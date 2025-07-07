Мои заказы

Дайвинг в Нячанге

Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
Участники погружаются в Южно-Китайское море с русскоязычным инструктором, изучая основы дайвинга и общения под водой. Программа включает два погружения по 30 минут, наблюдение за рифовыми рыбами и барракудами. Между погружениями проводится дополнительный инструктаж. На борту организован обед в формате шведского стола. Услуги инструктора, трансфер и прокат снаряжения включены в стоимость. Подводная съёмка и напитки оплачиваются отдельно
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Индивидуальный подход
  • 🐠 Погружение с опытным инструктором
  • 🍽️ Обед на борту
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Возможность подводной съёмки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Южно-Китайское море

Описание водной прогулки

Наше путешествие начнётся с трансфера из вашего отеля. На комфортабельном автомобиле водитель довезёт вас до лодки, где вас встретит инструктор. Время в пути до первой локации — 30–60 минут в зависимости от сезона. В это время инструктор проведёт брифинг: вы ознакомитесь с правилами безопасности на борту, дайверским снаряжением, основами дайвинга, поведения и общения под водой.

Затем вас ждут два погружения по 30 минут. Вы поплаваете с рифовыми рыбами, барракудами и другими морскими обитателями. После первого погружения мы проведём дополнительный инструктаж, где более подробно разберём тонкости — что получалось лучше, а на что стоит обратить особое внимание. Второе погружение обычно проходит более осознанно. По окончании программы мы организуем обед на борту нашего корабля (шведский стол).

Организационные детали

  • Капитан владеет лицензией на перевозки. В целях безопасности вас попросят надеть спасательные жилеты, которые также можно использовать для купания в свободное время
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет, в том числе новичкам. Не подойдёт беременным женщинам и людям, перенесшим полостные операции и черепно-мозговые травмы
  • В стоимость входит трансфер, услуги инструктора, прокат снаряжения, обед, чай/кофе и фрукты на борту
  • Отдельно по желанию оплачивается подводная съёмка — $20 с человека. Также на борту можно приобрести напитки
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий инструктор с опытом погружений по всей ЮВА

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Геннадий
Геннадий — ваша команда гидов в Нячанге
Русскоговорящие и англоговорящие инструкторы. Опыт погружений по всей ЮВА. Обучение от новичка до профессионала. Нам доверяют звёзды РФ, в частности мы производили подводные съёмки для Travel and Battle (Настя Ивлеева) в г. Нячанг.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
Оксана
7 июл 2025
Пушка!!! Первый раз ныряла.
Геннадий заботливо провел меня в прекрасный мир, все подробно объяснил, под водой сам меня направлял, ни секунды без его внимания!
Не сомневайтесь - получите удовольствие!!!

