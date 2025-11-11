Нячанг — идеальное место, чтобы открыть для себя дайвинг.
Под наблюдением опытного инструктора вы освоите навыки подводного плавания и с комфортом понаблюдаете за жизнью морских обитателей.
Всего вас ждёт два погружения, а также кофе-брейк и сытный обед с блюдами вьетнамской кухни прямо на борту.
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30
Описание водной прогулки
Перед стартом инструктор расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование, и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину, чтобы попрактиковаться. Всего у нас будет два полноценных погружения примерно по 30 минут, в перерыве между которыми вас будет ждать кофе-брейк с фруктами. Также мы соберёмся на брифинг, чтобы обсудить, на что следует обратить внимание при следующем погружении. После второго дайва мы предложим вам горячий обед с блюдами национальной вьетнамской кухни. Даже если у вас это первый подобный опыт, не беспокойтесь! Мы поможем вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде! Важная информация:
Программа подходит участникам от 16 лет • Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км. от Нячанга • В стоимость включено: трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения) • Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце.
Что включено
- Трансфер из Центра Города
- Все оборудование
- Услуги Дайв Гида
- Чай кофе и Фрукты на борту
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старт программы с Южного порта в 7.20
Завершение: Южный порт
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Программа подходит участникам от 16 лет
- Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км от Нячанга
- В стоимость включено: трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения)
- Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
