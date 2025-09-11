Мои заказы

Морской релакс в Нячанге - всё включено

Плавать с рыбами, кататься с горки и пить коктейли в плавучем баре
Море, рифы, коктейли и барбекю — всё для идеального дня.

Вы займётесь снорклингом или сапбордингом, весело скатитесь с водной горки прямо в море, полакомитесь свежим BBQ-обедом и расслабитесь в плавучем баре с фруктами и музыкой. Отдых без забот и хлопот!
4.8
21 отзыв
Описание водной прогулки

8:20–8:40 — встреча

Мы встретим вас у вашего отеля в центре Нячанга и доставим в порт Винь Чыонг.

9:10 — начало морского кемпинга

Посадка на корабль и отправление с зажигательной музыкой. Настроение на максимум — впереди день, наполненный морем, солнцем и удовольствием!

9:50 — остров Донг Там (Đảo Đồng Tằm)

Исследуйте подводный мир с кораллами, яркими рыбками и морскими ежами. Наслаждайтесь развлечениями — предлагаем каякинг, сапы, снорклинг и многое другое. А ещё — великолепные виды для фото!

11:00 — Happy Hour в плавучем баре

Наденьте круг и плывите к бару посреди моря. Неограниченные коктейли и свежие фрукты от бармена. Особое удовольствие — катание на водной горке!

12:00 — остров Кораллов и BBQ-обед

Насладитесь свежим обедом, приготовленном на гриле. В меню — рыба, кальмары, креветки, курица, свинина, овощи, а ещё — гарниры, суп с морскими водорослями и десерт. Меню может меняться в зависимости от сезона.

13:00 — пляж Баи Чань (Bãi Trằn)

Расслабьтесь на белом песчаном пляже: фотозоны, купание, отдых под солнцем и живописный морской пейзаж.

14:30 — отправление в порт и отель

Завершение насыщенной программы. Возвращение с отличным настроением и морем ярких впечатлений!

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер от и до отеля на комфортабельном автомобиле, водная прогулка, напитки и фрукты в баре, обед, активности, душ на борту
  • Корабль соответствует стандартам безопасности и оборудован спасательными жилетами
  • С вами будет капитан, который свободно говорит по-английски

ежедневно в 08:15

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$27
Дети до 7 лет$19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх
Нуйнх — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 260 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Морской релакс в Нячанге - всё включено (Елена)Морской релакс в Нячанге - всё включено (Акрам)Морской релакс в Нячанге - всё включено (Надежда)Морской релакс в Нячанге - всё включено (Пашкова)Морской релакс в Нячанге - всё включено (Sabina)
I
Igor
11 сен 2025
Были на экскурсии Релакс Нячанг. Всё прошло отлично! Замечательная команда! Всё было продумано, безопасно, прекрасно организованно, а главное весело! Огромное спасибо за отлчный отдых!!!
Дата посещения: 9 сентября 2025
Д
Дмитрий
3 сен 2025
Все было отлично, аниматоры супер, большое спасибо. Very, very good.
Дата посещения: 2 сентября 2025
S
Semco
22 июл 2025
Супер классный тур, гид был очень веселым, пел песни боба Марли и Юры Шатунова. Прекрасный ужин в плавучем ресторане и куча подводных обителей как в фильме в поисках немо))
Дата посещения: 19 июля 2025
И
Ирина
9 ноя 2025
Я попала в группу англоязычных туристов и туристов, говорящих на английском языке! Я немного понимала речь гида, говорящего на английском. Но, в целом было весело! Были туристы из многих стран - Франции, Бразилии, Вьетнама, России, Индонезии. Но незнание языка- не проблема! Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Я попала в группу англоязычных туристов и туристов, говорящих на английском языке! Я немного понимала речь
Е
Елена
23 окт 2025
Всё организовано. Всё вовремя. Забота компании о каждом. Были очень внимательны! Сама экскурсия интересна. Три остановки. Купание с масками, плавучий бар и горки. В конце было 2 часа на побережье. Белый песок, бирюзовое море. Красивые локации. Буду во Вьетнаме с удовольствием повторю!
Всё организовано. Всё вовремя. Забота компании о каждом. Были очень внимательны! Сама экскурсия интересна. Три остановки.
Елена
Елена
22 окт 2025
Сама организация тура хорошая. Трансферт, безопасность на кораблике отличная, для любитей активностей тоже были вощможности. Но что не понравилось лично нам: коралловый риф совсем небольшой, красивых рыб и кораллов было
читать дальше

мало. Приплыли потом в бухту на такой же маленький песчаный пляж, зайти в море на галечном плаже было невозможно. Купаться пришлось почти рядом с гидроциклами и корабликами, море не очень чистое. Возможно надо рассмотреть другие локации на рифах и бухтах.

