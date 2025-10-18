Представьте себе, как вы скользите по поверхности тёплого моря, наблюдая за красочными кораллами и тропическими рыбами. В заповеднике острова Мун вас ждёт уникальная возможность увидеть подводный мир Вьетнама. Безопасность и комфорт гарантированы: всё необходимое снаряжение предоставляется. Это идеальный вариант для семей с детьми и любителей природы. Не упустите шанс сделать удивительные подводные фотографии и видео
5 причин купить эту прогулку
- 🐠 Уникальный подводный мир
- 🌊 Прозрачная вода и живые рифы
- 📸 Возможность фото и видео
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏝️ Природная красота заповедника
Что можно увидеть
- Кораллы
- Рыба-попугай
- Рыба-бабочка
- Рыба-клоун
- Морские звёзды
- Скаты
Описание водной прогулки
Заповедник острова Мун — одно из самых красивых мест для снорклинга во Вьетнаме. Безопасно, живописно, незабываемо!
Где проходит
Основное место — морской заповедник острова Хон Мун. Это охраняемая природная зона с одной из самых богатых подводных экосистем во Вьетнаме. Здесь вода особенно прозрачна, а рифы живые и разнообразные.
Что можно увидеть под водой:
- Кораллы всевозможных форм и оттенков
- Ярких рыб: рыбу-попугая, рыбу-бабочку, рыбу-клоуна
- Морских звёзд, ежей и анемонов
- Иногда можно встретить скатов, осьминогов и небольших мурен
Можно ли делать фото и видео
Да! Мы предлагаем профессиональную съёмку под водой, чтобы вы могли увезти с собой кадры, как для фильмов National Geographic.
Тайминг
- Лодка отправляется из порта в 8:00
- Время следования до первой локации около часа. Снорклинг на первой локации примерно 1,5 часа
- Далее переходим на вторую локацию — время в пути 15–20 минут. На второй локации снорклинг тоже 1,5 часа
- Примерно в 12:30 — обед на лодке
- В порт вернёмся в районе 14:00, и далее — трансфер в отель
Кому подойдёт и не подойдёт снорклинг
Снорклинг идеален для тех, кто хочет насладиться подводным миром без необходимости погружаться на большие глубины. Не умеете плавать? Тоже не проблема — можно просто держаться за спасжилет и наблюдать за морем сверху.
Подойдёт:
- Новичкам и любителям спокойных активностей
- Семьям с детьми
- Любителям природы и фотографам
Не подойдёт:
- Тем, кто боится воды или имеет страх перед глубиной
- Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или дыхательных путей
- Тем, кто ищет экстрима или хочет увидеть глубоководных морских обитателей
- Лицам в состоянии алкогольного опьянения
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, инструктаж, весь комплект снаряжения (маска, трубка, ласты, жилет для плавания, круг), чай, кофе, фрукты, питьевая вода на лодке, обед
- Фото/видеосъёмка по желанию за дополнительную плату — подробности в переписке
- Снорклинг возможен только при хорошей погоде. Сильный ветер, волны или дожди могут повлиять на видимость и безопасность. Уточняйте прогноз на выбранный день
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 237 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людямЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Кристина
18 окт 2025
Хорошая организация, приятные инструктора, все показали и объяснили. Красивые виды по пути😁
И
Илья
9 окт 2025
Мероприятие, в целом, организовано хорошо: группа смешанная - начинающие дайверы и те, кто хочет поплавать с маской и трубкой. Безусловно, что больше внимания уделяется дайверам (что и понятно), а нас вполне это устраивало, мы поплавали в свое удовольствие. На наш взгляд, места, в которых останавливались для снорклинга "бедноватые" и в этом смысле ожидания не оправдались.
Т
Татьяна
9 окт 2025
Обычно экскурсии на Трипстере удачные или очень удачные, поэтому у меня нет опыта написания критических отзывов, но эта экскурсия оставила настолько негативные впечатления, что мне захотелось ими обязательно поделиться, может
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте Татьяна.
