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процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна. Для меня наиболее интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе. Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.