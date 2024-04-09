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пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!