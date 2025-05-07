Далат удивляет разнообразием: от архитектурных шедевров до природных красот.
В программе посещение буддийского храма Линь Фуок, украшенного битым стеклом и фарфором, и Крейзи Хаус - одного из самых необычных отелей мира. Глиняная деревня и ферма с экзотическими животными дополнят впечатления. Не забудьте о водопаде Датанла, к которому можно спуститься на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и дегустацию местных десертов
В программе посещение буддийского храма Линь Фуок, украшенного битым стеклом и фарфором, и Крейзи Хаус - одного из самых необычных отелей мира. Глиняная деревня и ферма с экзотическими животными дополнят впечатления. Не забудьте о водопаде Датанла, к которому можно спуститься на электросанях. Экскурсия включает трансфер, обед и дегустацию местных десертов
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 🌿 Завораживающие природные виды
- 🐘 Общение с экзотическими животными
- 🏞️ Посещение знаменитого водопада
- ☕ Дегустация редкого кофе и десертов
- 🚐 Комфортный трансфер и сопровождение гида
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Буддийский храм Линь Фуок
- Крейзи Хаус
- Глиняная деревня
- Ферма
- Водопад Датанла
Описание экскурсии
Рано утром мы выедем из Нячанга и отправимся в Далат. По пути вы узнаете, как город был создан французскими колонизаторами, чем он славится и как живёт сегодня. А по прибытии вас ждут:
- Буддийский храм Линь Фуок, украшенный кусочками битого стекла и фарфора. Здесь находится самый большой в стране колокол желаний и 17-метровая статуя богини Гуаньинь из живых цветов
- Крейзи Хаус — действующий отель со сказочной архитектурой. Он входит в топ-10 самых необычных построек в мире
- Глиняная деревня — популярная фотозона со скульптурами и арт-объектами
- Ферма, где вы увидите слонов и пятнистых оленей и по желанию покормите крокодилов. Познакомитесь с пальмовыми куницами, которые делают тот самый лювак, и попробуете этот уникальный сорт кофе
- Водопад Датанла — очень красивое место. К нему мы с ветерком спустимся на электросанях
Также в нашей программе — традиционный вьетнамский обед, дегустация местных десертов, кофе, чая и какао.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Ford или Hyundai, сопровождение гида, входные билеты во все локации, обед, дегустация кофе и сладостей
- Дополнительные расходы (по желанию): завтрак в кафе по дороге (также можно взять завтрак с собой из отеля)
- Дорога от Нячанга до Далата занимает 3 часа. Экскурсия длится 13–14 часов
- Для посещения храма необходима одежда, прикрывающая руки и колени
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 122 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый годЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Saltanat
7 мая 2025
Все прошло красиво и удобно. Единственное за дегустацию кофе мы сами заплатили (в описании написано что входит, вроде мелочь, но эти завлекает как бы. .) и не было сладостей, звезду снимать не стала. Машина комфортная. Гид грамотный (Диана)
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