Найдено 3 экскурсии в категории « Часовня Святой Марии » в Нячанге на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Нячанг: обзорная экскурсия с гидом и обедом Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Узнайте о культуре и традициях города с опытным гидом. Обед включен Начало: Обговаривается лично в WhatsApp Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором. $600 за экскурсию Пешая 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Уникальная экскурсия по Нячангу: панорамы, водопады и арт-объекты Погрузитесь в атмосферу горного курорта Далат с русскоговорящим гидом. Вас ждут водопады, кофейные плантации и уникальные достопримечательности Начало: Обговаривается лично в WhatsApp Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. $800 за экскурсию На автобусе 45 минут Индивидуальная до 10 чел. Частный трансфер: Нячанг - Камрань Ощутите комфорт и удобство частного трансфера из центра Нячанга в аэропорт Камрань. Без стресса и суеты, только удовольствие от поездки Начало: Ваш отель от $21.67 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Часовня Святой Марии»

Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Часовня Святой Марии», цены от $21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь