Море, рифы, коктейли и барбекю — всё для идеального дня. Вы займётесь снорклингом или сапбордингом, весело скатитесь с водной горки прямо в море, полакомитесь свежим BBQ-обедом и расслабитесь в плавучем баре с фруктами и музыкой. Отдых без забот и хлопот!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

8:20–8:40 — встреча

Мы встретим вас у вашего отеля в центре Нячанга и доставим в порт Винь Чыонг.

9:10 — начало морского кемпинга

Посадка на корабль и отправление с зажигательной музыкой. Настроение на максимум — впереди день, наполненный морем, солнцем и удовольствием!

9:50 — остров Донг Там (Đảo Đồng Tằm)

Исследуйте подводный мир с кораллами, яркими рыбками и морскими ежами. Наслаждайтесь развлечениями — предлагаем каякинг, сапы, снорклинг и многое другое. А ещё — великолепные виды для фото!

11:00 — Happy Hour в плавучем баре

Наденьте круг и плывите к бару посреди моря. Неограниченные коктейли и свежие фрукты от бармена. Особое удовольствие — катание на водной горке!

12:00 — остров Кораллов и BBQ-обед

Насладитесь свежим обедом, приготовленном на гриле. В меню — рыба, кальмары, креветки, курица, свинина, овощи, а ещё — гарниры, суп с морскими водорослями и десерт. Меню может меняться в зависимости от сезона.

13:00 — пляж Баи Чань (Bãi Trằn)

Расслабьтесь на белом песчаном пляже: фотозоны, купание, отдых под солнцем и живописный морской пейзаж.

14:30 — отправление в порт и отель

Завершение насыщенной программы. Возвращение с отличным настроением и морем ярких впечатлений!

Организационные детали