Спасибо вам за такой детальный отзыв — мы искренне ценим, что вы нашли время так подробно описать свои впечатления.
Спасибо вам за такой детальный отзыв — мы искренне ценим, что вы нашли время так подробно описать свои впечатления.
О
Ольга
6 окт 2025
Спасибо большое, всё было круто.
Е
Елена
27 сен 2025
Очень довольны поездкой. Отличная организация, красивые места. Наплавались с маской, насмотрелись рыбок. В следующую поездку попробуем дайвинг! Понравился обед на обратном пути: вкусно, сытно, разнообразно.
Благодарим Виктора за отличный отдых! Рекомендуем 👍
Благодарим Виктора за отличный отдых! Рекомендуем 👍
А
Алия
24 сен 2025
Хорошо объяснили. Поехали вместе с родителями. Взрослому поколению тоже понравилось. Локации красивые. Команда очень заботливая 😍❤️
Е
Елена
16 сен 2025
Замечательная экскурсия. Отличная организация, индивидуальный подход. Спасибо Виктору и его команде за слаженную работу и хорошо проведенное время. Очень приятно видеть людей, занимающихся любимым делом. Была на снорклинге, очень все
А
Александр
13 сен 2025
Поездка полностью соответствует описанию, опытные гиды, сытный и вкусный обед и особенно прекрасная видимость в море (тут повезло) положительно повлияли на впечатление.
С
Светлана
13 сен 2025
Первый раз попробовали снорклинг. Эмоции - просто восторг! Отдельное спасибо организаторам мероприятия. Порадовало все: выбор локаций (очень красивые места с богатым подводным миром), сама организация экскурсии (все четко, без задержек), приветливый персонал. С удовольствием возьмем экскурсию в этой же фирме в следующий раз.
Д
Денис
9 сен 2025
Ездили на снорклинг, нас сопровождала прекрасная девушка Александра. Мероприятия очень понравилось, повезло с погодой. Всем советую, теперь хочу на дайвинг с этими же ребятами!
А
Андрей
25 авг 2025
Экскурсия понравилась, локации были не плохие для Нячанга.
На борту были еда и платные напитки, но еды почему-то не хватило гидам), а из напитков пиво быстро закончилось.
И в море были небольшие медузы, поэтому плавать лучше в гидрокостюме.
На борту были еда и платные напитки, но еды почему-то не хватило гидам), а из напитков пиво быстро закончилось.
И в море были небольшие медузы, поэтому плавать лучше в гидрокостюме.
О
Олег
23 авг 2025
Всё было супер!
Т
Татьяна
19 авг 2025
Были 19.08.25 с сыном (17 лет) на снорклинге. Классно всё-и море, и корабль, и виды подводные. Команда молодцы, все заряженные, профессионалы. Уделили внимание каждому. У меня внезапно-неожиданно случилось морская болезнь-укачало
Ю
Юлия
19 авг 2025
Огромная благодарность Виктору и всей команде за прекрасную поездку!
Все было организовано чётко, встретили, отвезли - привезли, удобная оплата: хочешь, сбп, хочешь донги/доллары, наплавались от души, увидели кораллы и кучу рыб!

Что
Что
Все было организовано чётко, встретили, отвезли - привезли, удобная оплата: хочешь, сбп, хочешь донги/доллары, наплавались от души, увидели кораллы и кучу рыб!
Что
Н
Никулина
13 авг 2025
Был наш первый подобный опыт. Много всего посмотрели особенно на второй локации: немо, морские звезды и много всего другого😍
В целом все понравилось, чуть больше внимания уделяют дайверам, но это ожидаемо)
P.S. одевайте по верх купальника футболки и шорты, купательный костюм, сгорает спина и пятая точка моментально))))
В целом все понравилось, чуть больше внимания уделяют дайверам, но это ожидаемо)
P.S. одевайте по верх купальника футболки и шорты, купательный костюм, сгорает спина и пятая точка моментально))))
