Перед стартом инструктор расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование, и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину, чтобы попрактиковаться. Всего у нас будет два полноценных погружения примерно по 30 минут, в перерыве между которыми вас будет ждать кофе-брейк с фруктами. Также мы соберёмся на брифинг, чтобы обсудить, на что следует обратить внимание при следующем погружении. После второго дайва мы предложим вам горячий обед с блюдами национальной вьетнамской кухни. Даже если у вас это первый подобный опыт, не беспокойтесь! Мы поможем вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде! Важная информация:

Программа подходит участникам от 16 лет • Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км. от Нячанга • В стоимость включено: трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения) • Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце.