Путешествие будет сопровождаться рассказами о жизни и традициях вьетнамцев, включая аспекты медицины, образования и бизнеса
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные буддийские пагоды
- 🐾 Контактный зоопарк с редкими животными
- 🍇 Дегустация вьетнамского вина
- 🏞️ Великолепные природные виды
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Пагода Ту Ван
- Лабиринт дракона
- Пагода Чунг Сон Ко Ту
- Контактный зоопарк Tien Tien
- Виноградные плантации
Описание экскурсии
Пагода Ту Ван и Лабиринт дракона. Уникальный буддистский храм полностью сооружён из раковин, ракушек, кораллов и камней. Его высота — более 40 метров. Лабиринт дракона, или «Путь в ад» — ключевая достопримечательность пагоды Ту Ван. Вы сможете пройти по подземному коридору, символизирующему 18 кругов ада. Ранее таким образом буддийские монахи очищались от грехов.
Пагода Чунг Сон Ко Ту на горе Да Чонг. Она была построена в 1973 году и представляет собой комплекс буддийской архитектуры, прислонённый к горе. Пагода ежегодно привлекает большое количество паломников со всего мира.
Контактный зоопарк Tien Tien. Здесь можно понаблюдать за жизнью капибар в естественной среде, увидеть кенгуру (валаби), альпак, лам, гигантских черепах, розовых буйволов, сурикатов, луговых собачек, чёрных лебедей и множество других животных.
Виноградные плантации. Вы посмотрите, как выращивают виноград в Фанранге. А затем мы вместе сядем за столики прямо под виноградную лозу, попробуем виноград, который при нас заботливо срежут работники плантации, продегустируем вьетнамское вино и сок.
Смотровые площадки. Мы полюбуемся видом на рыбацкую бухту и насладимся великолепными пейзажами на бухту Винь Хи.
На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о быте и традициях вьетнамцев. Мы затронем все аспекты жизни (медицина, образование, свадьбы, похоронные процессии, бизнес и недвижимость). И я уверен, что вы полюбите эту страну так же, как и я!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaty или Toyota Fortuner (в зависимости от количества участников)
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, дегустация, обед