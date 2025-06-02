Групповая
до 20 чел.
Далат за один день - водопады, дворцы и рынок
Начало: Главный вход в отель Yasaka Saigon
«Необычные места и колоритный рынок Откройте для себя органическую архитектуру Crazy House, прогуляйтесь у озера Туенлам и завершите день на рынке Далата, где сможете приобрести сувениры и подарки»
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
$79 за человека
-
10%
Индивидуальная
Мотоприключение по Нячянгу и его окрестностям
По узким улицам, рынкам и рыбацким деревням - только ветер, байк и настоящий Вьетнам
Начало: На центральной площади
«Вы рассмотрите символичную композицию «Лотос», заглянете к местному театру и выясните, где вечером оживает Ночной рынок»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$90
$100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Кулинарный мастер-класс: тур по рынку
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, посетив рынок и сельскую местность. Приготовьте три блюда под руководством шеф-повара и насладитесь культурой
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
«Посетите местный рынок, чтобы выбрать ингредиенты для вашего кулинарного мастер-класса, и проведите вторую половину дня, готовя еду, обедая и отдыхая в семейном доме шеф-повара Дата в сельской местности, с садом и деревьями бонсай»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
$75 за человека
- ССвятослав2 июня 2025Лием был замечательным гидом и сделал экскурсию очень приятной. Определённо советую всем
- ААнна22 декабря 2024Отличный тур! С крутым, дружелюбным и отзывчивым гидом по имени Тхой и замечательным водителем такси. Большое спасибо за этот опыт!
- ААртур13 октября 2024Поездка в Далат была потрясающей. Тур был отлично организован, у нас был личный автомобиль, а гид обладал глубокими знаниями. Поездка прошла комфортно и легко. Настоятельно рекомендую.
