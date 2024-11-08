Экскурсии по заповедникам из Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Нячанге на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Погрузитесь в атмосферу Южного Вьетнама: рыбацкие деревни, виноградники и ужин в бухте. Узнайте, почему это место так привлекало французов
«🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
от $420 за всё до 5 чел.
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
7.5 часов
Водная прогулка
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
Маска, трубка, ласты - и вы парите над коралловыми рифами, как в фильме National Geographic
Начало: От вашего отеля
«Заповедник острова Мун — одно из самых красивых мест для снорклинга во Вьетнаме»
Расписание: ежедневно в 08:00
$35 за человека
Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун
Дайвинг в Нячанге - два погружения с опытным инструктором. Насладитесь подводным миром и вкусным обедом на борту
Начало: Старт программы с Южного порта в 7.20
«Программа подходит участникам от 16 лет • Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км»
Расписание: По договоренности
28 апр в 07:30
29 апр в 07:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    8 ноября 2024
    Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
    Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход. Наш путь начался с
    читать дальше

    того, что Анатолий позадавал нам немного вопросов, чтобы понять, как лучше построить маршрут в соответствии с нашими интересами, что сразу очень расположило. Мы посетили коралловую пагоду, ходили по узким и темным проходам, встречая летучих мышек, было очень атмосферно. Затем направились в нашу основную локацию, по пути встретив местную жительницу, которая сушила рис, креветочные и рисовые плантации, а еще заехали к местным жителям, где попробовали кофе, посмотрели на небольшое хозяйство. Что касается конечной локации - это полный восторг! Мы оказались на каком-то супер приватном отдыхе, где были абсолютно одни, пообщались с собачками, поплавали, покатались на сапах под дождем, а потом очень вкусно покушали! На протяжении всего маршрута Анатолий рассказывал много историй, крайне интересных, не заученную информацию из учебника по истории, как это часто бывает, а живые рассказы от местных людей, необычные исторические факты, культурные особенности. Наш гид старался, чтобы нам все понравилось, и ему это удалось на 100%! По организационным деталям тоже все безупречно, обговорили накануне все детали, решили вопрос, связанный с погодными условиями. Мы от всей души рекомендуем Анатолия, поверьте, вы запомните его экскурсии надолго!

    Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подходЕсли одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подходЕсли одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подходЕсли одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход
  • E
    Elena
    21 августа 2023
    Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
    Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
    читать дальше

    нашего лайнера в порт мы получили подробное описание места встречи, плана экскурсии и рекомендации по экипировке. Это было очень приятно. С первой же минуты нашего знакомства Анатолий пленил нас своей открытостью,позитивом и любовью к Вьетнаму. Экскурсия была очень содержательной, интересной и гармоничной. Мы успели все и даже больше: познакомились с местной кухней, попили замечательный вьетнамский кофе и кокос, поели фо бо и параллельно Анатолий успевал нам рассказать об истории и обычаях Вьетнама. Вся экскурсия была очень хорошо подготовлена, и все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо Анатолию! Советую всем именно этого гида! Суважением Елена & Family:-)))

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
  2. Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
  3. Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Даклак
  3. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Заповедники», 2 ⭐ отзыва, цены от $35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь