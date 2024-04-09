1 чел.
По популярности
Мини-группа
5.5 часов
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€55 за человека
Индивидуальная
5 часов
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €440 за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
- ВВалерий2 января 2024Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Речные прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Речные прогулки», 2 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август