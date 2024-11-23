У вас будет возможность открыть для себя «‎жемчужины» города на центральном нагорье Вьетнама, столицы провинции Ламдонг. Подкрепиться — и в путь! В начале приключения остановимся в уютном кафе деревни народности раглай. Здесь достаём свои завтраки, либо делаем заказ, чтобы подкрепить силы перед насыщенным днём — путешественников ожидает отборная коллекция местных достопримечательностей. Что вас ждёт?

Перевал Khan Le Pass на высоте 1500 метров над уровнем моря подарит изумительные панорамы.

Водопад «Слёзы Далата» станет незабываемой фотолокацией.

На фоне вершин горного плато Тэйнгуен продолжим делать атмосферные фотографии.

Кофейные плантации сорта Arabica, расположенные в сосновом бору пригорода курорта, придутся по душе любителям ароматного напитка.

Гостиница Crazy House полностью оправдывает своё необычное название: убедитесь сами! Отель-дерево, внесённый в топ-10 нетривиальных построек планеты, впечатлит самых насмотренных туристов.

Тоннель творчества Далата, иначе именуемый «Глиняная деревня», позволит прикоснуться к местной истории в одной локации.

«Лики Любви» — романтическая фотолокация и арт-объект для влюбленных и не только.

Водопад Datanla сокрыт в сосновом лесу, до него можно добраться пешком, либо на электросанях.

Наслышаны о кофе Luwak? На ферме по его производству увидим много интересного.

Будет шанс для экзотических развлечений: катания на слонах!

Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.

Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация:.

• Экскурсионный маршрут украсят буддийский храм Linh Phuoc (пагода из разбитого стекла), 17-метровая статуя богини милосердия Гуаньинь из цветов, колокол желаний и храм Золотого Будды. Важная информация: