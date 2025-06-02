Отправьтесь из Нячанга в живописный Далат, чтобы увидеть водопады, дворцы и цветочные сады.
Посетите уникальные достопримечательности, включая храм Трук Лам, органический Crazy House и колоритный рынок.
Описание экскурсииПутешествие через кофейные плантации и водопад Датханьла Выезд из Нячанга через живописные кофейные плантации к водопаду Датханьла — одному из самых красивых в регионе. Посетите исторический дворец Баодай, где жил последний император Вьетнама, а затем насладитесь разнообразием цветов в храме Трук Лам. По желанию можно подняться на канатной дороге, чтобы увидеть крупнейший дзен-монастырь страны. Необычные места и колоритный рынок Откройте для себя органическую архитектуру Crazy House, прогуляйтесь у озера Туенлам и завершите день на рынке Далата, где сможете приобрести сувениры и подарки. Важная информация: Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенца. Не допускается: багаж или большие сумки. Не подходит для: людей с проблемами сердца и пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Датханьла
- Дворец Баодай
- Храм Трук Лам
- Crazy House (Дом с причудливой архитектурой)
- Озеро Туенлам
- Рынок Далата
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Бутылка воды
- Туристическая страховка
- Влажное полотенце
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Главный вход в отель Yasaka Saigon
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, солнцезащитный крем, купальные принадлежности, полотенца
- Не допускается: багаж или большие сумки
- Не подходит для: людей с проблемами сердца и пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
2 июн 2025
Лием был замечательным гидом и сделал экскурсию очень приятной. Определённо советую всем
А
Анна
22 дек 2024
Отличный тур! С крутым, дружелюбным и отзывчивым гидом по имени Тхой и замечательным водителем такси. Большое спасибо за этот опыт!
А
Артур
13 окт 2024
Поездка в Далат была потрясающей. Тур был отлично организован, у нас был личный автомобиль, а гид обладал глубокими знаниями. Поездка прошла комфортно и легко. Настоятельно рекомендую.
