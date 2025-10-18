Мои заказы

Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)

Снорклинг на острове Мун - это шанс увидеть живописные кораллы и тропических рыб в их естественной среде. Подходит для всех, кто любит море и природу
Представьте себе, как вы скользите по поверхности тёплого моря, наблюдая за красочными кораллами и тропическими рыбами. В заповеднике острова Мун вас ждёт уникальная возможность увидеть подводный мир Вьетнама. Безопасность и комфорт гарантированы: всё необходимое снаряжение предоставляется. Это идеальный вариант для семей с детьми и любителей природы. Не упустите шанс сделать удивительные подводные фотографии и видео
4.9
25 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🐠 Уникальный подводный мир
  • 🌊 Прозрачная вода и живые рифы
  • 📸 Возможность фото и видео
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏝️ Природная красота заповедника
© Виктор
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)© Виктор
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга)© Виктор
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Кораллы
  • Рыба-попугай
  • Рыба-бабочка
  • Рыба-клоун
  • Морские звёзды
  • Скаты

Описание водной прогулки

Заповедник острова Мун — одно из самых красивых мест для снорклинга во Вьетнаме. Безопасно, живописно, незабываемо!

Где проходит

Основное место — морской заповедник острова Хон Мун. Это охраняемая природная зона с одной из самых богатых подводных экосистем во Вьетнаме. Здесь вода особенно прозрачна, а рифы живые и разнообразные.

Что можно увидеть под водой:

  • Кораллы всевозможных форм и оттенков
  • Ярких рыб: рыбу-попугая, рыбу-бабочку, рыбу-клоуна
  • Морских звёзд, ежей и анемонов
  • Иногда можно встретить скатов, осьминогов и небольших мурен

Можно ли делать фото и видео

Да! Мы предлагаем профессиональную съёмку под водой, чтобы вы могли увезти с собой кадры, как для фильмов National Geographic.

Тайминг

  • Лодка отправляется из порта в 8:00
  • Время следования до первой локации около часа. Снорклинг на первой локации примерно 1,5 часа
  • Далее переходим на вторую локацию — время в пути 15–20 минут. На второй локации снорклинг тоже 1,5 часа
  • Примерно в 12:30 — обед на лодке
  • В порт вернёмся в районе 14:00, и далее — трансфер в отель

Кому подойдёт и не подойдёт снорклинг

Снорклинг идеален для тех, кто хочет насладиться подводным миром без необходимости погружаться на большие глубины. Не умеете плавать? Тоже не проблема — можно просто держаться за спасжилет и наблюдать за морем сверху.

Подойдёт:

  • Новичкам и любителям спокойных активностей
  • Семьям с детьми
  • Любителям природы и фотографам

Не подойдёт:

  • Тем, кто боится воды или имеет страх перед глубиной
  • Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или дыхательных путей
  • Тем, кто ищет экстрима или хочет увидеть глубоководных морских обитателей
  • Лицам в состоянии алкогольного опьянения

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в обе стороны, инструктаж, весь комплект снаряжения (маска, трубка, ласты, жилет для плавания, круг), чай, кофе, фрукты, питьевая вода на лодке, обед
  • Фото/видеосъёмка по желанию за дополнительную плату — подробности в переписке
  • Снорклинг возможен только при хорошей погоде. Сильный ветер, волны или дожди могут повлиять на видимость и безопасность. Уточняйте прогноз на выбранный день
  • С вами буду я или другой инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 237 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
читать дальше

подводный мир на Филиппинах, в Индонезии, на Мальдивах. И, конечно, в любимом Вьетнаме. У меня было более 15000 человек и более 9000 погружений. Со мной работает команда профессионалов, у каждого есть сертификат и бесценный опыт. Наши приоритеты: безопасность, индивидуальный подход к каждому, ваши яркие эмоции, когда в глазах загораются счастье и восторг! До встречи под водой!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга) (Алия)Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга) (Алия)Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга) (Александра)Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга) (Александра)Снорклинг в морском заповеднике острова Мун (из Нячанга) (Александра)
К
Кристина
18 окт 2025
Хорошая организация, приятные инструктора, все показали и объяснили. Красивые виды по пути😁
И
Илья
9 окт 2025
Мероприятие, в целом, организовано хорошо: группа смешанная - начинающие дайверы и те, кто хочет поплавать с маской и трубкой. Безусловно, что больше внимания уделяется дайверам (что и понятно), а нас вполне это устраивало, мы поплавали в свое удовольствие. На наш взгляд, места, в которых останавливались для снорклинга "бедноватые" и в этом смысле ожидания не оправдались.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Обычно экскурсии на Трипстере удачные или очень удачные, поэтому у меня нет опыта написания критических отзывов, но эта экскурсия оставила настолько негативные впечатления, что мне захотелось ими обязательно поделиться, может
читать дальше