Нуйнх
Нуйнх
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за ваш отзыв 🥰
В день вашего тура, к сожалению, была плохая погода и дождь, из-за чего вода
читать дальше

в море стала менее прозрачной, чем обычно.
Пляж, где гости купаются (пляж Bai Tranh), действительно небольшой, но там оборудована отдельная зона для купания туристов.
Гидроциклы и лодки, которые вы видели, в тот день только стояли на якоре, потому что из-за погодных условий им было запрещено работать. Зона купания для гостей находится примерно в 50 метрах от места, где они были пришвартованы, поэтому полностью безопасна. Возможно, вы просто немного перепутали эти участки 😊
Мы очень сожалеем, что погода в тот день не позволила насладиться морем в полной мере, и надеемся, что при следующем визите вы получите только самые приятные впечатления 🌺

А
Акрам
20 окт 2025
Все шикарно, ребята организаторы активные, внимательные, как инструктор был рядом когда спустились на снорклинг. Кормили хорошо,нас было 9 человек заказали нам 1 столик, блюда были свежие, гриль морепродуктов, на борту предлагали фрукты и сладости, чай кофе, нам с женой понравилось, рекомендуем! 🔥🔥🔥👍👍👍
Все шикарно, ребята организаторы активные, внимательные, как инструктор был рядом когда спустились на снорклинг. Кормили хорошо,нас
А
Александра
17 окт 2025
Отличный трип за эти деньги
Надежда
Надежда
13 окт 2025
Очень здорово! 50% успеха капитан-шоумен-стендапер, правда все на английском. И пел, и переодевался, и детей привлекал. Накупались, рыбок покормили, горка, сапы, драйва хапнули прям как дети. Музыка интернациональная, но,,белые розы,,
читать дальше

везде есть. Ездили русские, немцы, китайцы, Тайвань, Австралия. Было весело, мирно. Соседние лодки на все наше веселье смотрели завидущими глазами. Затем обед в кафешке на море, на понтонах, вкусно, всего по-маленьку. Потом 2 часа на хорошем
пляже купались, есть возможность полетать с парашютом за катером, 700 000 вд. На катере давали по бутылочке воды, еще кормили арбузом, пили вино (последнее не советую), предлагали пиво, но это уже платно 30 000 вд. Мы ехали из Камрани, трансфер платный, по машина новая, шикарная, очень комфортно. Не пожалеете!

Очень здорово! 50% успеха капитан-шоумен-стендапер, правда все на английском. И пел, и переодевался, и детей привлекал.
П
Пашкова
10 окт 2025
Всё прошло даже лучше, чем я ожидала! Классная команда, классный маршрут, великолепные виды, чистейшая вода, рыбки, атмосфера- всё на твердую пятерку! Робби звезда ⭐️, второго мужчину к сожалению по имени не помню как, но он мега крутой. За умеренную цену можно прокатиться на мотобайке и на парасейлинге, чем я и воспользовалась
Всё прошло даже лучше, чем я ожидала! Классная команда, классный маршрут, великолепные виды, чистейшая вода, рыбки,
Ю
Юлия
9 окт 2025
Все очень понравилось! Команда катера развлекала на все 100! Всем уделяли внимание! Обед просто шикарен 👌🏻 спасибо вам огромное за такое удовольствие
Д
Дарья
29 сен 2025
Русскоговорящего гида нет (моё упущение, не увидела эту информацию в описании), для кого это важно обратите внимание. Дополнительно с нас взяли 90.000 донг, о чем нас не предупреждали. Мелочь конечно,
читать дальше

но хорошо что были с собой деньги, так как говорилось что все включено. За что взяли, не известно, так как по русски никто не говорит, мы так поняли что за посещение острова. Остров это отдельная история, вода грязная, с мусором, купаться невозможно, жаль потраченого на него времени. В целом, неплохая экскурсия за бюджетные деньги. Весело, музыка, много купания. Горка в море надувная - супер!

С
Сергей
22 сен 2025
В целом всё понравилось, нам не очень зашёл обед, так как мы не едим морепродукты.
Карина
Карина
19 сен 2025
Всё было отлично, весело, интересно. Гид и капитан корабля заводной, музыка классная. Состав группы у нас был из Южной Кореи, Китая и нас русских. Всё сдружились и понимали друг друга.
читать дальше

Мы ныряли с горки в море, смотрели и кормили рыбок, катались на сапах, ели фрукты и пили вино в море на надувной столе на воде. Потом в рыбацкой деревне был шведский стол all inclusive, потом посетили чистейший пляж на каком-то острове. И по цене не дорого. Супер! Рекомендуем всем!

S
Sabina
17 сен 2025
Где бы мы не были- мы всегда берем морскую экскурсию. Этот корабль деревянный, идет медленно, есть время полюбоваться видами. Анимация просто космос. Мы не знатоки английского языка, однако все друг
читать дальше

друга понимали прекрасно. Остановка для снорклинга была одна, вода мутноватая, для профи лучше выбирать 2 и более остановок. Бар на воде-вино (вкусное) и фрукты, так же сапы, и надувная горка. Повезло, что нам не отказали в экскурсии, так как всего 6 человек набралось в данный круиз)
Обед очень вкусный. На острове было мало людей, вода классная, прозрачная, но маленький загон, хотелось дальше проплыть.

Где бы мы не были- мы всегда берем морскую экскурсию. Этот корабль деревянный, идет медленно, есть

