Далат удивляет разнообразием: от архитектурных шедевров до природных красот. В программе посещение буддийского храма Линь Фуок, украшенного битым стеклом и фарфором, и Крейзи Хаус - одного из самых необычных отелей мира. Глиняная деревня и ферма с экзотическими животными дополнят впечатления. Не забудьте о водопаде Датанла, к которому можно спуститься на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и дегустацию местных десертов

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Описание экскурсии

Рано утром мы выедем из Нячанга и отправимся в Далат. По пути вы узнаете, как город был создан французскими колонизаторами, чем он славится и как живёт сегодня. А по прибытии вас ждут:

Буддийский храм Линь Фуок , украшенный кусочками битого стекла и фарфора. Здесь находится самый большой в стране колокол желаний и 17-метровая статуя богини Гуаньинь из живых цветов

, украшенный кусочками битого стекла и фарфора. Здесь находится самый большой в стране колокол желаний и 17-метровая статуя богини Гуаньинь из живых цветов Крейзи Хаус — действующий отель со сказочной архитектурой. Он входит в топ-10 самых необычных построек в мире

— действующий отель со сказочной архитектурой. Он входит в топ-10 самых необычных построек в мире Глиняная деревня — популярная фотозона со скульптурами и арт-объектами

— популярная фотозона со скульптурами и арт-объектами Ферма , где вы увидите слонов и пятнистых оленей и по желанию покормите крокодилов. Познакомитесь с пальмовыми куницами, которые делают тот самый лювак, и попробуете этот уникальный сорт кофе

, где вы увидите слонов и пятнистых оленей и по желанию покормите крокодилов. Познакомитесь с пальмовыми куницами, которые делают тот самый лювак, и попробуете этот уникальный сорт кофе Водопад Датанла — очень красивое место. К нему мы с ветерком спустимся на электросанях

Также в нашей программе — традиционный вьетнамский обед, дегустация местных десертов, кофе, чая и какао.

Организационные детали