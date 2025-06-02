Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь из Нячанга в живописный Далат, чтобы увидеть водопады, дворцы и цветочные сады.



Посетите уникальные достопримечательности, включая храм Трук Лам, органический Crazy House и колоритный рынок. 5 3 отзыва

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-20 человек $79 за человека

Описание экскурсии Путешествие через кофейные плантации и водопад Датханьла Выезд из Нячанга через живописные кофейные плантации к водопаду Датханьла — одному из самых красивых в регионе. Посетите исторический дворец Баодай, где жил последний император Вьетнама, а затем насладитесь разнообразием цветов в храме Трук Лам. По желанию можно подняться на канатной дороге, чтобы увидеть крупнейший дзен-монастырь страны. Необычные места и колоритный рынок Откройте для себя органическую архитектуру Crazy House, прогуляйтесь у озера Туенлам и завершите день на рынке Далата, где сможете приобрести сувениры и подарки. Важная информация: Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенца. Не допускается: багаж или большие сумки. Не подходит для: людей с проблемами сердца и пользователей инвалидных колясок.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Водопад Датханьла

Дворец Баодай

Храм Трук Лам

Crazy House (Дом с причудливой архитектурой)

Озеро Туенлам

Рынок Далата Что включено Трансфер

Услуги гида

Бутылка воды

Туристическая страховка

Влажное полотенце Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты

Обед

Алкогольные напитки Место начала и завершения? Главный вход в отель Yasaka Saigon Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенца

Не допускается: багаж или большие сумки

Не подходит для: людей с проблемами сердца и пользователей инвалидных колясок Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.