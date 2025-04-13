Индивидуальная
до 1 чел.
Нячанг: обзорная экскурсия с гидом и обедом
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Узнайте о культуре и традициях города с опытным гидом. Обед включен
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
14 апр в 08:00
$600 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Нячангу: панорамы, водопады и арт-объекты
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Далат с русскоговорящим гидом. Вас ждут водопады, кофейные плантации и уникальные достопримечательности
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Завтра в 08:00
14 апр в 08:00
$800 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Частный трансфер: Нячанг - Камрань
Ощутите комфорт и удобство частного трансфера из центра Нячанга в аэропорт Камрань. Без стресса и суеты, только удовольствие от поездки
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
14 апр в 06:00
от $21.67 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Часовня Святой Марии»
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