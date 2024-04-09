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Индивидуальная
5 часов
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
$85 за человека
Групповая
4 часа
Групповое сафари на квадроциклах
Почувствовать тонну адреналина в крови и оценить невероятные виды нетуристического Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 08:30
24 июня в 08:30
$54 за человека
Групповая
7 часов
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
24 июня в 07:00
$63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 85. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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