Приглашаю вас на свидание с первозданной природой вьетнамского высокогорья — озером Дами, чайными и рисовыми плантациями, джунглями и водопадами парка «Дамбри». По пути расскажу об истории Вьетнама, буддизме и особенностях местного уклада жизни. Отвечу на любые ваши вопросы и поделюсь полезной практической информацией.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $217 за экскурсию

Ваш гид в Муйне

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Муйне

8:00–8:30 — остановка у озера Дами. Путь проходит через перевал Баолок, откуда открываются панорамные виды на горы и тропические леса

9:30–10:30 — плантации чая, кофе и риса в районе Баолока. Вы посмотрите, как растут культуры, и сделаете яркие снимки на фоне бескрайних зелёных полей

10:45–11:45 — буддийский храмовый комплекс Батнья (Chùa Bát Nhã), который называют воротами в небеса

12:00–13:00 — обед

13:15–15:30 — водопады Дамбри и Дасара. Территория парка «Дамбри» занимает более 1000 га, большая часть которых — девственные джунгли. Здесь вы увидите один из самых высоких и мощных водопадов во Вьетнаме, струи которого срываются с высоты около 60 м

15:30–16:30 — развлечения в парке:

катание на колесе обозрения, откуда открывается вид на весь комплекс и джунгли

прогулка по красивому цветочному парку

катание по озеру на водных велосипедах-лебедях

просмотр фильма 7D. Сеанс длится 5–12 минут. Сюжеты разные: космос, джунгли, дом с привидениями, подводные приключения (в зависимости от времени посещения)

18:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши запросы.

Организационные детали