

Организация тоже на высоте:

комфортабельный транспорт — поездка прошла без малейших неудобств;

в машине была вода — мелочь, а приятно;

включён вкусный обед — можно не беспокоиться о перекусах и полностью погрузиться в атмосферу путешествия;

время на осмотр локаций гибко адаптировалось под наши пожелания — это очень ценно, когда маршрут подстраивается под группу, а не наоборот.

Единственный момент, который стоит учесть будущим путешественникам: лучше заранее взять с собой дождевик или зонт, а также тёплые вещи (например, ветровку). Мы узнали об этом только накануне поездки и не успели подготовиться, но нам невероятно повезло с погодой — всё обошлось без сюрпризов. Тем не менее, если планируете поездку из Москвы, лучше сразу включить эти вещи в список необходимых.

В целом, экскурсия превзошла ожидания. Однозначно рекомендую и маршрут, и гида Александру — вы получите массу ярких эмоций и останетесь довольны каждой минутой!

Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от
Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от
Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от
Хочу поделиться потрясающими впечатлениями от экскурсии в Далат! Всё было организовано на высшем уровне — от
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Е
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Поездка получилась очень интересной и насыщенной. Михаил рассказал много увлекательных
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фактов о Вьетнаме, о культуре, традициях и истории страны — было действительно познавательно и совсем не скучно. Узнали много нового и посмотрели на Вьетнам по-другому.
Отдельно хочется отметить вкусный обед — всё было отлично организовано.
С нами была дочка 9 лет, и Михаил сумел заинтересовать даже ее, что особенно ценно. Экскурсия прошла легко, комфортно и в дружелюбной атмосфере.
Спасибо за прекрасный день и яркие впечатления! Обязательно будем рекомендовать Михаила друзьям.

Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!+5
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Михаилу за замечательную экскурсию в Далат!
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И
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Очень понравилась экскурсия! Комфортный формат-12 часов пролетели незаметно! Неспешно, познавательно, без толп туристов. Рекомендую для жителей мегаполиса. Ощущение спокойствия и
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умиротворения не покидает всю экскурсию. Всё, что нужно в отпуске. Михаил ответил на все наши вопросы, которые мы задавали в течение экскурсии. Отдельное спасибо за возможность вернуться на одну из локаций и приобрести картину на шёлке.

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Е
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Огромное спасибо Михаилу! Далат к посещению обязателен! Рекомендую сделать это в туре с Михаилом!!! Прекрасная экскурсия, гибкий подход к местам
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посещения (попросили заехать - заехал без проблем). Ну и отдельное спасибо Михаилу за знакомство с бинтуронгами. Наши дети - взрослые уже люди - вернулись в детство на время посещения этих прекрасных зверей! Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо от меня и моей семьи за наши групповые фотографии, которые станут шедевром нашего альбома. Рекомендую и этот и другие туры Михаила из Фантьета и Муйне.

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С
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Экскурсия прошла замечательно. Михаил забрал нас в гостинице в оговоренное время. Дорога до первой остановки проходила в легкой и интересной
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беседе. Михаил замечательный рассказчик и спать совсем не хотелось, несмотря на ранее начало экскурсии. Остановка была в придорожном кафе с невероятным видом на озеро. Затем было знакомство с люваками и бинтуронгами, дегустация умопомрачительного кофе, умиротворяющий монастырь Чук Лам, удивительно странный Crazy House и в финале уголок буддизма в Далате с огромными буддами. В перерыве был плотный и вкусный обед. Мы остались очень довольны организацией, объемом информации, спокойной и комфортной обстановкой. Огромное спасибо Михаилу! С удовольствием будем рекомендовать его друзьям, направляющимся во Вьетнам.

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М
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Михаил для нас просто находка во Вьетнаме! Человек абсолютно комфортный, составил для нас маршрут, который был нам нужен и интересен,
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без воды и лишних заездов в ненужные места. Абсолютная безопасность, глубокие знания о Вьетнаме-его интересно и познавательно слушать, он может ответить на любой вопрос и показать такие места, о которых мы только мечтали. Михаил угостил нас потрясающим местным кофе и сэндвичем (мы теперь везде пьем данный кофе, а сэндвич такой же вкусный найти не можем). Также Михаил может организовать трансфер. Искренне рекомендуем и будем советовать Михаила всем своим друзьям. Когда еще раз вернемся во Вьетнам-обращаться будем исключительно к Михаилу!

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Всего 65 отзывов в Муйне в категории "Отель Crazy House"

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Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Отель Crazy House»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне);
  2. Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено);
  3. Далат: город фантазий, цветов и впечатлений.
Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2026
Сейчас в Муйне в категории "Отель Crazy House" можно забронировать 3 экскурсии от 276 до 380. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Отель Crazy House», 65 ⭐ отзывов, цены от $276. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август