это кому-нибудь поможет сделать правильный выбор.
Итак, сначала общее впечатление: снорклинг не был организован от слова «совсем»: все, что мы получили – это маску и ласты, и были отпущены в свободное небезопасное плавание.
Теперь обо всем подробно. Нас загрузили на судно, набитое до отказа желающими заняться дайвингом и оборудованием для погружения. На палубе не протолкнуться: людно, шумно, как в городском транспорте в час пик. Гиды занимаются инструктажем дайверов, а те, кто планировал заняться снорклингом, фактически предоставлены сами себе: представитель от организатора показывает вдаль и говорит, что вы можете плыть к берегу, любуясь в воде на морских обитателей, но нужно учитывать, что слева и справа сильное течение, которое может вас унести. Дальше приходится действовать на свой страх и риск, задавать вопросы некому, гид занимается исключительно дайверами.
Моим гидом была Александра, хрупкая девушка, которая даже на суше не выглядит достаточно основательно, а уж в качестве инструктора по снорклингу (не говоря уже о дайвинге) в водах, где сильное течение, вообще не внушает доверия. Конечно, если вы сильный мужчина с большим опытом погружения, то поплавать с ней будет эстетически приятно, однако погружение в воду с таким инструктором, на мой взгляд, может оказаться экстремальным.
На обед были представлены блюда вьетнамской кухни по системе «шведский стол», подобраться к которому при таком большом скоплении народа на борту было проблематично, поэтому что успел выхватить вкусное – то и поел, остальным досталось то, что не пользуется большим спросом.
Заявленная продолжительность экскурсии была 7,5 часов, но реально вся поездка длилась чуть больше 5 часов. Организатор объясняет это тем, что время было указано с учётом трансфера в порт. Поэтому, если ваш отель находится близко к порту, вы сами виноваты, сократили себе время экскурсии, а если далеко, то бонусом вам будет обзор отелей Нячанга.
Своих впечатлений от организаторов тура я не скрывала, всё, что сейчас описала, высказала им в тот же день. В обратной связи мне написали, что постараются улучшить организацию экскурсий. В надежде на это ставлю 3*, а не 2*.
Всем хорошего отдыха во Вьетнаме! На Трипстере можно найти много других интересных экскурсий в Нячанге.

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте Татьяна.

Спасибо вам за такой детальный отзыв — мы искренне ценим, что вы нашли время так подробно описать свои впечатления.
читать дальше

Нам жаль, что экскурсия не оставила положительных эмоций. Позвольте прокомментировать основные моменты, которые вызвали у вас недовольство:

1️⃣ Организация снорклинга.

Вы правы, снорклинг на этой экскурсии действительно предполагает самостоятельное плавание как и было указано: «Групповая Экскурсия» с предоставлением базового оборудования (маска и ласты). Это формат для тех, кто уже чувствует себя уверенно в воде. Мы понимаем, что такая форма не всем подходит, и вы наверно хотели личного гида, поэтому уже рассматриваем вариант добавления дополнительного сопровождения для новичков.

2️⃣ Количество участников на судне.

В высокий туристический сезон количество гостей действительно может быть большим, но даже в высокий сезон всем комфортно на лодке. Мы передали ваше замечание партнёру, чтобы ограничить число участников и повысить комфорт на борту.

3️⃣ Работа гида и инструкторов.

Сожалеем, что у вас сложилось впечатление недостаточной вовлечённости гида в сопровождение гостей, занимающихся снорклингом. Гиды всегда следят за безопасностью всех участников, и мы уже провели дополнительный инструктаж для команды.

Александра и вся другая команда настоящие профессионалы с многолетним опытом. Подтверждение этому признание наших клиентов и отзывы от них.

4️⃣ Питание и «шведский стол».

Благодарим за замечание. Мы уже обсудили с партнёром вопрос организации обеда, чтобы сделать подачу блюд более удобной и равномерной, независимо от количества участников.

5️⃣ Продолжительность экскурсии.

Продолжительность указана с учётом трансфера от/до отеля. Мы понимаем, что это может вызывать недоумение, и в ближайшее время обновим описание программы, чтобы информация была максимально прозрачной.

6️⃣ Обратная связь.

Благодарим, что вы сообщили о своих впечатлениях сразу после поездки. Все ваши комментарии уже приняты в работу — наша цель, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, безопасно и остался доволен отдыхом.

Ещё раз спасибо за конструктивную критику. Нам жаль, что ваш опыт оказался неудачным, и мы искренне надеемся, что вы дадите нам шанс исправить впечатление — в следующих поездках мы постараемся показать всё то, за что гости обычно любят наши экскурсии.

