Активный отдых в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Нячанге на русском языке, цены от $54. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
$85 за человека
Групповое сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
Групповое сафари на квадроциклах
Почувствовать тонну адреналина в крови и оценить невероятные виды нетуристического Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 08:30
24 июня в 08:30
$54 за человека
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
$63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
  2. Групповое сафари на квадроциклах
  3. Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 85. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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