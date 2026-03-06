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Гастропутешествие в Нячанге

Поесть как вьетнамцы - всё включено
Вы попробуете настоящую вьетнамскую кухню, которую едят местные жители. Легендарные суп, омлет, оладьи и морепродукты — мы угостим вас самым вкусным. И расскажем, как правильно выбирать заведения, чтобы не бояться отравиться.
5
1 отзыв
Гастропутешествие в Нячанге
Гастропутешествие в Нячанге
Гастропутешествие в Нячанге

Описание экскурсии

Мы посетим аутентичные заведения, где готовят настоящую вьетнамскую кухню без туристических прикрас.

Обсудим:

  • особенности вьетнамской кухни
  • региональные специалитеты
  • специфику их приготовления

А главное — будем есть:

  • Pho Bo — самый известный вьетнамский суп
  • Banh Xeo — омлет с морепродуктами
  • Banh Can — оладьи из рисовой муки, яиц и морепродуктов
  • Oc Hai San — улитки, гребешки и устрицы
  • Nem Nuong — спринг-роллы южного Вьетнама

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на VinFast VF7 или Ford Transit, все блюда по программе
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — 3-4 человека — $295, 5-6 человек — $359
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 528 туристов
Наша команда объединяет гидов-экспертов, каждый из которых много лет живёт во Вьетнаме. Для нас это не просто работа, а настоящее призвание — делиться любовью к этой стране через личный опыт
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и глубокие знания. За эти годы мы провели тысячи экскурсий и накопили большой багаж живых историй. Глубокое понимание Вьетнама позволяет нам поддержать разговор на самые разные темы: от древней истории, традиций малых народов и национальной кухни до нюансов современной экономики и политики. Мы ценим время и комфорт гостей, поэтому всегда делаем ставку на качество, индивидуальный подход и содержательность каждого путешествия. Внимание к деталям и индивидуальная забота — то, благодаря чему путешественники возвращаются к нам снова. Мы не просто показываем достопримечательности, а помогаем почувствовать настоящий Вьетнам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вьетнамская кухня раскрылась для нас с совершенно новой стороны. Мы словно заглянули в гости к местным жителям. Удивительно, как простые на первый взгляд блюда — омлеты, оладьи — могут быть
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такими глубокими по вкусу.

Поездка на автомобиле добавила комфорта, позволила увидеть разные районы города и при этом не устать. Очень ценными оказались советы по выбору кафе: это то знание, которое останется с нами на всё время путешествия. Всё было организовано профессионально, вкусно и очень душевно. Прекрасный способ провести три часа в городе😊

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