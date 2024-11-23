Индивидуальный тур в Далат на один день

Погрузитесь в атмосферу горного курорта Далат с русскоговорящим гидом. Вас ждут водопады, кофейные плантации и уникальные достопримечательности
Желаете отдохнуть на горном курорте? Смело бронируйте экскурсию из Нячанга с русскоговорящим гидом и наслаждайтесь отдыхом в поистине райском уголке Вьетнама: изумрудные леса, кристальные водопады, роскошные озёра, чудесные долины и
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природные парки украшают прекрасный Далат и его окрестности.

В туре вы посетите перевал Khan Le Pass, водопад «Слёзы Далата», кофейные плантации сорта Arabica, гостиницу Crazy House, Тоннель творчества Далата и многое другое. Не упустите шанс увидеть буддийский храм Linh Phuoc и статую богини милосердия Гуаньинь. Путешествие подарит незабываемые впечатления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Изумрудные леса и водопады
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • ☕ Кофейные плантации Arabica
  • 🏨 Гостиница Crazy House
  • 🛤️ Тоннель творчества Далата
  • 🛕 Буддийский храм Linh Phuoc
    • Индивидуальный тур в Далат на один день
    Индивидуальный тур в Далат на один день
    Индивидуальный тур в Далат на один день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Перевал Khan Le Pass
  • Водопад «Слёзы Далата»
  • Кофейные плантации Arabica
  • Гостиница Crazy House
  • Тоннель творчества Далата
  • Лики Любви
  • Водопад Datanla
  • Ферма кофе Luwak
  • Буддийский храм Linh Phuoc

    • Описание экскурсии

    У вас будет возможность открыть для себя «‎жемчужины» города на центральном нагорье Вьетнама, столицы провинции Ламдонг. Подкрепиться — и в путь! В начале приключения остановимся в уютном кафе деревни народности раглай. Здесь достаём свои завтраки, либо делаем заказ, чтобы подкрепить силы перед насыщенным днём — путешественников ожидает отборная коллекция местных достопримечательностей. Что вас ждёт?
    • Перевал Khan Le Pass на высоте 1500 метров над уровнем моря подарит изумительные панорамы.
    • Водопад «Слёзы Далата» станет незабываемой фотолокацией.
    • На фоне вершин горного плато Тэйнгуен продолжим делать атмосферные фотографии.
    • Кофейные плантации сорта Arabica, расположенные в сосновом бору пригорода курорта, придутся по душе любителям ароматного напитка.
    • Гостиница Crazy House полностью оправдывает своё необычное название: убедитесь сами! Отель-дерево, внесённый в топ-10 нетривиальных построек планеты, впечатлит самых насмотренных туристов.
    • Тоннель творчества Далата, иначе именуемый «Глиняная деревня», позволит прикоснуться к местной истории в одной локации.
    • «Лики Любви» — романтическая фотолокация и арт-объект для влюбленных и не только.
    • Водопад Datanla сокрыт в сосновом лесу, до него можно добраться пешком, либо на электросанях.
    • Наслышаны о кофе Luwak? На ферме по его производству увидим много интересного.
    • Будет шанс для экзотических развлечений: катания на слонах!
    Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.
    Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.
    • Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:
    • Возьмите с собой перекус или деньги, чтобы позавтракать в кафе.
    • Точное время выезда можно обговорить с организатором.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Перевал Khan Le Pass
    • Водопад «Слёзы Далата»
    • Вершины горного плато Тэйнгуен
    • Кофейные плантации сорта Arabica
    • Гостиница Crazy House
    • Тоннель творчества Далата («Глиняная деревня»)
    • Локация «Лики Любви»
    • Водопад Datanla
    • Ферма по производству кофе Luwak
    • Буддийский храм Linh Phuoc
    • Статуя богини милосердия Гуаньинь
    • Колокол желаний
    • Храм Золотого Будды
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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