Найдено 3 экскурсии в категории « На южные острова » в Нячанге на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Водная прогулка Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa Расписание: По согласованию с гидом $ 80 за человека 5 часов Водная прогулка Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции Начало: Обговаривается лично в WhatsApp Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором. $ 1934 за всё до 10 чел. 6 часов Водная прогулка Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун Дайвинг в Нячанге - два погружения с опытным инструктором. Насладитесь подводным миром и вкусным обедом на борту Начало: Старт программы с Южного порта в 7.20 $ 85 за человека Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На южные острова»

Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на южные острова, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель