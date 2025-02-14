2 часа
Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
15 фев в 07:00
$80 за человека
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга
Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$1934 за всё до 10 чел.
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг в национальном заповеднике о. Мун
Дайвинг в Нячанге - два погружения с опытным инструктором. Насладитесь подводным миром и вкусным обедом на борту
Начало: Старт программы с Южного порта в 7.20
Завтра в 08:30
15 фев в 07:30
$85 за человека
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