Экскурсии в Далат из Нячанга

Найдено 6 экскурсий в категории «Далат» в Нячанге на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
33 за человека
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от 380 за всё до 8 чел.
Авторский кофе-тур в Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 300 за всё до 4 чел.
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 680 за всё до 8 чел.
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: у вашего отеля в Нячанге
Завтра в 21:00
10 июня в 05:00
195 за человека
Из Нячанга в Далат на два дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    16 марта 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша
  • О
    Оксана
    27 января 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было
  • Р
    Роман
    19 декабря 2023
    Авторский кофе-тур в Далат
    Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
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    и обжарке кофейных зерен, с последующей дегустацией. Экскурсия подарила массу ярких и незабываемых впечатлений, и желание посетить другие экскурсии организованные Сергеем!

  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с
  • С
    Светлана
    19 марта 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о
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    Вьетнаме, о его жителях, деталях и интересных фактов, обязательно выбирайте эту экскурсию! Кстати, об обеде - он был очень вкусным и душевным!

  • В
    Владимир
    7 марта 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает
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    процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна. Для меня наиболее интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе. Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.

  • А
    Анна
    7 февраля 2020
    Из Нячанга в Далат: буддийские храмы и водопад Понгур
    Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Далат»

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  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Далат" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 33 до 680. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Далат», 7 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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