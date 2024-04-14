Почувствовать себя местным – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Нячанге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля кальмара с потомственными моряками
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
55 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
80 за человека
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: на Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
187 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Max
    14 апреля 2024
    «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
    Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
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    кафе и ресторанам, где я, как и хотел, попробовал буквально все, что и планировал во Вьетнаме. Всю дорогу Реваль рассказывал про быт и посещаемые места, попутно не забывая при каждой просьбе делать балдежные фотки:) Гастрочасть также порадовала, т. к. было на глазах приготовлено и отобедано от моллюсков до крокодила. Отдельно отметил бы сам ритуал кобры, он проходит в другом месте. Очень необычно и интересно, даже расписывать не буду, не хочу кого-то лишать радости впечатлений. Просто сами попробуйте. Это здорово. И напоследок, поскольку так вышло, что я оказался одним из группы, поехали посидеть вдвоем в местном нетуристическом баре, где гармонично и весело закончили вечер. Так что, весьма рекомендую. Реваль, спс и успехов!

  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
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    проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!

  • E
    Elena
    4 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 187. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 14 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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