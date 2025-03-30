Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)

Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
На этой индивидуальной экскурсии в Фанранг вы увидите аутентичную архитектуру двух пагод, пройдёте по Лабиринту дракона и узнаете о традициях буддийских монахов. Контактный зоопарк Tien Tien предложит вам наблюдать за дикими животными в их естественной среде. Вы также посетите виноградные плантации, где сможете продегустировать местное вино.

Путешествие будет сопровождаться рассказами о жизни и традициях вьетнамцев, включая аспекты медицины, образования и бизнеса
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные буддийские пагоды
  • 🐾 Контактный зоопарк с редкими животными
  • 🍇 Дегустация вьетнамского вина
  • 🏞️ Великолепные природные виды
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Ближайшие даты:
29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая5
мая6
мая
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Пагода Ту Ван
  • Лабиринт дракона
  • Пагода Чунг Сон Ко Ту
  • Контактный зоопарк Tien Tien
  • Виноградные плантации

Описание экскурсии

Пагода Ту Ван и Лабиринт дракона. Уникальный буддистский храм полностью сооружён из раковин, ракушек, кораллов и камней. Его высота — более 40 метров. Лабиринт дракона, или «Путь в ад» — ключевая достопримечательность пагоды Ту Ван. Вы сможете пройти по подземному коридору, символизирующему 18 кругов ада. Ранее таким образом буддийские монахи очищались от грехов.

Пагода Чунг Сон Ко Ту на горе Да Чонг. Она была построена в 1973 году и представляет собой комплекс буддийской архитектуры, прислонённый к горе. Пагода ежегодно привлекает большое количество паломников со всего мира.

Контактный зоопарк Tien Tien. Здесь можно понаблюдать за жизнью капибар в естественной среде, увидеть кенгуру (валаби), альпак, лам, гигантских черепах, розовых буйволов, сурикатов, луговых собачек, чёрных лебедей и множество других животных.

Виноградные плантации. Вы посмотрите, как выращивают виноград в Фанранге. А затем мы вместе сядем за столики прямо под виноградную лозу, попробуем виноград, который при нас заботливо срежут работники плантации, продегустируем вьетнамское вино и сок.

Смотровые площадки. Мы полюбуемся видом на рыбацкую бухту и насладимся великолепными пейзажами на бухту Винь Хи.

На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о быте и традициях вьетнамцев. Мы затронем все аспекты жизни (медицина, образование, свадьбы, похоронные процессии, бизнес и недвижимость). И я уверен, что вы полюбите эту страну так же, как и я!

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 4 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaty или Toyota Fortuner (в зависимости от количества участников)
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, дегустация, обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
30 мар 2025
Только вернулись с экскурсии и сразу пишу отзыв, т. к. в полном восторге! Вадим замечательный гид, интересно было всем и взрослым, и детям (9 и 12 лет), эмоции получили через край и время пролетело незаметно! Всем рекомендую!
Только вернулись с экскурсии и сразу пишу отзыв, т. к. в полном восторге! Вадим замечательный гид,Только вернулись с экскурсии и сразу пишу отзыв, т. к. в полном восторге! Вадим замечательный гид,Только вернулись с экскурсии и сразу пишу отзыв, т. к. в полном восторге! Вадим замечательный гид,Только вернулись с экскурсии и сразу пишу отзыв, т. к. в полном восторге! Вадим замечательный гид,
Ирина
24 фев 2025
Отличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о Вьетнаме все, очень грамотно излагает материал, прекрасная речь! Время пролетело незаметно, рекомендую данную экскурсию 👍
Отличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о ВьетнамеОтличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о ВьетнамеОтличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о ВьетнамеОтличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о ВьетнамеОтличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о ВьетнамеОтличная экскурсия с прекрасным гидом Вадимом! Интересные локации, красивые виды, КАПИБАРЫ 😍. Вадим знает о Вьетнаме
А
9 фев 2025
Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)! Обед простой (что скорее плюс, учитывая, что на вкус и цвет), но вкусный и
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сытный. Лабиринт дракона, песнь ветра, капибары с сурикатами - супер!
Очень рады, что выбрали Вадима в качестве гида своей первой экскурсии во Вьетнаме. Видно, что человек работает с душой! Не жалеет самой разнообразной информации, начиная от общей о всех сферах жизни и быта во Вьетнаме, заканчивая местами, которые стоит посетить и прочими нюансами. Ответил подробно на все вопросы, даже те, которые совершенно далеки были от темы экскурсии!
Из минусов - планка по уровню экскурсий в Нячанге теперь очень высоко 😅
От души желаем Вадиму успехов и процветания в своем деле, а также классных туристов, которые будут лишь подпитывать любовь к своему делу!
И гида, и экскурсию, определенно, рекомендуем ❤️ Большое спасибо за проделанную работу и 10 часов беспрерывных рассказов! Очень душевно.

Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)!Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)!Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)!Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)!Экскурсия интересная, насыщенная, небанальная. Хочу особенно отметить, что действительно ВСЕ включено (когда такое бывало вообще 😅)!
Д
8 янв 2025
Спасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсией сложно назвать, а вот мини путешествием с едой, напитками и рок… приятной атмосферой можно. Все места понравились. Нигде не торопили. Вкусно кормили и поили. Рассказали много нового даже для тех кто уже больше двух лет во Вьетнаме. Все супер!
Спасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсиейСпасибо Вадиму за организацию нашего путешествия. 10 часовое турне по крутым и разнообразным местам просто экскурсией

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