О
Ольга
6 окт 2025
Спасибо большое, всё было круто.
Е
Елена
27 сен 2025
Очень довольны поездкой. Отличная организация, красивые места. Наплавались с маской, насмотрелись рыбок. В следующую поездку попробуем дайвинг! Понравился обед на обратном пути: вкусно, сытно, разнообразно.
Благодарим Виктора за отличный отдых! Рекомендуем 👍
А
Алия
24 сен 2025
Хорошо объяснили. Поехали вместе с родителями. Взрослому поколению тоже понравилось. Локации красивые. Команда очень заботливая 😍❤️
Хорошо объяснили. Поехали вместе с родителями. Взрослому поколению тоже понравилось. Локации красивые. Команда очень заботливая 😍❤️
Е
Елена
16 сен 2025
Замечательная экскурсия. Отличная организация, индивидуальный подход. Спасибо Виктору и его команде за слаженную работу и хорошо проведенное время. Очень приятно видеть людей, занимающихся любимым делом. Была на снорклинге, очень все
читать дальше

понравилось, по времени все было четко, две локации, интересный подводный мир. Спасибо команде-капитану и помощникам, вкусно покормили обедом и за атмосферу.
PS: имея PADI сертификат и опыт погружения с аквалангом в разных странах, наблюдала за инструктажем дайверов - грамотно все и четко! Вернусь во Вьетнам, приедем к вам на погружение ✌️

А
Александр
13 сен 2025
Поездка полностью соответствует описанию, опытные гиды, сытный и вкусный обед и особенно прекрасная видимость в море (тут повезло) положительно повлияли на впечатление.
С
Светлана
13 сен 2025
Первый раз попробовали снорклинг. Эмоции - просто восторг! Отдельное спасибо организаторам мероприятия. Порадовало все: выбор локаций (очень красивые места с богатым подводным миром), сама организация экскурсии (все четко, без задержек), приветливый персонал. С удовольствием возьмем экскурсию в этой же фирме в следующий раз.
Д
Денис
9 сен 2025
Ездили на снорклинг, нас сопровождала прекрасная девушка Александра. Мероприятия очень понравилось, повезло с погодой. Всем советую, теперь хочу на дайвинг с этими же ребятами!
А
Андрей
25 авг 2025
Экскурсия понравилась, локации были не плохие для Нячанга.
На борту были еда и платные напитки, но еды почему-то не хватило гидам), а из напитков пиво быстро закончилось.
И в море были небольшие медузы, поэтому плавать лучше в гидрокостюме.
О
Олег
23 авг 2025
Всё было супер!
Т
Татьяна
19 авг 2025
Были 19.08.25 с сыном (17 лет) на снорклинге. Классно всё-и море, и корабль, и виды подводные. Команда молодцы, все заряженные, профессионалы. Уделили внимание каждому. У меня внезапно-неожиданно случилось морская болезнь-укачало
читать дальше

попросту- дали таблетку, всё прошло. Инструктаж на погружение на все 101%. Здорово, что две локации - на первой можно успеть поверить в себя, на второй уже точно осознанно будешь погружаться.)) Радует, что по окончании всех пересчитывают)) (шутка)Порадовал обед - мясо/гарнир/овощи/фрукты- всё свежее и вкусное. Фрукты, кстати, как и кофе/вода всю поездку стояли в доступности. Немного подобгорели, конечно, но массаж для горелых дайверов в городе (не реклама, хотя ДА) спас ситуацию. Точно надо что-то надевать с длинным рукавом, или активно мазаться с максимальной защитой УФ. . для сьемки снорклинга сгодится телефон в чехле, а дайвинг снимают профессиональной камерой- без фото не останетесь. Экипировка вполне себе крепкая, не ушатанная. Отличный активно-познавательный тур, наша с сыном уверенная 5/5. Сидит сейчас, пилит фотки/кружочки в свой блог, не нарадуется)) молодцы ребята-орги и инструктора, максимально вовлеченные. Точно порекомендую.

Ю
Юлия
19 авг 2025
Огромная благодарность Виктору и всей команде за прекрасную поездку!
Все было организовано чётко, встретили, отвезли - привезли, удобная оплата: хочешь, сбп, хочешь донги/доллары, наплавались от души, увидели кораллы и кучу рыб!
Что
читать дальше

могу выделить:
1) мажьтесь кремом от солнца и надевайте жилет! Спина, руки и ноги сгорают моментально в воде. Идеально плавать в шортах/футболке, поверьте не пожалеете
2) не сидите на солнечной стороне во время прогулки, из за ветра кажется прохладно, но сгорает кожа моментально
3) слушайте инструкторов
А так все отлично! Дайверам максимум внимания, это не напрягало, наоборот, уважение!
Рекомендую от души Виктора и команду!

Н
Никулина
13 авг 2025
Был наш первый подобный опыт. Много всего посмотрели особенно на второй локации: немо, морские звезды и много всего другого😍
В целом все понравилось, чуть больше внимания уделяют дайверам, но это ожидаемо)

P.S. одевайте по верх купальника футболки и шорты, купательный костюм, сгорает спина и пятая точка моментально))))

Все экскурсии в Нячанге