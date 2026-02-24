Приглашаю вас на свидание с первозданной природой вьетнамского высокогорья — озером Дами, чайными и рисовыми плантациями, джунглями и водопадами парка «Дамбри». По пути расскажу об истории Вьетнама, буддизме и особенностях местного уклада жизни. Отвечу на любые ваши вопросы и поделюсь полезной практической информацией.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Муйне
8:00–8:30 — остановка у озера Дами. Путь проходит через перевал Баолок, откуда открываются панорамные виды на горы и тропические леса
9:30–10:30 — плантации чая, кофе и риса в районе Баолока. Вы посмотрите, как растут культуры, и сделаете яркие снимки на фоне бескрайних зелёных полей
10:45–11:45 — буддийский храмовый комплекс Батнья (Chùa Bát Nhã), который называют воротами в небеса
12:00–13:00 — обед
13:15–15:30 — водопады Дамбри и Дасара. Территория парка «Дамбри» занимает более 1000 га, большая часть которых — девственные джунгли. Здесь вы увидите один из самых высоких и мощных водопадов во Вьетнаме, струи которого срываются с высоты около 60 м
15:30–16:30 — развлечения в парке:
- катание на колесе обозрения, откуда открывается вид на весь комплекс и джунгли
- прогулка по красивому цветочному парку
- катание по озеру на водных велосипедах-лебедях
- просмотр фильма 7D. Сеанс длится 5–12 минут. Сюжеты разные: космос, джунгли, дом с привидениями, подводные приключения (в зависимости от времени посещения)
18:00 — возвращение в отель
Тайминг указан ориентировочно и корректируется под ваши запросы.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Fortuna. Выезд от вашего отеля в Муйне/Фантьета/Ке Га
- В стоимость входит: подъёмник к водопадам и родельбан, посещение плантаций, катание на водных велосипедах
- Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию). Средний чек — 300–650 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваш гид в Муйне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 74 туристов
Я живу и работаю во Вьетнаме с 2004 года. Расскажу об истории страны и особенностях местной жизни, покажу самые удивительные места. Отвечу на любые вопросы и поделюсь полезной информацией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень красивая, видовая экскурсия! Элла - спокойный, доброжелательный гид, без спешки, с юмором провела экскурсию. Мы впервые приехали во Вьетнам и очень рады, что наше знакомство со страной прошло под чутким руководством Эллы! Всем рекомендуем! Элла, Вам большое спасибо!
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К
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Мы почти отчаялись получить качественную экскурсию: интересную, без непонятных «достопримечательностей», с заинтересованным гидом… Очень подробно и разносторонне узнали про Вьетнам, компенсировали «халявную» работу других гидов, которые и не рассказывают толком ничего. Если вам не нужно «бетонное зодчество» и банальные скучные туры, то это по адресу.
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очень довольны душевной и насыщенной экскурсией с Эллой и Бао!
долго ехать от нас. но это покрывает красотой парка. с ребенком отличное время провождение ❤️ спасибо!!!!
долго ехать от нас. но это покрывает красотой парка. с ребенком отличное время провождение ❤️ спасибо!!!!
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