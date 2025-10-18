читать дальше

это кому-нибудь поможет сделать правильный выбор.

Итак, сначала общее впечатление: снорклинг не был организован от слова «совсем»: все, что мы получили – это маску и ласты, и были отпущены в свободное небезопасное плавание.

Теперь обо всем подробно. Нас загрузили на судно, набитое до отказа желающими заняться дайвингом и оборудованием для погружения. На палубе не протолкнуться: людно, шумно, как в городском транспорте в час пик. Гиды занимаются инструктажем дайверов, а те, кто планировал заняться снорклингом, фактически предоставлены сами себе: представитель от организатора показывает вдаль и говорит, что вы можете плыть к берегу, любуясь в воде на морских обитателей, но нужно учитывать, что слева и справа сильное течение, которое может вас унести. Дальше приходится действовать на свой страх и риск, задавать вопросы некому, гид занимается исключительно дайверами.

Моим гидом была Александра, хрупкая девушка, которая даже на суше не выглядит достаточно основательно, а уж в качестве инструктора по снорклингу (не говоря уже о дайвинге) в водах, где сильное течение, вообще не внушает доверия. Конечно, если вы сильный мужчина с большим опытом погружения, то поплавать с ней будет эстетически приятно, однако погружение в воду с таким инструктором, на мой взгляд, может оказаться экстремальным.

На обед были представлены блюда вьетнамской кухни по системе «шведский стол», подобраться к которому при таком большом скоплении народа на борту было проблематично, поэтому что успел выхватить вкусное – то и поел, остальным досталось то, что не пользуется большим спросом.

Заявленная продолжительность экскурсии была 7,5 часов, но реально вся поездка длилась чуть больше 5 часов. Организатор объясняет это тем, что время было указано с учётом трансфера в порт. Поэтому, если ваш отель находится близко к порту, вы сами виноваты, сократили себе время экскурсии, а если далеко, то бонусом вам будет обзор отелей Нячанга.

Своих впечатлений от организаторов тура я не скрывала, всё, что сейчас описала, высказала им в тот же день. В обратной связи мне написали, что постараются улучшить организацию экскурсий. В надежде на это ставлю 3*, а не 2*.

