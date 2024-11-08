Индивидуальная
до 5 чел.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Погрузитесь в атмосферу Южного Вьетнама: рыбацкие деревни, виноградники и ужин в бухте. Узнайте, почему это место так привлекало французов
«🏖 Наконец мы окажемся на пирсе в рыбацкой деревне, в заповеднике»
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
от $420 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)
Маска, трубка, ласты - и вы парите над коралловыми рифами, как в фильме National Geographic
Начало: От вашего отеля
«Заповедник острова Мун — одно из самых красивых мест для снорклинга во Вьетнаме»
Расписание: ежедневно в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун
Дайвинг в Нячанге - два погружения с опытным инструктором. Насладитесь подводным миром и вкусным обедом на борту
Начало: Старт программы с Южного порта в 7.20
«Программа подходит участникам от 16 лет • Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км»
Расписание: По договоренности
28 апр в 07:30
29 апр в 07:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся8 ноября 2024Если одним словом - просто ВАУ! Эта экскурсия стала просто эталоном того, что значит индивидуальный подход. Наш путь начался с
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Заповедники»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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