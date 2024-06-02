Индивидуальная
12 часов
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
21 июня в 05:00
22 июня в 05:00
€206 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
21 июня в 07:00
22 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
21 июня в 06:00
22 июня в 06:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Спасибо Михаилу за этот интересный и насыщенный день!!! Все прошло в крайне комфортном темпе. Увиденные локации и рассказ Михаила позволили более подробно познакомится с Вьетнамом.
- ЮЮлия1 июня 2024Поездка в Далат с Михаилом была потрясающей: яркой, комфортной и незабываемой! Ездили семьей: муж, сын и я. Всю поездку Михаил рассказывал об
- AAnatoly28 мая 2024Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
- ААлексей4 мая 2024Отличная экскурсия!!!
- ААнастасия30 апреля 2024Хотим выразить огромную благодарность Михаилу. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала, никуда не торопит. Не первый раз заказываем индивидуальные экскурсии на трипстере, Михаила однозначно рекомендуем.
- ЮЮлия27 марта 2024Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
- ННатали25 февраля 2024Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
- ЕЕкатерина25 февраля 2024Замечательная экскурсия, масса впечатлений, Михаил - отличный рассказчик, столько информации, история Вьетнама, религии, местные достопримательности, промыслы и еще много всего.
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Летние»
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