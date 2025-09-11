Вы займётесь снорклингом или сапбордингом, весело скатитесь с водной горки прямо в море, полакомитесь свежим BBQ-обедом и расслабитесь в плавучем баре с фруктами и музыкой. Отдых без забот и хлопот!
Описание водной прогулки
8:20–8:40 — встреча
Мы встретим вас у вашего отеля в центре Нячанга и доставим в порт Винь Чыонг.
9:10 — начало морского кемпинга
Посадка на корабль и отправление с зажигательной музыкой. Настроение на максимум — впереди день, наполненный морем, солнцем и удовольствием!
9:50 — остров Донг Там (Đảo Đồng Tằm)
Исследуйте подводный мир с кораллами, яркими рыбками и морскими ежами. Наслаждайтесь развлечениями — предлагаем каякинг, сапы, снорклинг и многое другое. А ещё — великолепные виды для фото!
11:00 — Happy Hour в плавучем баре
Наденьте круг и плывите к бару посреди моря. Неограниченные коктейли и свежие фрукты от бармена. Особое удовольствие — катание на водной горке!
12:00 — остров Кораллов и BBQ-обед
Насладитесь свежим обедом, приготовленном на гриле. В меню — рыба, кальмары, креветки, курица, свинина, овощи, а ещё — гарниры, суп с морскими водорослями и десерт. Меню может меняться в зависимости от сезона.
13:00 — пляж Баи Чань (Bãi Trằn)
Расслабьтесь на белом песчаном пляже: фотозоны, купание, отдых под солнцем и живописный морской пейзаж.
14:30 — отправление в порт и отель
Завершение насыщенной программы. Возвращение с отличным настроением и морем ярких впечатлений!
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер от и до отеля на комфортабельном автомобиле, водная прогулка, напитки и фрукты в баре, обед, активности, душ на борту
- Корабль соответствует стандартам безопасности и оборудован спасательными жилетами
- С вами будет капитан, который свободно говорит по-английски
ежедневно в 08:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$27
|Дети до 7 лет
|$19
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
В день вашего тура, к сожалению, была плохая погода и дождь, из-за чего вода