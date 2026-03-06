Вы попробуете настоящую вьетнамскую кухню, которую едят местные жители. Легендарные суп, омлет, оладьи и морепродукты — мы угостим вас самым вкусным. И расскажем, как правильно выбирать заведения, чтобы не бояться отравиться.
Описание экскурсии
Мы посетим аутентичные заведения, где готовят настоящую вьетнамскую кухню без туристических прикрас.
Обсудим:
- особенности вьетнамской кухни
- региональные специалитеты
- специфику их приготовления
А главное — будем есть:
- Pho Bo — самый известный вьетнамский суп
- Banh Xeo — омлет с морепродуктами
- Banh Can — оладьи из рисовой муки, яиц и морепродуктов
- Oc Hai San — улитки, гребешки и устрицы
- Nem Nuong — спринг-роллы южного Вьетнама
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на VinFast VF7 или Ford Transit, все блюда по программе
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — 3-4 человека — $295, 5-6 человек — $359
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 528 туристов
Наша команда объединяет гидов-экспертов, каждый из которых много лет живёт во Вьетнаме. Для нас это не просто работа, а настоящее призвание — делиться любовью к этой стране через личный опыт
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Вьетнамская кухня раскрылась для нас с совершенно новой стороны. Мы словно заглянули в гости к местным жителям. Удивительно, как простые на первый взгляд блюда — омлеты, оладьи — могут быть
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