Желаете отдохнуть на горном курорте? Смело бронируйте экскурсию из Нячанга с русскоговорящим гидом и наслаждайтесь отдыхом в поистине райском уголке Вьетнама: изумрудные леса, кристальные водопады, роскошные озёра, чудесные долины и
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
У вас будет возможность открыть для себя «жемчужины» города на центральном нагорье Вьетнама, столицы провинции Ламдонг. Подкрепиться — и в путь! В начале приключения остановимся в уютном кафе деревни народности раглай. Здесь достаём свои завтраки, либо делаем заказ, чтобы подкрепить силы перед насыщенным днём — путешественников ожидает отборная коллекция местных достопримечательностей. Что вас ждёт?
- Перевал Khan Le Pass на высоте 1500 метров над уровнем моря подарит изумительные панорамы.
- Водопад «Слёзы Далата» станет незабываемой фотолокацией.
- На фоне вершин горного плато Тэйнгуен продолжим делать атмосферные фотографии.
- Кофейные плантации сорта Arabica, расположенные в сосновом бору пригорода курорта, придутся по душе любителям ароматного напитка.
- Гостиница Crazy House полностью оправдывает своё необычное название: убедитесь сами! Отель-дерево, внесённый в топ-10 нетривиальных построек планеты, впечатлит самых насмотренных туристов.
- Тоннель творчества Далата, иначе именуемый «Глиняная деревня», позволит прикоснуться к местной истории в одной локации.
- «Лики Любви» — романтическая фотолокация и арт-объект для влюбленных и не только.
- Водопад Datanla сокрыт в сосновом лесу, до него можно добраться пешком, либо на электросанях.
- Наслышаны о кофе Luwak? На ферме по его производству увидим много интересного.
- Будет шанс для экзотических развлечений: катания на слонах!
Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.
Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.
• Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:
- Возьмите с собой перекус или деньги, чтобы позавтракать в кафе.
- Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Khan Le Pass
- Водопад «Слёзы Далата»
- Вершины горного плато Тэйнгуен
- Кофейные плантации сорта Arabica
- Гостиница Crazy House
- Тоннель творчества Далата («Глиняная деревня»)
- Локация «Лики Любви»
- Водопад Datanla
- Ферма по производству кофе Luwak
- Буддийский храм Linh Phuoc
- Статуя богини милосердия Гуаньинь
- Колокол желаний
- Храм Золотого Будды
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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