На этой индивидуальной экскурсии в Фанранг вы увидите аутентичную архитектуру двух пагод, пройдёте по Лабиринту дракона и узнаете о традициях буддийских монахов. Контактный зоопарк Tien Tien предложит вам наблюдать за дикими животными в их естественной среде. Вы также посетите виноградные плантации, где сможете продегустировать местное вино. Путешествие будет сопровождаться рассказами о жизни и традициях вьетнамцев, включая аспекты медицины, образования и бизнеса

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Описание экскурсии

Пагода Ту Ван и Лабиринт дракона. Уникальный буддистский храм полностью сооружён из раковин, ракушек, кораллов и камней. Его высота — более 40 метров. Лабиринт дракона, или «Путь в ад» — ключевая достопримечательность пагоды Ту Ван. Вы сможете пройти по подземному коридору, символизирующему 18 кругов ада. Ранее таким образом буддийские монахи очищались от грехов.

Пагода Чунг Сон Ко Ту на горе Да Чонг. Она была построена в 1973 году и представляет собой комплекс буддийской архитектуры, прислонённый к горе. Пагода ежегодно привлекает большое количество паломников со всего мира.

Контактный зоопарк Tien Tien. Здесь можно понаблюдать за жизнью капибар в естественной среде, увидеть кенгуру (валаби), альпак, лам, гигантских черепах, розовых буйволов, сурикатов, луговых собачек, чёрных лебедей и множество других животных.

Виноградные плантации. Вы посмотрите, как выращивают виноград в Фанранге. А затем мы вместе сядем за столики прямо под виноградную лозу, попробуем виноград, который при нас заботливо срежут работники плантации, продегустируем вьетнамское вино и сок.

Смотровые площадки. Мы полюбуемся видом на рыбацкую бухту и насладимся великолепными пейзажами на бухту Винь Хи.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о быте и традициях вьетнамцев. Мы затронем все аспекты жизни (медицина, образование, свадьбы, похоронные процессии, бизнес и недвижимость). И я уверен, что вы полюбите эту страну так же, как и я!

Организационные детали