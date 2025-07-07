Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
Участники погружаются в Южно-Китайское море с русскоязычным инструктором, изучая основы дайвинга и общения под водой. Программа включает два погружения по 30 минут, наблюдение за рифовыми рыбами и барракудами. Между погружениями проводится дополнительный инструктаж. На борту организован обед в формате шведского стола. Услуги инструктора, трансфер и прокат снаряжения включены в стоимость. Подводная съёмка и напитки оплачиваются отдельно
Наше путешествие начнётся с трансфера из вашего отеля. На комфортабельном автомобиле водитель довезёт вас до лодки, где вас встретит инструктор. Время в пути до первой локации — 30–60 минут в зависимости от сезона. В это время инструктор проведёт брифинг: вы ознакомитесь с правилами безопасности на борту, дайверским снаряжением, основами дайвинга, поведения и общения под водой.
Затем вас ждут два погружения по 30 минут. Вы поплаваете с рифовыми рыбами, барракудами и другими морскими обитателями. После первого погружения мы проведём дополнительный инструктаж, где более подробно разберём тонкости — что получалось лучше, а на что стоит обратить особое внимание. Второе погружение обычно проходит более осознанно. По окончании программы мы организуем обед на борту нашего корабля (шведский стол).
Организационные детали
Капитан владеет лицензией на перевозки. В целях безопасности вас попросят надеть спасательные жилеты, которые также можно использовать для купания в свободное время
Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет, в том числе новичкам. Не подойдёт беременным женщинам и людям, перенесшим полостные операции и черепно-мозговые травмы
В стоимость входит трансфер, услуги инструктора, прокат снаряжения, обед, чай/кофе и фрукты на борту
Отдельно по желанию оплачивается подводная съёмка — $20 с человека. Также на борту можно приобрести напитки
Вас будет сопровождать русскоговорящий инструктор с опытом погружений по всей ЮВА
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Нячанге
Русскоговорящие и англоговорящие инструкторы. Опыт погружений по всей ЮВА. Обучение от новичка до профессионала. Нам доверяют звёзды РФ, в частности мы производили подводные съёмки для Travel and Battle (Настя Ивлеева) в г. Нячанг.
Оксана
7 июл 2025
Пушка!!! Первый раз ныряла. Геннадий заботливо провел меня в прекрасный мир, все подробно объяснил, под водой сам меня направлял, ни секунды без его внимания! Не сомневайтесь - получите удовольствие!!!