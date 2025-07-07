Участники погружаются в Южно-Китайское море с русскоязычным инструктором, изучая основы дайвинга и общения под водой. Программа включает два погружения по 30 минут, наблюдение за рифовыми рыбами и барракудами. Между погружениями проводится дополнительный инструктаж. На борту организован обед в формате шведского стола. Услуги инструктора, трансфер и прокат снаряжения включены в стоимость. Подводная съёмка и напитки оплачиваются отдельно

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Наше путешествие начнётся с трансфера из вашего отеля. На комфортабельном автомобиле водитель довезёт вас до лодки, где вас встретит инструктор. Время в пути до первой локации — 30–60 минут в зависимости от сезона. В это время инструктор проведёт брифинг: вы ознакомитесь с правилами безопасности на борту, дайверским снаряжением, основами дайвинга, поведения и общения под водой.

Затем вас ждут два погружения по 30 минут. Вы поплаваете с рифовыми рыбами, барракудами и другими морскими обитателями. После первого погружения мы проведём дополнительный инструктаж, где более подробно разберём тонкости — что получалось лучше, а на что стоит обратить особое внимание. Второе погружение обычно проходит более осознанно. По окончании программы мы организуем обед на борту нашего корабля (шведский стол).

Организационные детали