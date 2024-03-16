1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
День в Далате: водопады, храмы и Crazy House
Путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления: буддийские храмы, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: ваш отель в Нячанге
Расписание: в четверг в 05:00
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
€33 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €680 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: у вашего отеля в Нячанге
Завтра в 21:00
10 июня в 05:00
€195 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла16 марта 2024Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
- ООксана27 января 2024Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
- ККсения27 февраля 2023Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
- ССветлана19 марта 2020Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о
- ВВладимир7 марта 2020Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает
- ААнна7 февраля 2020Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Далат»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
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